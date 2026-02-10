Nacional vs Peñarol, el clásico del Torneo Apertura, ya tiene fecha y hora, y crece la expectativa

Nacional y Peñarol, los dos grandes del fútbol uruguayo, disputarán su encuentro clásico en la fecha 4 del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, como quedó estipulado tras el sorteo realizado hace un par de semanas en el Estadio Centenario.
La Mesa Ejecutiva de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), ya fijó la fecha y la hora, y lo hizo oficial en la tarde de este martes.
Cabe recordar a su vez que, como informó Referí, la propia Mesa tomó este martes la resolución de que en todo el año no haya mascotas en los partidos de Primera división.
El clásico se jugará el 1° de marzo
Nacional y Peñarol disputarán el clásico entre ambos por la fecha 4 del Torneo Apertura en el Gran Parque Central, el próximo domingo 1° de marzo.
Por su parte, el horario fijado es a la hora 19.30.
Vale resaltar que en este segundo clásico oficial del año, al jugarse en el Gran Parque Central, solamente concurrirán socios e hinchas tricolores.