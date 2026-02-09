Dólar
El difícil momento que vivió el ex Nacional Diego Herazo al ser agredido por un hincha en el clásico Hurácan vs San Lorenzo; mirá el video

Cuando los jugadores del equipo azulgrana se iban al vestuario luego de la entrada en calor; hubo cruces con parciales de Huracán; mirá el video

9 de febrero 2026 - 8:42hs

El difícil momento que vivió el ex Nacional Diego Herazo

El clásico del fin de semana del fútbol argentino entre Huracán y San Lorenzo se resolvió con victoria del Globo, que vivió su fiesta en el Palacio Ducó con un triunfo por 1-0, sentenciado con un cabezazo del ecuatoriano Jordy Caicedo (50'), partido en el que el ex Nacional Diego Herazo, delantero de los visitantes, vivió un complicado momento.

Cuando los jugadores del equipo azulgrana se iban al vestuario luego de la entrada en calor, tuvieron que salir por un acceso en el que los hinchas locales estaban muy cerca de ellos.

Hubo insultos de los parciales y algunas respuestas. En ese momento, Herazo hizo un gesto y sufrió una agresión de un parcial.

Miramar Misiones Nacional, campeonato apertura 2025. Diego Herazo

Caicedo, figura en el clásico

Recién llegado a Argentina, Caicedo es una de las gratas revelaciones del campeonato argentino, ya que el delantero nacido hace 28 años en Machala y procedente del Sporting de Gijón (España) anotó cuatro goles en cuatro partidos.

boca juniors pregunto condiciones por un jugador que quisieron penarol y river plate: los detalles
ARGENTINA

Boca Juniors preguntó condiciones por un jugador que quisieron Peñarol y River Plate: los detalles

la decision de claudio ubeda, tecnico de boca juniors, con edinson cavani para el partido ante velez sarsfield de este domingo
ARGENTINA

La decisión de Claudio Úbeda, técnico de Boca Juniors, con Edinson Cavani para el partido ante Vélez Sarsfield de este domingo

"Siempre supe que el fútbol argentino es muy pasional, pero estar acá es otra cosa, es inexplicable. Le doy gracias a Dios por vivir estos momentos, porque no lo venía pasando fácil y cuando salió el reto de venir para acá, no dudé. Es una fiesta enorme y estoy contento de darle esta alegría a la gente", señaló Caicedo, hombre destacado del clásico.

El Globo es séptimo del Grupo B con cinco puntos, a cinco enteros del líder Tigre, mientras que el Ciclón ocupa la misma posición en el A, a cuatro unidades de Vélez.

Vélez festeja a lo grande a costa de un Boca de rendimiento bajo

Vélez Sarsfield no necesitó brillar, pero le alcanzó con una ráfaga electrizante y dos goles en dos minutos para dejar vacío a un Boca Juniors sin respuestas, al que superó por 2-1 este domingo en la cuarta fecha del torneo Apertura del fútbol argentino.

El triunfo permitió que el Fortín, dirigido por Guillermo Barros Schelotto, ídolo del Xeneize, prolongue su invicto y suba al primer escalón de la Zona A con 10 puntos, mientras que Boca bajó a la quinta casilla con seis unidades.

El Mellizo disfrutó en el estadio José Amalfitani, en Buenos Aires, con una tarea consistente de su equipo, que dejó en evidencia el pobre funcionamiento colectivo del club azul y oro, que apenas tuvo un par de remates al arco y no tuvo reacción anímica ante la adversidad.

El encuentro fue discreto y anodino por casi una hora, hasta que la monotonía de la noche se quebró con un buen centro del chileno Diego Valdés, directo a la cabeza de Matías Pellegrini (63'), que envió el balón al ángulo derecho, lejos de las manos del portero Agustín Marchesín.

Enseguida, tras una salida en falso de los visitantes, Valdés volvió a encontrar espacios por el medio y dio otra asistencia a Pellegrini (65'), que venció al portero rival con un zurdazo esquinado.

Sobre el final, el capitán xeneize, Leandro Paredes, le dio un buen pase al juvenil Iker Zufiaurre (90'), que colocó un derechazo estupendo al ángulo izquierdo, inalcanzable para el colombiano Álvaro Montero, pero ya sin tiempo ni claridad para ir en busca de algo más.

Independiente rompe la sequía

De su lado, Independiente de Avellaneda cortó la sequía y celebró su primer triunfo del campeonato después de tres empates en fila, al derrotar como visitante por 1-0 a Platense en un duelo áspero y con pocas situaciones de riesgo.

Santiago Montiel (63') anotó el único gol de la tarde en Vicente López tras recibir una asistencia de cabeza del paraguayo Gabriel Ávalos.

De esta forma los Diablos Rojos (6° del A) también apagaron el invicto del Calamar (4°), que había empezado la fecha como uno de los punteros de la Zona A.

La cuarta jornada finalizará el lunes, con Lanús intentando vencer en su casa a Talleres para alcanzar a Velez en la punta del A.

