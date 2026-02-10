Dólar
Nacional vs Peñarol, el clásico del Torneo Apertura, ya tiene fecha y hora, y crece la expectativa

El campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 enfrentará al de la Supercopa Uruguaya 2026 por la cuarta etapa

10 de febrero 2026 - 17:13hs
Leonardo Fernández de Peñarol ante Nacional 

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Nacional y Peñarol, los dos grandes del fútbol uruguayo, disputarán su encuentro clásico en la fecha 4 del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, como quedó estipulado tras el sorteo realizado hace un par de semanas en el Estadio Centenario.

La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya fijó la fecha y la hora, y lo hizo oficial en la tarde de este martes.

El clásico se jugará el 1° de marzo

Nacional y Peñarol disputarán el clásico entre ambos por la fecha 4 del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, el próximo domingo 1° de marzo.

Por su parte, el horario fijado es a la hora 19.30.

Vale resaltar que en este segundo clásico oficial del año, al jugarse en el Gran Parque Central, solamente concurrirán socios e hinchas tricolores.

clásico Nacional Peñarol Torneo Apertura Gran Parque Central

