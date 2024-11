El Congreso de la AUF aprobó el contrato con Nike por 8 años; Nacional votó a favor y Peñarol en contra

Se abstuvo el fútbol femenino.

"El contrato con Nike da solidez económica a nuestra casa hacia el futuro. Es el mayor contrato de patrocinio de la historia del fútbol uruguayo", dijo el presidente de AUF, Ignacio Alonso.

El Congreso se realizó en el hotel Radisson y Alonso, explicó cómo se divide el monto de US$ 41 millones del acuerdo: US4 30 millones en pagos en efectivo, US$ 7 millones en indumentaria para fútbol playa, fútbol femenino, fútbol sala, fútbol amateur, y los restantes US$ 4 millones en marketing deportivo.

Histórico acuerdo entre AUF y Nike

Esto ocurrió luego de finalizar el contrato entre AUF y Puma-Tenfield el 31 de diciembre de 2023, de los plazos que las empresas tenían para igualar cualquier oferta hasta el 30 de junio de 2024, y del llamado a interesados que la AUF realizó en julio para vestir a las selecciones.

Se presentaron cuatro empresas para vestir a Uruguay: Nike, Adidas, Puma y Kelme, y en la última semana la decisión quedó en un mano a mano entre Nike y Adidas, que terminó decantando por las diferencias que se plantearon en los mínimos que aseguraba Nike en su contrato, mientras Adidas ajustaba parte de su propuesta a resultados comerciales y deportivos de la selección uruguaya.