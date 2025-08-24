Dólar
"Bienvenidos a la página en japonés del equipo más grande de Uruguay", dice en su perfil; La cuenta no oficial de Nacional en japonés que hace furor y en un día, tiene casi 1.500 seguidores; fue muy crítica con el rendimiento ante Boston River

24 de agosto 2025 - 10:38hs
El escudo de Nacional en japonés, en una cuenta que hace furor en Japón

Nacional igualó 0-0 contra Boston River jugando sin su público nuevamente este sábado en el Gran Parque Central por la cuarta fecha del Torneo Clausura y relegó 2 puntos muy importantes no solo para el certamen, sino también para la Tabla Anual.

La cuenta japonesa de Nacional

Este sábado comenzó a circular en X (ex Twitter) una cuenta no oficial de Nacional en japonés.

En solo un día, ya llegó prácticamente a 1.500 seguidores en la mañana de este domingo.

La cuenta causa furor y tiene seguidores uruguayos y muchos que lo hacen desde Japón, algo que también sorprende.

"Bienvenidos a la página en japonés del equipo más grande de Uruguay", dice en su perfil traducido.

Incluso el escudo de Nacional, también aparece en japonés.

A su vez, en los pocos posteos que mostró hasta ahora, tiene información, pero también críticas.

Luego del 0-0 de este sábado ante Boston River, escribió en japonés: "Empate decepcionante en el Gran Parque Central. Fútbol poco atractivo, empeorando día a día".

Aquí está ese posteo crítico del encuentro contra los rojiverdes, y la dirección de la cuenta:

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/NacionalJapan/status/1959388737688727764&partner=&hide_thread=false

Nacional Boston River Torneo Clausura Pablo Peirano

