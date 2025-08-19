Real Madrid 1-0 Osasuna: con un buen partido de Federico Valverde, fundamental en el final, los merengues ganaron en el debut del argentino Franco Mastantuono

Federico Valverde afrontará este martes desde la hora 16 el partido con su club, Real Madrid, ante Osasuna, en lo que será el debut en una nueva edición de LaLiga de España. El uruguayo no solo es titular, sino que es el capitán del equipo que ahora dirige Xabi Alonso.

Seguí aquí la previa y los detalles del partido:

El uruguayo comenzó el partido jugando como volante por derecha, con Trent-Alexander Arnold, el excompañero de Darwin Núñez en Liverpool, como lateral por el mismo sector.

La primera llegada de peligro se dio a los 16 minutos a través de un remate de Dean Huijse, que el arquero Sergio Herrera sacó muy bien.

Éder Militao sacó un bombazo a los 25' y otra vez Herrera salvó a Osasuna.

El primer tiempo terminó 0-0 y con muy poco fútbol, con un Real Madrid muy flojo.

MADRID, 19/08/2025.- El centrocampista del Real Madrid Federico Valverde (i) persigue a Abel Bretones, de Osasuna, durante el partido de la primera jornada de LaLiga que Real Madrid y Atlético Osasuna disputan hoy martes en el estadio Santiago Bernabéu. E Federico Valverde de Real Madrid ante Osasuna por LaLiga de España FOTO: EFE

En el inicio del complemento, llegó un claro penal sobre Kylian Mbappé y este convirtió el 1-0.

Sobre los 62', llegó un buen remate de Arda Guler que se fue apenas por arriba del palo.

A los 67 minutos se dio el debut del volante argentino Franco Mastantuono, quien ingresó muy aplaudido por Brahim Díaz.

Cuando quedaba poco, a los 83', Federico Valverde salvó notablemente el empate, tirándose a los pies de un rival en medio del área.