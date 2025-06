Llega la nueva camiseta de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa: dónde se pondrá a la venta, cuánto costará y por qué demoró ocho meses su arribo a Uruguay

Entonces, en noviembre 2024, comenzó a correr el tiempo que, finalmente, ocho meses después concluirá con la salida al mercado de la indumentaria.

¿Cuándo saldrá a la venta la nueva camiseta de Uruguay? En los primeros días julio.

¿Dónde la venderán? En los locales de Nike en Uruguay, en las tiendas de AUF (por la web) y en el free shop del Aeropuerto de Carrasco en un espacio de AUF Store.

¿Cuál será el precio? El valor de las camisetas oscilará entre US$ 80 y US$ 120.

20240617 Luis Suárez y Darwin Núñez con la nueva camiseta de la selección de Uruguay para la Copa América 2024 Luis Suárez y Darwin Núñez con la nueva camiseta de la selección de Uruguay para la Copa América 2024

Nike pondrá a la venta camisetas para niños, mujeres y hombres en las dos versiones de la blusa de la selección, en celeste y en blanco, los dos uniformes que utiliza Uruguay en partidos oficiales y amistosos.

Esta será la primera indumentaria bajo la grifa de Nike que llega a la venta en Uruguay, ocho meses después que firmaron el contrato.

Nueva camiseta de la selección uruguaya para la Copa América Nueva camiseta de la selección uruguaya para la Copa América Foto: @Uruguay

¿Por qué demora ocho meses el arribo de la indumentaria? Hasta que no fue aprobado en el Congreso y firmaron los contratos, Nike no comenzó a fabricar, porque la disputa con Adidas se desarrolló hasta último momento. Recién a partir de noviembre comenzaron el proceso en Asia.

Habían previsto que la nueva indumentaria llegara entre mayo y julio a Uruguay.

¿Qué se sabe de la camiseta que Uruguay utilizará en el Mundial 2026?

Mientras en los primeros días de julio saldrá a la venta la primera camiseta de Uruguay que lleva la grifa de Nike, comienzan a trabajar en la indumentaria que la selección lucirá en el Mundial del próximo año.

Según pudo conocer Referí, en mayo de 2026, un mes antes del Mundial, la empresa estadounidense lanzará la indumentaria con la que la selección disputará desde junio del año próximo el torneo de Canadá, EEUU y México.

Un poco de historia: el largo proceso de la nueva grifa de la selección uruguaya

La selección de Uruguay terminó su vínculo con Puma el último día de diciembre de 2023, pero esta empresa y Tenfield tuvieron derecho a igualar cualquier acuerdo que pudiera firmar la AUF en este rubro hasta el 30 de junio de este año.

Vencidos los seis primeros meses de ese año, la Asociación podría negociar sin quedar condicionada a ningún acuerdo previo.

Por esa razón, en julio de 2024, tras quedar liberada de la cláusula que establecía el contrato con Tenfield, la AUF hizo un llamado abierto para la camiseta de Uruguay.

¿Qué ocurrió en el primer semestre 2024 con la camiseta de Uruguay? Las selecciones vistieron indumentarias con una marca propia en el Preolímpico sub 23 de enero-febrero, con un diseño que rindió un homenaje a los campeones del mundo en los Juegos Olímpicos de 1924.

Para los amistosos en la fecha FIFA de marzo (País Vasco y Costa de Marfil), la selección presentó una nueva camiseta, esta vez en homenaje al mes de la mujer, siempre de fabricación propia en el mercado uruguayo.

En el amistoso ante México previo a la Copa América y en el torneo que el año pasado se jugó en EEUU, Uruguay utilizó indumentaria Nike, que fue adquirida por la AUF.

1706645455025.webp Uruguay se despide del preolímpico @selección

Finalmente, tras un proceso abierto que definieron Nike y Adidas, el 31 de octubre de 2024, el tema fue planteado en el Congreso y de los 76 integrantes se resolvió por 56 votaron a favor, entre los que se incluyó Nacional, y 19 en contra, entre los que votó Peñarol.

Los votos favorables fueron los de Albion, Atenas, Boston River, Cerrito, City Torque, Colón, Cooper, Deportivo Maldonado, Fénix, Juventud, La Luz, Nacional, Miramar Misiones, Oriental, Plaza Colonia, Racing, Rampla Juniors, Rentistas, Sud América, Tacuarembó, futbolistas, OFI, Primera división amateur, árbitros, entrenadores y fútbol sala.

Los 19 votos en contra: Cerro, Cerro Largo, Danubio, Defensor Sporting, Liverpool, Peñarol, Progreso, River Plate, Wanderers y Uruguay Montevideo.

Se abstuvo el fútbol femenino.

¿Cuánto paga Nike para vestir a la selección uruguaya por ocho años?

El Congreso que se decidió por la oferta de Nike se realizó en el Hotel Radisson y el presidente de la AUF, Ignacio Alonso explicó la forma en que se dividió el monto de US$ 41 millones del acuerdo: US$ 30 millones en pagos en efectivo, US$ 7 millones en indumentaria para fútbol playa, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol amateur, y los restantes US$ 4 millones en marketing deportivo.