Felipe, hincha de Peñarol liberado en Brasil, sufre una "incapacidad" por lo que "no debió haber estado ni un día preso", según Jorge Barrera

“En este caso, la verdad que una persona, Felipe, no pudo haber estado ni un día preso”, contó a La mañana del fútbol de El Espectador Deportes.

“Nosotros presentamos el primer día las pericias que determinaban su incapacidad. O sea, era imposible que cometiera ningún delito que se lo estaba acusando porque desde el punto de vista netamente jurídico y penal es incapaz”, explicó.

Hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro Hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro MAURO PIMENTEL / AFP

Pese a su condición, el hincha “estuvo preso”. “Él no podía ni comprender los actos, ni querer los actos. Un pibe con un corazón de oro, que no entendía ni por qué estaba. Entonces, como tenía dificultades de comprensión desde el idioma en el que estaba, pero estaba entre la hinchada y con la gente, a todo decía que sí”, señaló Barrera.

“Las víctimas nunca lo reconocieron, nunca apareció, presentamos pericia, ahí Rodrigo Rey fue un tigre, cómo se movió realmente en todo lo que tiene que ver con la parte legista, de médico legista, se lo presentamos al tribunal y después de todos estos meses, si bien estaba en libertad, pero no podía salir de Brasil, el hecho de que entre hoy y mañana pueda estar entre nosotros es realmente de los días que ratificamos que haber sido abogado y dedicarse al derecho penal valió la pena”, agregó.

Barrera señaló que en las próximas horas Felipe estará volviendo a Uruguay. “Eso le va a permitir también a los otros nueve que están en la misma causa ir hacia los acuerdos de no persecución”, agregó el abogado.

¿Cuántos hinchas de Peñarol quedan en Brasil?

Barrera señaló cuántos hinchas de Peñarol que fueron detenidos quedan actualmente en Brasil.

Hinchas de Peñarol detenidos en Río de Janeiro.jpg EFE/André Coelho

“Queda uno preso y quedan algunos, sí”, señaló. “Queda uno preso, que es el que también estamos o por el acuerdo de no persecución o por la absolución, porque que es mucho más duro que en Uruguay. No hay juicio, no hay nadie condenado. O sea, los que hemos tenido han sido o absueltos o fíjate que el último que salió de prisión, salió de prisión absuelto. O sea, no es que fruto de un acuerdo como otros de no persecución. Absuelto. Entonces, bueno, son los tiempos procesales, los tiempos penales, que son difíciles de comprender muchas veces, pero nuestro compromiso va a estar hasta que el último de los nuestros no esté en casa, vamos a trabajar con la misma fortaleza y entrega que desde el primer día”, explicó.

“Bueno, en realidad estarían faltando 15, porque hay algunos que se quieren quedar a vivir en Brasil, pero nos quedan unos 14 para traer”, agregó,

Sobre el que se quiere quedar en Brasil, dijo que es por motivos laborales. “Encontró una posibilidad laboral, está trabajando, consiguió un buen trabajo y como la prohibición es de salir de Brasil, no necesariamente, o sea, en el primer paso se logró que salga de la cárcel, pero con permanencia en el estado de Río de Janeiro. Hoy, de hecho, algunos están viviendo cerca del Chuy. Otros en Río, otro cerca del Chuy. O sea que es dentro de Brasil. Y dentro de ese tiempo y dentro de esa espera consigo trabajo y bueno por un tiempito por lo menos se quiere quedar allá en Brasil a trabajar”.