Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / FÚTBOL

La sorprendente respuesta de Ronald Araujo cuando le preguntaron en qué club nunca jugaría; mirá el video

El jugador de la selección uruguaya y de Barcelona, fue muy claro en su concepto

11 de febrero 2026 - 13:10hs

Ronald Araujo sigue alternando entre suplencias y titularidades en Barcelona mientras sigue intentando volver al 100% física y mentalmente, luego de lo que fue su parate por decisión propia que duró más de un mes, debido a problemas de salud mental.

"Yo ya sentía que no estaba bien, esa es la verdad, pero por inercia uno intenta seguir, y a veces necesitas ayuda. Llevaba un año y medio con ansiedad que se volvió depresión, y estaba jugando así. Eso no te ayuda, porque en la cancha no te terminas de sentir tú. Uno sabe el valor que tiene y lo que puede aportar dentro de la cancha y al no encontrarme bien sabía que algo estaba pasando. Ese día me di cuenta que ya estaba, que necesitaba hablar con profesionales y con el club para que me pudieran ayudar", relató el zaguero recordando aquel encuentro.

La parte diferente de la entrevista

Luego de explayarse bastante sobre su tema de salud mental, Ronald Araujo fue cuestionado por otros temas.

Diego Aguirre
PEÑAROL

Además de la baja de Franco Escobar, Diego Aguirre suma dos más de importancia en Peñarol para enfrentar a Central Español por el Torneo Apertura

Los primeros niños campeones institucionales con Peñarol
PEÑAROL

Más que una regla, un sentimiento: el motivo detrás del niño que acompañó al equipo de Peñarol, tras el anuncio de la prohibición del ingreso de mascotas

Uno de ellos, causó sorpresa por la respuesta que dio.

Al jugador de la selección uruguaya de Marcelo Bielsa le preguntaron en qué club nunca jugaría.

"Es buena pregunta", comenzó diciendo el uruguayo.

Y agregó: "En Gremio, pues soy hincha de Inter (de Porto Alegre)".

Temas:

Ronald Araujo Barcelona Gremio Inter selección uruguaya Marcelo Bielsa

Seguí leyendo

Las más leídas

El festejo de Peñarol con las gorras con dedicatoria a Maximiliano Silvera
FÚTBOL

Peñarol es el club uruguayo que lidera el ranking IFFHS a mucha distancia de Nacional; Paris Saint-Germain es el mejor

Leonardo Fernández de Peñarol ante Nacional 
FÚTBOL

Nacional vs Peñarol, el clásico del Torneo Apertura, ya tiene fecha y hora, y crece la expectativa

Jair, Walter Indio Olivera, Jorge Barrera, Juan Pedro Damiani, Ignacio Ruglio y Diego Aguirre en la cena de Río de Janeiro
NEWSLETTER ENTRE LÍNEAS

Una muy mala noticia para Peñarol: ya empezó su año electoral

Abel Hernández en su presentación como jugador de Peñarol
PEÑAROL

El médico de Abel Hernández en Barcelona explicó qué lesión le encontraron, y el tiempo de recuperación es mayor al que esperaba Peñarol

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos