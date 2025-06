Los contundentes comentarios de la prensa española sobre la actuación de Federico Valverde con Real Madrid en el debut del Mundial de Clubes

El diario deportivo Marca, el principal de España, le dio 5 puntos de calificación y se pudo leer:

MIAMI GARDENS, FLORIDA - JUNE 18: Federico Valverde #8 of Real Madrid C. F. reacts after missing a penalty kick during the FIFA Club World Cup 2025 group H match between Real Madrid CF and Al Hilal at Hard Rock Stadium on June 18, 2025 in Miami Gardens, F Federico Valverde de Real Madrid se toma la cabeza por haber errado un penal en la hora ante Al Hilal en el Mundial de Clubes FOTO: AFP

"Primera parte: Apareciendo por todas partes. Haciendo kilómetros para trabajar en defensa y aparecer en ataque. Midió mal en una acción defensiva y provocó una falta peligrosa al borde del área.

Nota al descanso: 5

Segunda parte: Con menos impacto del habitual. Estuvo poco acertado y la guinda fue el penalti que falló en la prolongación para darle el triunfo al Madrid.

Nota final: 5"

Por su parte, el Diario As de Madrid, sintetizó: "Valverde: Capitán. Le puso corazón y pulmones. Como siempre, en definitiva. Pero no acierto. Buscó el gol con un zurdazo que instaló el runrún en la grada y apareció en zona de remate tras una buena jugada de Brahim, pero no enjauló. Ni desde los 11 metros, al errar un penalti sobre la bocina. Hizo muchos kilómetros, aunque se notaron más en lo defensivo que en lo ofensivo. Un lunar fatídico".

Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde reacts after the FIFA Club World Cup 2025 Group H football match between Spain's Real Madrid and Saudi's Al-Hilal at the Hard Rock stadium in Miami on June 18, 2025. PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP Federico Valverde se lamenta luego de su penal errado para Real Madrid en la hora, ante Al-Hilal por el Mundial de Clubes FOTO: AFP

Otro de los diarios deportivos, en este caso, de Barcelona, Mundo Deportivo, escribió que Federico Valverde "tuvo en sus pies el gol del triunfo del Real Madrid, pero falló el penalti en el descuento".

El otro medio deportivo catalán, el diario Sport, sostuvo que Valverde estuvo "Desfondado: Basa su juego en un despliegue físico brutal y, lógicamente, no está a ese nivel a estas alturas de curso. Algo precipitado en sus acciones y aturullado, no tuvo su mejor noche (tarde en Miami)".