Decurnex es el que presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó

A partir de un estado de Whatsapp en el que Ignacio Ruglio se presentó como el presidente que más títulos ganó en siglo XXI, Referí realizó un informe sobre qué fue lo que ocurrió desde 2001 a la actualidad en el fútbol uruguayo
10 de febrero 2026 - 5:00hs
Foto: Inés Guimaraens
El presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, publicó el domingo de noche un estado de Whatsapp en el que se presentó como el presidente que más ganó en el siglo XXI. A raíz de esa afirmación, Referí realizó un informe sobre lo que ocurrió en lo que transcurrió de este siglo (que comenzó en 2001 y hasta la Supercopa 2026).
Esos números expresan que José Decurnex es el presidente más exitoso en el fútbol local, Ricardo Alarcón está segundo y Ruglio, tercero.
En su publicación, el titular aurinegro tomó la lista de títulos ganados, sin discriminar calidad (un Uruguayo tiene el mismo valor que la Copa AUF Uruguaya según su criterio) ni cantidad de los torneos disputados para lograr el registro resaltado, y presentó su top 10 de presidentes más ganadores en este siglo. En este link de Referí podés leer el detalle completo que presentó Ruglio.
Ahora bien, para poner en contexto lo que ocurrió desde 2001 a la fecha es necesario contemplar todas las situaciones que ocurrieron en ese período, en el que los clubes tienen más opciones de ganar campeonatos que una década atrás.
Desde 2022 se disputan seis títulos oficiales por año en el fútbol uruguayo, lo que en un período de cuatro años (2022 a 2025) representa 24 copas en juego.
En el mismo período de cuatro años entre 2010 y 2013 se jugaron 13 títulos, lo que representó la mitad de opciones para levantar copas.
Por esa razón, para ser más fieles con los más exitosos, se valora los promedios que surgen de la cantidad de títulos en torneos disputados y se transforman en una medida más exacta y que equipara a todos.
Por ejemplo, si en un futuro un futbolista convierte 37 goles en la Liga AUF Uruguaya y supera el récord de Fernando Morena en 1978, año en el que anotó 36, será necesario evaluar la cantidad de partidos para ser más exitoso que el histórico crack y goleador aurinegro.
Volviendo a la actuación de los dirigentes campeones en el período 2001-2026, se plantea este informe en el que se repasa el detalle de los presidentes más exitosos en el siglo XXI y el top 15 lo integran en este orden:
José Decurnex (Nacional) 42,8% (6 títulos en 14 torneos)
Ricardo Alarcón (Nacional) 40,9% (9 en 22)
Ignacio Ruglio (Peñarol) 37,9% (11 en 29)
José Fuentes (Nacional) 37,5% (3 en 8)
Eduardo Ache (Nacional) 32,3% (11 en 34)
José Luis Rodríguez (Nacional) 30,7% (4 en 13)
Juan Pedro Damiani (Peñarol) 29% (9 en 31)
Jorge Barrera (Peñarol) 26,6% (4 en 15)
Dante Prato (Defensor Sporting) 23,5 (4 en 17)
José Pedro Damiani (Peñarol) 11% (3 en 27)
Alberto Ward (Defensor Sporting) 11% (3 en 27)
José Luis Palma (Liverpool) 10,5% (10 en 107)
Arturo Del Campo (Danubio) 10,1% (6 en 59)
Alejandro Balbi (Nacional) 10% (1 en 10)
Fernando Sobral (Defensor Sporting) 9% (3 en 33)
Esta es la nómina de presidentes de Nacional y de Peñarol con más Campeonatos Uruguayos ganados en el siglo XXI:
PRESIDENTE
TÍTULOS
AÑOS COMO PRESIDENTE
Eduardo Ache (Nacional)
5
9
Juan Pedro Damiani (Peñarol)
4
9
Ricardo Alarcón (Nacional)
3
6
José Decurnex (Nacional)
2
3
Ignacio Ruglio (Peñarol)
2
5
Ricardo Vairo (Nacional)
1
1
José Fuentes (Nacional)
1
2
Jorge Barrera (Peñarol)
1
3
José Luis Rodríguez (Nacional)
1
3
José Pedro Damiani (Peñarol)
1
7
El exitoso proceso de José Decurnex y Alarcón está segundo
Para este informe se consideró que tras la muerte de José Pedro Damiani en agosto de 2007 y las elecciones de noviembre 2008, Peñarol no tuvo presidente, porque Juan Pedro Damiani asumió la función de coordinador institucional, pero no fue elegido por los socios. Por esa razón, el título del Clausura de 2008 no ingresa en la gestión de Juan Pedro como presidente.
También, para este informe se consideraron los presidentes de clubes que ganaron títulos y que funcionaron bajo el formato de asociaciones civiles. La nómina la integran 17 presidentes de Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, Danubio y Rocha.
Queda por fuera de este informe la gestión de la SAD (sociedad anónima deportiva) de Plaza Colonia, que ganó dos torneos cortos.
