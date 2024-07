La foto que compartió Ronald Araujo, con muletas, comenzando la recuperación tras ser operado

Cabe recordar que por otra lesión sufrida mientras defendía a la celeste ante Irán, en un partido en el que solo jugó 30 segundos, Araujo se operó con el mismo médico finlandés, y pese a que llegó con lo justo y viajó con el grupo, no pudo jugar en el Mundial Qatar 2022.

20240706 LAS VEGAS, NEVADA - JULY 06: Ronald Araujo of Uruguay reacts after suffering an injury during the CONMEBOL Copa America 2024 quarter-final match between Uruguay and Brazil at Allegiant Stadium on July 06, 2024 in Las Vegas, Nevada. Candice Ward/G