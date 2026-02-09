Leonel Rodríguez, Roderyck Asconeguy, Luciana Wynants, Mariana García y más: repasá los nuevos campeones nacionales de ciclismo de ruta y contrarreloj
El ciclismo uruguayo definió a sus nuevos campeones este fin de semana en Rocha, con un gran cierre que coronó a Leonel Rodríguez al superar a Roderyck Asconeguy y a Thomas Silva
9 de febrero 2026 - 10:17hs
El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva
Los campeones nacionales de contrarreloj: Laurencio Aquino, Sol Mockford, Pablo Bonilla, Mariana García, Roderyck Asconeguy y Florencia Revetria
Luciana Wynants junto a Paola Silva y Ana Seijas
Podio Sub 23 Masculino: Pablo Bonilla, Ciro Pérez y Lucas Ferreira
Leonel Rodríguez, campeón nacional elite, y Andy Devotto, campeón nacional junior
El ciclismo uruguayo tiene a sus nuevos campeones nacionales de ruta y contrarreloj 2026 tras los campeonatos que se hicieron este fin de semana en Rocha, con competencias desde el pasado viernes hasta este domingo cuando se cerró con la prueba de élite masculina en ruta, que tuvo una vibrante definición.
En una carrera que tuvo una fuga final entre esos tres ciclistas, a los que se sumó Agustín Alonso, compañero de equipo de Rodríguez, el de Vergara se impuso en el embalaje final para volver a ser campeón nacional por tercera vez, tras sus bicampeonato 2023 y 2024.
En la rama femenina, en elite la nueva campeona nacional es Luciana Wynants, de Armonía Cycles, quien superó a Paola Silva (Armonía Cycles) y Ana Seijas (Libre de Rocha).
Asconeguy campeón nacional en contrarreloj
Los campeonatos comenzaron el viernes con las pruebas de contrarreloj, en la que Roderyck Asconeguy, de Dolores Cycles, se coronó como el nuevo campeón nacional en elite masculino, seguido por Agustín Alonso (Náutico Boca del Cufré) y Thomas Silva (XDS Astana).
En damas elite, la nueva campeona de CRI es Mariana García de Dolores Cycles, quien compartió pidió junto a Paola Silva (Armonía Cycles) y Ana Álvarez (Libre Colonia).
Todos los podios:
Campeonato Nacional de Ruta
Masculino Elite
1 - Leonel Rodríguez (Náutico Boca del Cufré)
2 - Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles)
3- Thomas Silva (Astana XDS)
Masculino Sub 23
1 - Pablo Bonilla (Náutico Boca de Cufré)
2- Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole)
3 - Lucas Ferreira (Dolores Cycles)
Masculino Junior
1 - Andy Devotto (Peñarol de Colonia)
2 - Lautaro Conde (Libre / Flores)
3 - Bruno Arreguin (Barrio Artigas 33)
Femenino Elite
1 - Luciana Wynants (Armonía Cycles)
2 - Paola Silva (Armonía Cycles)
3 - Ana Seijas (Libre de Rocha)
Femenino Sub 23
1- Florencia Revetria (Armonía Cycles)
2 - Romina Rodríguez (Libre Cerro Largo)
3- Lucrecia Sposito (Alas Rojas Santa Lucía)
Femenino Junior
1- Sol Mockford (Armonía Cycles)
2- Julieta Albornoz (Aguas Corrientes)
3- Belén Bonilla (Alas Rojas de Santa Lucía)
Campeonatos Nacionales de Contrarreloj
Masculino Elite
1- Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles)
2- Agustín Alonso (Náutico Boca del Cufré)
3- Thomas Silva (Astana XDS)
Masculino Sub 23
1- Pablo Bonilla (Náutico Boca del Cufré)
2 - Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole)
3 - Felipe Reyes (Náutico Boca del Cufré)
Hombres Junior
1- Laurencio Aquino (Unión Ciclista Treinta y Tres)