Este es el desempeño de cada uno de los presidentes de Nacional y de Peñarol en el siglo XXI, con porcentaje de títulos conquistas a partir de la cantidad de torneos jugados.
1) José Decurnex (Nacional) 42,8% (6 títulos en 14 torneos)
AÑO
TÍTULOS
TORNEOS DISPUTADOS
GANÓ
2019
3
5
Uruguayo, Clausura, Supercopa
2020
2
5
Uruguayo, Intermedio
2021
1
4
Supercopa
TOTAL
6
14
2) Ricardo Alarcón (Nacional) 40,9% (9 en 22)
AÑO
TÍTULOS
TORNEOS DISPUTADOS
GANÓ
2007
1
4
Liguilla
2008
2
4
Apertura, Liguilla
2009
2
4
Uruguayo, Apertura
2010
0
3
2011
3
3
Uruguayo, Apertura, Clausura
2012
1
4
Uruguayo
TOTAL
9
22
3) Ignacio Ruglio (Peñarol) 37,9% (11 en 29)
AÑO
TÍTULO
TORNEOS DISPUTADOS
GANÓ
2021
2
4
Uruguayo, Clausura
2022
1
6
Supercopa
2023
1
6
Apertura
2024
3
6
Uruguayo, Apertura, Clausura
2025
3
6
Intermedio, Clausura, Copa AUF Uruguay
2026
1
1
Supercopa
TOTAL
11
29
4) José Fuentes (Nacional) 37,5% (3 en 8)
AÑO
TÍTULOS
TORNEOS DISPUTADOS
GANÓ
2022
3
6
Uruguayo, Clausura, Intermedio
2023 (hasta julio)
0
2
TOTAL
3
8
5) Eduardo Ache (Nacional) 32,3% (11 en 34)
AÑO
TÍTULOS
TORNEOS DISPUTADOS
GANÓ
2001
2
5
Uruguayo, Clausura
2002
2
5
Uruguayo, Apertura
2003
1
4
Apertura
2004
1
5
Apertura
2005
1
2
Uruguayo
2006
2
4
Uruguayo
2013
0
3
2014
1
3
Apertura
2015
1
3
Uruguayo
TOTAL
11
34
6) José Luis Rodríguez (Nacional) 30,7% (4 en 13)
AÑO
TÍTULOS
TORNEOS DISPUTADOS
GANÓ
2016
1
4
Uruguayo
2017
1
4
Intermedio
2018
2
5
Apertura, Intermedio
TOTAL
4
13
7) Juan Pedro Damiani (Peñarol) 29% (9 en 31)
AÑO
TÍTULO
TORNEOS DISPUTADOS
GANÓ
2009
0
4
2010
2
3
Uruguayo, Clausura
2011
0
3
2012
1
4
Apertura
2013
1
3
Uruguayo
2014
0
3
2015
2
3
Apertura, Clausura
2016
1
4
Uruguayo
2017
2
4
Uruguayo, Clausura
TOTAL
9
31
Aclaración 1: Juan Pedro Damiani fue electo presidente por primera vez en noviembre de 2008. Entre la muerte de su padre, en agosto 2007 y las elecciones del año siguiente se desempeñó en un cargo que no fue votado por los socios.
8) Jorge Barrera (Peñarol) 26,6% (4 en 15)
AÑO
TÍTULOS
TORNEO DISPUTADOS
GANÓ
2018
3
5
Uruguayo, Supercopa, Clausura
2019
1
5
Apertura
2020
0
5
TOTAL
4
15
10) José Pedro Damiani (Peñarol) 11% (3 en 27)
AÑO
TÍTULO
TORNEOS DISPUTADOS
GANÓ
2001
0
5
2002
0
5
2003
2
4
Uruguayo, Clausura
2004
1
5
Liguilla
2005
0
2
2006
0
4
2007
0
2
TOTAL
3
27
14) Alejandro Balbi (Nacional) 10% (1 en 10)
AÑO
TÍTULOS
TORNEOS DISPUTADOS
GANÓ
2023
0
4
2024
1
6
Intermedio
TOTAL
1
10
José Luis Palma ganó 10 títulos en 95 torneos disputados
Palma asumió en Liverpool para la temporada 2001 y completó 25 temporadas consecutivas como presidente, pero tres de ellas fueron en Segunda (2001, 2002 y 2014-2015).
En este 2026, Palma está disputando su temporada 23 en el círculo superior.
En este tiempo ganó 10 títulos en 95 torneos oficiales disputados en Primera División.
Este es el ranking de los cinco presidentes por fuera de los grandes, que ganaron títulos y lograron mayores porcentajes:
9) Dante Prato (Defensor Sporting) 23,5% (4 en 17)
11) Alberto Ward (Defensor Sporting) 11% (3 en 27)
12) José Luis Palma (Liverpool) 10,5% (10 en 107)
13) Arturo Del Campo (Danubio) 10,1% (6 en 59)
15) Fernando Sobral (Defensor Sporting) 9% (3 en 33)