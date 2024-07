"El objetivo es que no haya sanciones": ¿cómo trabaja AUF la defensa de los jugadores de la selección de Uruguay a una semana para los descargos?

En ese sentido, Tealdi indicó que la defensa se encuentra recabando todos los medios probatorios y que redactará un escrito de descargo con una defensa general y en el que se analizará cada situación en particular.

"Por un lado hay una defensa general, pero después hay una situación particularizada por capítulos en cada una de las situaciones. No es la misma la situación de todos los jugadores", detalló el abogado, quien también trabaja en la defensa de la Asociación, de un dirigente y de Marcelo Bielsa.

"Hay que meterse en profundidad en cada una de ellas. Tenemos confianza de que vamos a tener buenos resultados", enfatizó Tealdi, quien añadió: "El objetivo es que no haya sanciones o que las sanciones sean lo mínimo posible".

Los jugadores uruguayos a los que se le abrió un expediente son once. El abogado remarcó que a todos se les imputó la participación en riña y algunos la participación en riña con ejercicio de violencia.

Fans scuffle after the CONMEBOL Copa America 2024 semi-finals match between Uruguay and Colombia in Charlotte, North Carolina, USA, 10 July 2024.

Los incidentes del final del partido

Foto: EFE