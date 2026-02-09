Leonel Rodríguez, Roderyck Asconeguy, Luciana Wynants, Mariana García y más: repasá los nuevos campeones nacionales de ciclismo de ruta y contrarreloj

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

Los campeones nacionales de contrarreloj: Laurencio Aquino, Sol Mockford, Pablo Bonilla, Mariana García, Roderyck Asconeguy y Florencia Revetria

El ciclismo uruguayo tiene a sus nuevos campeones nacionales de ruta y contrarreloj 2026 tras los campeonatos que se hicieron este fin de semana en Rocha, con competencias desde el pasado viernes hasta este domingo cuando se cerró con la prueba de élite masculina en ruta, que tuvo una vibrante definición.

El nuevo campeón nacional de ruta elite es Leonel Rodríguez , de Náutico Boca del Cufré, quien se coronó con un sprint final en el que superó a Roderyck Asconeguy y a Thomas Silva, quien es el primer uruguayo en correr para un equipo World Tour al defender al equipo XDS Astana y que era quien defendía el título.

En una carrera que tuvo una fuga final entre esos tres ciclistas, a los que se sumó Agustín Alonso, compañero de equipo de Rodríguez, el de Vergara se impuso en el embalaje final para volver a ser campeón nacional por tercera vez, tras sus bicampeonato 2023 y 2024.

El podio lo completaron Asconeguy y Silva.

En la rama femenina, en elite la nueva campeona nacional es Luciana Wynants, de Armonía Cycles, quien superó a Paola Silva (Armonía Cycles) y Ana Seijas (Libre de Rocha).

Luciana Wynants junto a Paola Silva y Ana Seijas Luciana Wynants junto a Paola Silva y Ana Seijas

Asconeguy campeón nacional en contrarreloj

Los campeonatos comenzaron el viernes con las pruebas de contrarreloj, en la que Roderyck Asconeguy, de Dolores Cycles, se coronó como el nuevo campeón nacional en elite masculino, seguido por Agustín Alonso (Náutico Boca del Cufré) y Thomas Silva (XDS Astana).

Los campeones nacionales de contrarreloj Los campeones nacionales de contrarreloj: Laurencio Aquino, Sol Mockford, Pablo Bonilla, Mariana García, Roderyck Asconeguy y Florencia Revetria

En damas elite, la nueva campeona de CRI es Mariana García de Dolores Cycles, quien compartió pidió junto a Paola Silva (Armonía Cycles) y Ana Álvarez (Libre Colonia).

Todos los podios:

Campeonato Nacional de Ruta

Masculino Elite

1 - Leonel Rodríguez (Náutico Boca del Cufré)

2 - Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles)

3- Thomas Silva (Astana XDS)

Masculino Sub 23

1 - Pablo Bonilla (Náutico Boca de Cufré)

2- Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole)

3 - Lucas Ferreira (Dolores Cycles)

Podio Sub 23 Masculino: Pablo Bonilla, Ciro Pérez y Lucas Ferreira Podio Sub 23 Masculino: Pablo Bonilla, Ciro Pérez y Lucas Ferreira

Masculino Junior

1 - Andy Devotto (Peñarol de Colonia)

2 - Lautaro Conde (Libre / Flores)

3 - Bruno Arreguin (Barrio Artigas 33)

Andy Devotto - Junior Leonel Rodríguez - Élite Leonel Rodríguez, campeón nacional elite, y Andy Devotto, campeón nacional junior

Femenino Elite

1 - Luciana Wynants (Armonía Cycles)

2 - Paola Silva (Armonía Cycles)

3 - Ana Seijas (Libre de Rocha)

Femenino Sub 23

1- Florencia Revetria (Armonía Cycles)

2 - Romina Rodríguez (Libre Cerro Largo)

3- Lucrecia Sposito (Alas Rojas Santa Lucía)

Femenino Junior

1- Sol Mockford (Armonía Cycles)

2- Julieta Albornoz (Aguas Corrientes)

3- Belén Bonilla (Alas Rojas de Santa Lucía)

Campeonatos Nacionales de Contrarreloj

Masculino Elite

1- Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles)

2- Agustín Alonso (Náutico Boca del Cufré)

3- Thomas Silva (Astana XDS)

Masculino Sub 23

1- Pablo Bonilla (Náutico Boca del Cufré)

2 - Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole)

3 - Felipe Reyes (Náutico Boca del Cufré)

Hombres Junior

1- Laurencio Aquino (Unión Ciclista Treinta y Tres)

2- Iván Salvagno (Náutico Boca del Cufré)

3- Andy Devotto (Peñarol de Colonia)

Femenino Elite:

1- Mariana García (Dolores Cycles)

2- Paola Silva (Armonía Cycles)

3- Ana Álvarez (Libre Colonia)

Femenino Sub 23

1- Florencia Revetria (Armonía Cycles)

2- Romina Rodríguez (Libre Cerro Largo)

3- Xiomara Morales (Con Los Mismos Colores)

Femenino Junior

1- Sol Mockford (Armonía Cycles)

2- Julieta Albornoz (Aguas Corrientes)

3- Belén Bonilla (Alas Rojas Santa Lucía)