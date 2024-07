Camiseta de la selección de Uruguay: AUF abrió el llamado para proveedores de vestimenta; mirá los detalles

También se señala que la AUF se reserva los derechos de venta de los productos sub licenciados por AUF en su store oficial, así como de los productos oficiales del patrocinio técnico

Con respecto a las ofertas que deben presentar las empresas, deben ser “en dólares estadounidenses por el patrocinio y sponsortización de las Selecciones Uruguayas (en todas sus categorías) durante un período nunca inferior a 4 años, contados desde la adjudicación definitiva de la oferta final seleccionada”.

Lo que evaluará la AUF

La AUF también estableció cómo será la evaluación de las propuestas. Para eso se tomará especialmente en cuenta “las ofertas presentadas, el precio propuesto, la calidad de las prendas ofrecidas, el tipo de vestimenta ofrecido, la experiencia de la empresa, la capacidad operativa del oferente, antigüedad en plaza, plazos de entrega, cualquier otra ventaja, beneficio o diferencial competitivo para la mejora de la propuesta y los antecedentes proporcionados, así como cualquier otro elemento o planteo de diferente naturaleza que el oferente considere agregar a su propuesta que implique dar mayor valor a la misma”.

Otro punto que se menciona es el de la mejora de las ofertas y las negociaciones, en el que se señala que la AUF podrá convocar a los oferentes a mejorar sus ofertas.

Si hay ofertas similares “luego de la negociación inicial, se podrán entablar negociaciones con aquellos oferentes que precalifiquen a tal efecto, a fin de obtener mejores condiciones en los beneficios propuestos, plazos de entrega, calidad de los productos y/o en la oferta económica inicial y todo aquello que la AUF considere relevante para la negociación”.

Sobre la adjudicación, la AUF podrá dársela “a la propuesta que a su juicio resulte más conveniente o ventajosa a sus intereses, de acuerdo con los criterios de evaluación expresados y aquellos que considere más adecuados o beneficiosos de acuerdo a las características del presente llamado”.

“La AUF en todos los casos se reserva el derecho de elegir la oferta que a su juicio ofrezca mayores ventajas o beneficios de cualquier índole o servicios”, se agrega.

También se deja en claro que si las propuestas no satisfacen los requerimientos formulados o su resultan manifiestamente inconvenientes a juicio de la AUF, “se podrá rechazar la totalidad de las ofertas presentadas sin expresión de motivos y sin que ello implique responsabilidad de clase alguna; procediendo únicamente a la devolución de las garantías de mantenimiento de oferta en caso de así corresponder”.

¿Qué indumentaria deben presentar las empresas?

- Calzado y componentes/accesorios de calzado de cualquier tipo (el “Calzado”); atuendo oficial de entrenamiento y competición de cualquier tipo , incluyendo, pero no limitándose a, todos los uniformes de los Equipos Cubiertos, camisetas de competición, shorts, camisas, equipos de calentamiento y ropa interior de trabajo. (Esto no incluye los derechos individuales que pudieren corresponder a las personas físicas incluidas en este llamado)

- Todos los demás artículos de vestimenta de carácter informal, de actividades varias, atletismo y tiempo libre, incluyendo, pero no limitándose a, camisas, camisetas, remeras, buzos de jogging, pantalones de jogging, camperas, chalecos, pantalones, shorts, ropa interior de trabajo, mangas de comprensión, calcetines, artículos térmicos, vestimenta de abrigo e impermeable para afuera de cancha.

- Todos los accesorios de carácter deportivo o informal, incluyendo, pero no limitándose a, bolsas, mochilas, gorros, guantes pecheras de práctica y muñequeras.

- Todas las pelotas (incluyendo pero no limitándose a, pelotas de fútbol), canilleras, guantes de golero (esto no incluye los derechos individuales que pudieren corresponder a las personas físicas incluidas en este llamado) equipamiento de entrenamiento atlético dinámico (que incluye sin limitación, paracaídas, bandas de fuerza, redes de agilidad, escaleras de velocidad, pelotas de fuerza y reacción rápida, dispositivos para monitoreo de ritmo cardíaco, podómetros, etc.) y/o equipamiento digital o electrónico de mejora de actividad y/o potencialización de desempeño y mejora de capacidad física, sin limitación, relojes (tanto habilitados o no con GPS), y monitores de seguimiento de desempeño, y todo otro equipamiento

- Réplicas de equipamiento de competencia oficial que porten las marcas comerciales de la AUF, pero varíen en términos de color, estilo, material y/o atributos de desempeño.

- Todos los demás productos deportivos que cualquiera de los Integrantes de los Equipos usen o porten o que puedan razonablemente portar o utilizar durante su participación en cualquier de las Actividades del Equipo, o mientras representen a la AUF de otro modo.