Orsi le entregó dos regalos "muy especiales" a Noboa: una pelota de cuerpo del Mundial de 1930 y un suplemento en recuerdo a un gran goleador ecuatoriano

Durante su encuentro de este martes, el presidente de la República, Yamandú Orsi , le obsequió a su par de Ecuador, Daniel Noboa, una pelota de cuero , réplica del balón con el que se disputó la final del Mundial 1930, donde Uruguay se consagró como campeón del mundo .

El mandatario, además de entregarle la pelota de cuero, le hizo otro "regalo muy especial" , en este caso un suplemento de 1978 de Estrellas Deportivas que salía junto a El Diario.

Esta edición estaba dedicada al campeón de América y del mundo con Peñarol, el ecuatoriano Alberto Spencer .

Tras su carrera y producto de su vínculo con Uruguay, Spencer se desempeñó como cónsul de su país acreditado en Montevideo durante varios años .

La entrega de estos obsequios por parte de Orsi se dan en el marco de una reunión que mantuvieron ambos mandatarios en las últimas horas.

El encuentro, según confirmó el presidente, permitió la firma de dos acuerdos que involucran al Ministerio del Interior y al de Defensa Nacional.

Con esta visita, tal como informó El Observador, Uruguay asumirá la presidencia pro témpore del Consenso de Brasilia, un foro apadrinado por Lula Da Silva y el fallecido José Mujica que integran los 12 países del continente sudamericano.