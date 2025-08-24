La cuenta no oficial de Nacional en japonés que hace furor y en un día, tiene casi 1.500 seguidores; fue muy crítica con el rendimiento ante Boston River

El escudo de Nacional en japonés, en una cuenta que hace furor en Japón

Nacional igualó 0-0 contra Boston River jugando sin su público nuevamente este sábado en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Clausura y relegó 2 puntos muy importantes no solo para el certamen, sino también para la Tabla Anual.

Más allá de que el técnico está en la cuerda floja, Referí informó en la noche de este sábado que este resultado no llevará a su remoción del cargo por ahora.

Este sábado comenzó a circular en X (ex Twitter) una cuenta no oficial de Nacional en japonés.

En solo un día, ya llegó prácticamente a 1.500 seguidores en la mañana de este domingo.

La cuenta causa furor y tiene seguidores uruguayos y muchos que lo hacen desde Japón, algo que también sorprende.

"Bienvenidos a la página en japonés del equipo más grande de Uruguay", dice en su perfil traducido.

Incluso el escudo de Nacional, también aparece en japonés.

A su vez, en los pocos posteos que mostró hasta ahora, tiene información, pero también críticas.

Luego del 0-0 de este sábado ante Boston River, escribió en japonés: "Empate decepcionante en el Gran Parque Central. Fútbol poco atractivo, empeorando día a día".

Aquí está ese posteo crítico del encuentro contra los rojiverdes, y la dirección de la cuenta: