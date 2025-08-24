Federico Valverde jugará nuevamente con su club, Real Madrid, un nuevo cotejo enmarcado en la segunda fecha de LaLiga de España. En la pasada etapa, en lo que fue el debut, ganaron apenas 1-0 como locales a Osasuna con un gol de Kylian Mbappé de penal.
¿A qué hora juega Real Oviedo vs Real Madrid hoy con Federico Valverde por LaLiga de España y dónde verlo?
Federico Valverde vuelve a jugar hoy con Real Madrid contra Real Oviedo por la segunda fecha de LaLiga de España; mirá a qué hora y dónde se puede ver