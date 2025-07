¿Cómo se dio el regreso a Uruguay de nueve hinchas de Peñarol detenidos en Brasil y de qué forma sigue el caso de los que quedan en territorio brasileño?

Todos realizaron sin observaciones las medidas preventivas dispuestas por la justicia brasileña cuando pasaron de la cárcel de Bangú a un régimen de prisión domiciliaria : debían asistir a una seccional a firmar "cada dos meses" , usar tobillera electrónica y no salir de Brasil , puntualizó Barrera.

PEÑAROL Felipe, hincha de Peñarol liberado en Brasil, sufre una "incapacidad" por lo que "no debió haber estado ni un día preso", según Jorge Barrera

"Se solicitó que se pueda seguir el proceso estando en Uruguay, sin la limitación de estar allá, que lleva al desarraigo y a no poder generar ingresos", continuó el abogado, que explicó que los uruguayos detenidos "legalmente no podían trabajar" en Brasil porque no contaban con autorización.

"Era un derecho para cualquier sistema garantizar el desarrollo de la causa en libertad, y también la vuelta al trato familiar", agregó.

¿Cuántos hinchas de Peñarol quedan en Brasil y cómo siguen sus casos?

Tras la vuelta de los nueve hinchas carboneros, que se prevé llegarán al país este miércoles, todavía permanecen en Brasil seis de los parciales detenidos en octubre.

Hinchas de Peñarol incidentes Río de Janeiro.jpg La Policía de Río contra hinchas de Peñarol Foto: Mauro Pimentel / AFP

Uno de ellos continúa en la cárcel de Bangú, mientras que otros cinco continúan con las medidas cautelares que les impiden salir de Brasil. Para todos el equipo de cuatro abogados pidió su absolución, y de no ser aceptada solicitaron el cambio de medidas cautelares que les permita volver a Uruguay para seguir el proceso en su país.

Cinco de los seis quieren regresar al país. El sexto, en cambio, se quedará en Brasil, ya que consiguió una oportunidad laboral.

"En el primer paso se logró que salga de la cárcel, pero con permanencia en el estado de Río de Janeiro. Hoy es dentro de Brasil y algunos están viviendo cerca del Chuy. Dentro de esa espera, el amigo César consiguió trabajo, así que por un tiempito por lo menos se quiere quedar en Brasil a trabajar", dijo Barrera en una entrevista con El Espectador Deportes a mediados de junio.

En las próximas semanas está fijada una nueva audiencia que tratará las solicitudes presentadas por los defensores. "Esperemos que pronto haya resolución", destacó Barrera.

"Seis juzgados con seis fiscales": las dificultades de la causa

Consultado por Referí sobre las diferencias de tiempo en las resoluciones de los 23 hinchas que permanecieron detenidos en Brasil durante más tiempo, en un caso que ya tiene casi un año, Barrera explicó que todo se retrotrae al día de los incidentes previo al partido con Botafogo.

"Hay que recordar que este procedimiento empieza con más de 130 detenidos", detalló Barrera. Los capturados en la previa del partido, acusados de distintos desmanes en las inmediaciones de la zona custodiada para la parcialidad carbonera, fueron derivados a cuatro distintas seccionales policiales "porque no entraban" en una sola. Y cada seccional "reportaba a un juzgado distinto".

Hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro Hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro MAURO PIMENTEL / AFP

Además, en el transcurso de la investigación inicial algunas causas también pasaron a juzgados especializados en violencia en el deporte, por lo que finalmente la situación de los hinchas de Peñarol terminó dividida en "seis juzgados, con seis fiscales", marcó el expresidente carbonero.

Barrera resaltó que lo primero que se logró fue la "libertad inmediata de la mayoría" de los 130 detenidos, que salieron de prisión tras el final del partido entre Peñarol y Botafogo, que terminó con victoria del equipo brasileño por 5-0. "Resultaba irracional la participación de tantas personas, y la mayoría de los detenidos eran niños, hombres mayores y mujeres", remarcó el defensor.

La dificultad más grande llegó después, ya que los procesos de los 23 hinchas que siguieron en Brasil tomaron caminos distintos, dependiendo del juzgado en el que estuvieran.

Por ejemplo, Barrera indicó que en el juzgado que trató el caso de los nueve hinchas que volverán a Uruguay ya "volvieron todos". Además de estos parciales, el otro que estaba a cargo de esa sede fue absuelto ya que se comprobó que era "inimputable", y volvió a Uruguay semanas atrás.

En otros juzgados fueron absueltos hinchas que seguían en prisión, y en otros se apuntó a un acuerdo de no persecución penal, con la que algunos uruguayos pagaron una reparación económica y fueron liberados.

En abril, cuando cuatro hinchas pudieron volver al país por esta vía, Rodrigo Rey explicó a El Observador que los cuatro eran acusados de cometer diversas "conductas violentas" contra personas, pero la defensa logró alcanzar un acuerdo con la justicia para que solo se compensara la parte "patrimonial", debido a la "falta de pruebas" para verificar la comisión de un delito penal.