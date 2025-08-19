Mientras Peñarol se prepara para jugar ante Racing por Copa Libertadores, en Brasil dieron a conocer hoy una sentencia que tiene tres semanas, de seis años de prisión a uno de los hinchas detenidos por los disturbios de octubre

Peñarol está pronto para jugar en la noche de este martes desde la hora 21.30 el partido contra Racing de Avellaneda en el Cilindro por la vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores de América, buscando la clasificación a los cuartos de la misma.

En caso de lograr la clasificación, obtendrá un premio importante en dólares, como informó Referí este lunes.

Por su parte, la Inteligencia Artificial dio los argumentos y su veredicto sobre el resultado del partido revancha entre aurinegros y La Academia.

Mientras Peñarol se prepara para este partido tan trascendente, desde Brasil llegaron malas noticias respecto a los hinchas aurinegros que aún permanecen detenidos en Rio de Janeiro por los disturbios de octubre pasado previos al partido ante Botafogo por las semifinales de la Copa Libertadores.

Un hincha de Peñarol, el uruguayo R.E.R.A., recibió una pena de seis años de prisión, según informó este martes el diario O Globo, tras un disturbio que ocurrió en un quiosco de la Avenida Lúcio Costa, a la altura del Posto 12, en Recreio dos Bandeirantes de Rio de Janeiro, horas antes del partido entre ambos clubes. Este seguidor aurinegro es el único que permanece aún preso.

No obstante, según pudo saber Referí, esta sentencia se dio a conocer hoy, pero tiene tres semanas, y según los abogados defensores, no es una sentencia firme.

Según la denuncia del Ministerio Público de Río de Janeiro (MPRJ), durante la confusión, el ahora encarcelado uruguayo habría incitado la participación de un hincha adolescente que lo acompañaba en actos de violencia contra los empleados del establecimiento comercial y otras personas que pasaban por el lugar, arrojando piedras, botellas, sillas, mesas, cajas de cerveza, entre otros objetos.

Hasta ahora, otros 15 hinchas de Peñarol aún responden por delitos relacionados con el disturbio que ocurrió en la Playa de Recreio dos Bandeirantes.

Diez de ellos tuvieron sus medidas cautelares suspendidas y fueron autorizados a regresar a Uruguay, donde se encuentran actualmente.

Cinco están en libertad, en Brasil, pero tienen prohibido salir del país y usan tobillera electrónica.

Los demás fueron absueltos u obtuvieron la extinción de la punibilidad.

Como informó Referí el 16 de julio pasado, nueve hinchas regresaron al mismo tiempo tras la defensa de Jorge Barrera y Rodrigo Rey.

La defensa espera que pueda cumplir la sentencia en libertad porque solo corresponde para la cantidad de años respecto a la misma y hay una ejecución en marcha para que pueda volver a Uruguay con una tobillera.

Para esta jornada además, la defensa espera dos sentencias de absolución para los otros cinco que aún permanecen en suelo brasileño, sin poder salir del país, y con tobilleras.