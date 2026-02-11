La sorprendente respuesta de Ronald Araujo cuando le preguntaron en qué club nunca jugaría; mirá el video

Ronald Araujo sigue alternando entre suplencias y titularidades en Barcelona mientras sigue intentando volver al 100% física y mentalmente, luego de lo que fue su parate por decisión propia que duró más de un mes, debido a problemas de salud mental.

Registrate gratis y seguí navegando ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Registrate

Suscribite por USD 3,45 al mes ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí Suscribite

Esta nota es exclusiva para suscriptores. Accedé ahora y sin límites a toda la información. Suscribite ¿Ya estás registrado? Iniciá sesión aquí

Este miércoles, el diario Mundo Deportivo de la capital catalana, dio a conocer una entrevista con el zaguero uruguayo en la que se explayó largamente de este tema.

"Yo ya sentía que no estaba bien, esa es la verdad, pero por inercia uno intenta seguir, y a veces necesitas ayuda. Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando. Ese día me di cuenta que ya estaba, que necesitaba hablar con profesionales y con el club para que me pudieran ayudar", relató el zaguero recordando aquel encuentro.

La parte diferente de la entrevista Luego de explayarse bastante sobre su tema de salud mental, Ronald Araujo fue cuestionado por otros temas.

Uno de ellos, causó sorpresa por la respuesta que dio. Al jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa le preguntaron en qué club nunca jugaría. "Es buena pregunta", comenzó diciendo el uruguayo. Y agregó: "En Gremio, pues soy hincha de Inter (de Porto Alegre)".