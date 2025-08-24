Dólar
Compra 38,65 Venta 41,25

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / ESPAÑA

¿A qué hora juega Real Oviedo vs Real Madrid hoy con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

Federico Valverde vuelve a jugar hoy con Real Madrid contra Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga de España; mirá a qué hora y dónde se puede ver

24 de agosto 2025 - 5:00hs
Federico Valverde de Real Madrid celebra su gol ante Pachuca por el Mundial de Clubes

Federico Valverde de Real Madrid celebra su gol ante Pachuca por el Mundial de Clubes

FOTO: AFP

Federico Valverde jugará nuevamente con su club, Real Madrid, un nuevo cotejo enmarcado en la segunda fecha de LaLiga de España. En la pasada etapa, en lo que fue el debut, ganaron apenas 1-0 como locales a Osasuna con un gol de Kylian Mbappé de penal.

El equipo de Xabi Alonso debe mejorar muchísimo su producción para intentar mantener la primera posición.

¿Cuándo juega Real Oviedo vs Real Madrid con Federico Valverde por LaLiga de España?

Real Madrid enfrentará a Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga de España.

El partido entre ambos equipos se disputará este domingo 24 de agosto en el Estadio Carlos Tartiere.

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez no para de convertir para Al-Hilal y este sábado anotó un golazo para su nuevo club; mirá el video

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Nacional ante Boston River

¿A qué hora juega Real Oviedo vs Real Madrid con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?

El encuentro se jugará a la hora 16.30.

El partido podrá verse en ESPN y por streaming en Disney +.

Temas:

Federico Valverde real madrid Xabi Alonso kylian mbappé Real Oviedo Osasuna LaLiga de España

Seguí leyendo

Las más leídas

Darwin Núñez celebra un nuevo gol para Al-Hilal
ARABIA SAUDITA

Darwin Núñez no para de convertir para Al-Hilal y este sábado anotó un golazo para su nuevo club; mirá el video

Juan Cruz De los Santos de Nacional ante Boston River por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Así quedaron las tablas de posiciones en el Torneo Clausura y en la Tabla Anual tras el empate de Nacional ante Boston River

Baltasar Barcia de Boston River ante la marca de Juan Pablo Patiño de Nacional por el Torneo Clausura
CLAUSURA

Nacional 0-0 Boston River: el tricolor no mejoró y sin evolucionar, no pudo ante un rival que le jugó de igual a igual por el Torneo Clausura

El penal que pitó Wilmar Roldán de Emanuel Gularte de Peñarol sobre Maravilla Martínez de Racing por Copa Libertadores
COPA LIBERTADORES

La fuerte confesión de Maravilla Martínez en el polémico penal entre Racing vs Peñarol por Copa Libertadores; mirá el video

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos