Decurnex es el que presidente más exitoso en el siglo XXI en el fútbol local, Alarcón está segundo y Ruglio, tercero; Ache, el que más Uruguayos conquistó

El presidente de Peñarol , Ignacio Ruglio , publicó el domingo de noche un estado de Whatsapp en el que se presentó como el presidente que más ganó en el siglo XXI. A raíz de esa afirmación, Referí realizó un informe sobre lo que ocurrió en lo que transcurrió de este siglo (que comenzó en 2001 y hasta la Supercopa 2026).

Esos números expresan que José Decurnex es el presidente más exitoso en el fútbol local, Ricardo Alarcón está segundo y Ruglio, tercero .

En su publicación, el titular aurinegro tomó la lista de títulos ganados, sin discriminar calidad (un Uruguayo tiene el mismo valor que la Copa AUF Uruguaya según su criterio) ni cantidad de los torneos disputados para lograr el registro resaltado, y presentó su top 10 de presidentes más ganadores en este siglo. En este link de Referí podés leer el detalle completo que presentó Ruglio.

Ahora bien, para poner en contexto lo que ocurrió desde 2001 a la fecha es necesario contemplar todas las situaciones que ocurrieron en ese período, en el que los clubes tienen más opciones de ganar campeonatos que una década atrás.

Desde 2022 se disputan seis títulos oficiales por año en el fútbol uruguayo, lo que en un período de cuatro años (2022 a 2025) representa 24 copas en juego.

En el mismo período de cuatro años entre 2010 y 2013 se jugaron 13 títulos, lo que representó la mitad de opciones para levantar copas.

Por esa razón, para ser más fieles con los más exitosos, se valora los promedios que surgen de la cantidad de títulos en torneos disputados y se transforman en una medida más exacta y que equipara a todos.

Por ejemplo, si en un futuro un futbolista convierte 37 goles en la Liga AUF Uruguaya y supera el récord de Fernando Morena en 1978, año en el que anotó 36, será necesario evaluar la cantidad de partidos para ser más exitoso que el histórico crack y goleador aurinegro.

Volviendo a la actuación de los dirigentes campeones en el período 2001-2026, se plantea este informe en el que se repasa el detalle de los presidentes más exitosos en el siglo XXI y el top 15 lo integran en este orden:

José Decurnex (Nacional) 42,8% (6 títulos en 14 torneos) Ricardo Alarcón (Nacional) 40,9% (9 en 22) Ignacio Ruglio (Peñarol) 37,9% (11 en 29) José Fuentes (Nacional) 37,5% (3 en 8) Eduardo Ache (Nacional) 32,3% (11 en 34) José Luis Rodríguez (Nacional) 30,7% (4 en 13) Juan Pedro Damiani (Peñarol) 29% (9 en 31) Jorge Barrera (Peñarol) 26,6% (4 en 15) Dante Prato (Defensor Sporting) 23,5 (4 en 17) José Pedro Damiani (Peñarol) 11% (3 en 27) Alberto Ward (Defensor Sporting) 11% (3 en 27) José Luis Palma (Liverpool) 10,5% (10 en 107) Arturo Del Campo (Danubio) 10,1% (6 en 59) Alejandro Balbi (Nacional) 10% (1 en 10) Fernando Sobral (Defensor Sporting) 9% (3 en 33)

Esta es la nómina de presidentes de Nacional y de Peñarol con más Campeonatos Uruguayos ganados en el siglo XXI:

PRESIDENTE TÍTULOS AÑOS COMO PRESIDENTE Eduardo Ache (Nacional) 5 9 Juan Pedro Damiani (Peñarol) 4 9 Ricardo Alarcón (Nacional) 3 6 José Decurnex (Nacional) 2 3 Ignacio Ruglio (Peñarol) 2 5 Ricardo Vairo (Nacional) 1 1 José Fuentes (Nacional) 1 2 Jorge Barrera (Peñarol) 1 3 José Luis Rodríguez (Nacional) 1 3 José Pedro Damiani (Peñarol) 1 7

El exitoso proceso de José Decurnex y Alarcón está segundo

Para este informe se consideró que tras la muerte de José Pedro Damiani en agosto de 2007 y las elecciones de noviembre 2008, Peñarol no tuvo presidente, porque Juan Pedro Damiani asumió la función de coordinador institucional, pero no fue elegido por los socios. Por esa razón, el título del Clausura de 2008 no ingresa en la gestión de Juan Pedro como presidente.

También, para este informe se consideraron los presidentes de clubes que ganaron títulos y que funcionaron bajo el formato de asociaciones civiles. La nómina la integran 17 presidentes de Nacional, Peñarol, Defensor Sporting, Danubio y Rocha.

Queda por fuera de este informe la gestión de la SAD (sociedad anónima deportiva) de Plaza Colonia, que ganó dos torneos cortos.

Este es el desempeño de cada uno de los presidentes de Nacional y de Peñarol en el siglo XXI, con porcentaje de títulos conquistas a partir de la cantidad de torneos jugados.

1) José Decurnex (Nacional) 42,8% (6 títulos en 14 torneos)

AÑO TÍTULOS TORNEOS DISPUTADOS GANÓ 2019 3 5 Uruguayo, Clausura, Supercopa 2020 2 5 Uruguayo, Intermedio 2021 1 4 Supercopa TOTAL 6 14

2) Ricardo Alarcón (Nacional) 40,9% (9 en 22)

AÑO TÍTULOS TORNEOS DISPUTADOS GANÓ 2007 1 4 Liguilla 2008 2 4 Apertura, Liguilla 2009 2 4 Uruguayo, Apertura 2010 0 3 2011 3 3 Uruguayo, Apertura, Clausura 2012 1 4 Uruguayo TOTAL 9 22

3) Ignacio Ruglio (Peñarol) 37,9% (11 en 29)

AÑO TÍTULO TORNEOS DISPUTADOS GANÓ 2021 2 4 Uruguayo, Clausura 2022 1 6 Supercopa 2023 1 6 Apertura 2024 3 6 Uruguayo, Apertura, Clausura 2025 3 6 Intermedio, Clausura, Copa AUF Uruguay 2026 1 1 Supercopa TOTAL 11 29

4) José Fuentes (Nacional) 37,5% (3 en 8)

AÑO TÍTULOS TORNEOS DISPUTADOS GANÓ 2022 3 6 Uruguayo, Clausura, Intermedio 2023 (hasta julio) 0 2 TOTAL 3 8

5) Eduardo Ache (Nacional) 32,3% (11 en 34)

AÑO TÍTULOS TORNEOS DISPUTADOS GANÓ 2001 2 5 Uruguayo, Clausura 2002 2 5 Uruguayo, Apertura 2003 1 4 Apertura 2004 1 5 Apertura 2005 1 2 Uruguayo 2006 2 4 Uruguayo 2013 0 3 2014 1 3 Apertura 2015 1 3 Uruguayo TOTAL 11 34

6) José Luis Rodríguez (Nacional) 30,7% (4 en 13)

AÑO TÍTULOS TORNEOS DISPUTADOS GANÓ 2016 1 4 Uruguayo 2017 1 4 Intermedio 2018 2 5 Apertura, Intermedio TOTAL 4 13

7) Juan Pedro Damiani (Peñarol) 29% (9 en 31)

AÑO TÍTULO TORNEOS DISPUTADOS GANÓ 2009 0 4 2010 2 3 Uruguayo, Clausura 2011 0 3 2012 1 4 Apertura 2013 1 3 Uruguayo 2014 0 3 2015 2 3 Apertura, Clausura 2016 1 4 Uruguayo 2017 2 4 Uruguayo, Clausura TOTAL 9 31

Aclaración 1: Juan Pedro Damiani fue electo presidente por primera vez en noviembre de 2008. Entre la muerte de su padre, en agosto 2007 y las elecciones del año siguiente se desempeñó en un cargo que no fue votado por los socios.

8) Jorge Barrera (Peñarol) 26,6% (4 en 15)

AÑO TÍTULOS TORNEO DISPUTADOS GANÓ 2018 3 5 Uruguayo, Supercopa, Clausura 2019 1 5 Apertura 2020 0 5 TOTAL 4 15

10) José Pedro Damiani (Peñarol) 11% (3 en 27)

AÑO TÍTULO TORNEOS DISPUTADOS GANÓ 2001 0 5 2002 0 5 2003 2 4 Uruguayo, Clausura 2004 1 5 Liguilla 2005 0 2 2006 0 4 2007 0 2 TOTAL 3 27

14) Alejandro Balbi (Nacional) 10% (1 en 10)

AÑO TÍTULOS TORNEOS DISPUTADOS GANÓ 2023 0 4 2024 1 6 Intermedio TOTAL 1 10

José Luis Palma ganó 10 títulos en 95 torneos disputados

Palma asumió en Liverpool para la temporada 2001 y completó 25 temporadas consecutivas como presidente, pero tres de ellas fueron en Segunda (2001, 2002 y 2014-2015).

En este 2026, Palma está disputando su temporada 23 en el círculo superior.

En este tiempo ganó 10 títulos en 95 torneos oficiales disputados en Primera División.

Este es el ranking de los cinco presidentes por fuera de los grandes, que ganaron títulos y lograron mayores porcentajes:

9) Dante Prato (Defensor Sporting) 23,5% (4 en 17)

11) Alberto Ward (Defensor Sporting) 11% (3 en 27)

12) José Luis Palma (Liverpool) 10,5% (10 en 107)

13) Arturo Del Campo (Danubio) 10,1% (6 en 59)

15) Fernando Sobral (Defensor Sporting) 9% (3 en 33)