Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Polideportivo / CICLISMO

Leonel Rodríguez, Roderyck Asconeguy, Luciana Wynants, Mariana García y más: repasá los nuevos campeones nacionales de ciclismo de ruta y contrarreloj

El ciclismo uruguayo definió a sus nuevos campeones este fin de semana en Rocha, con un gran cierre que coronó a Leonel Rodríguez al superar a Roderyck Asconeguy y a Thomas Silva

9 de febrero 2026 - 10:17hs
El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

Los campeones nacionales de contrarreloj: Laurencio Aquino, Sol Mockford, Pablo Bonilla, Mariana García, Roderyck Asconeguy y Florencia Revetria

Los campeones nacionales de contrarreloj: Laurencio Aquino, Sol Mockford, Pablo Bonilla, Mariana García, Roderyck Asconeguy y Florencia Revetria

Luciana Wynants junto a Paola Silva y Ana Seijas

Luciana Wynants junto a Paola Silva y Ana Seijas

Podio Sub 23 Masculino: Pablo Bonilla, Ciro Pérez y Lucas Ferreira

Podio Sub 23 Masculino: Pablo Bonilla, Ciro Pérez y Lucas Ferreira

Leonel Rodríguez, campeón nacional elite, y&nbsp;Andy Devotto, campeón nacional junior

Leonel Rodríguez, campeón nacional elite, y Andy Devotto, campeón nacional junior

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

El ciclismo uruguayo tiene a sus nuevos campeones nacionales de ruta y contrarreloj 2026 tras los campeonatos que se hicieron este fin de semana en Rocha, con competencias desde el pasado viernes hasta este domingo cuando se cerró con la prueba de élite masculina en ruta, que tuvo una vibrante definición.

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva
El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

En una carrera que tuvo una fuga final entre esos tres ciclistas, a los que se sumó Agustín Alonso, compañero de equipo de Rodríguez, el de Vergara se impuso en el embalaje final para volver a ser campeón nacional por tercera vez, tras sus bicampeonato 2023 y 2024.

Embed - Campeonato Nacional de Ruta y Contrarreloj - Rocha 2026

El podio lo completaron Asconeguy y Silva.

La presentación del XDS Astana Team con el uruguayo Thomas Silva
CICLISMO

La espectacular presentación del nuevo equipo del uruguayo Thomas Silva, el XDS Astana Team, donde competirá en la máxima categoría del ciclismo; mirá el video

Leonel Rodríguez celebra el triunfo en Montevideo e Ignacio Maldonado festeja el título de Rutas de América
CICLISMO

Rutas de América 2026: se confirmó el recorrido y las fechas de la tradicional prueba del ciclismo uruguayo

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva
El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

El triunfo de Leonel Rodríguez ante Roderick Asconeguy y Thomas Silva

En la rama femenina, en elite la nueva campeona nacional es Luciana Wynants, de Armonía Cycles, quien superó a Paola Silva (Armonía Cycles) y Ana Seijas (Libre de Rocha).

Luciana Wynants junto a Paola Silva y Ana Seijas
Luciana Wynants junto a Paola Silva y Ana Seijas

Luciana Wynants junto a Paola Silva y Ana Seijas

Asconeguy campeón nacional en contrarreloj

Los campeonatos comenzaron el viernes con las pruebas de contrarreloj, en la que Roderyck Asconeguy, de Dolores Cycles, se coronó como el nuevo campeón nacional en elite masculino, seguido por Agustín Alonso (Náutico Boca del Cufré) y Thomas Silva (XDS Astana).

Los campeones nacionales de contrarreloj
Los campeones nacionales de contrarreloj: Laurencio Aquino, Sol Mockford, Pablo Bonilla, Mariana García, Roderyck Asconeguy y Florencia Revetria

Los campeones nacionales de contrarreloj: Laurencio Aquino, Sol Mockford, Pablo Bonilla, Mariana García, Roderyck Asconeguy y Florencia Revetria

En damas elite, la nueva campeona de CRI es Mariana García de Dolores Cycles, quien compartió pidió junto a Paola Silva (Armonía Cycles) y Ana Álvarez (Libre Colonia).

Todos los podios:

Campeonato Nacional de Ruta

Masculino Elite

1 - Leonel Rodríguez (Náutico Boca del Cufré)

2 - Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles)

3- Thomas Silva (Astana XDS)

Masculino Sub 23

1 - Pablo Bonilla (Náutico Boca de Cufré)

2- Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole)

3 - Lucas Ferreira (Dolores Cycles)

Podio Sub 23 Masculino: Pablo Bonilla, Ciro Pérez y Lucas Ferreira
Podio Sub 23 Masculino: Pablo Bonilla, Ciro Pérez y Lucas Ferreira

Podio Sub 23 Masculino: Pablo Bonilla, Ciro Pérez y Lucas Ferreira

Masculino Junior

1 - Andy Devotto (Peñarol de Colonia)

2 - Lautaro Conde (Libre / Flores)

3 - Bruno Arreguin (Barrio Artigas 33)

Andy Devotto - Junior Leonel Rodríguez - Élite
Leonel Rodríguez, campeón nacional elite, y Andy Devotto, campeón nacional junior

Leonel Rodríguez, campeón nacional elite, y Andy Devotto, campeón nacional junior

Femenino Elite

1 - Luciana Wynants (Armonía Cycles)

2 - Paola Silva (Armonía Cycles)

3 - Ana Seijas (Libre de Rocha)

Femenino Sub 23

1- Florencia Revetria (Armonía Cycles)

2 - Romina Rodríguez (Libre Cerro Largo)

3- Lucrecia Sposito (Alas Rojas Santa Lucía)

Femenino Junior

1- Sol Mockford (Armonía Cycles)

2- Julieta Albornoz (Aguas Corrientes)

3- Belén Bonilla (Alas Rojas de Santa Lucía)

Campeonatos Nacionales de Contrarreloj

Masculino Elite

1- Roderyck Asconeguy (Dolores Cycles)

2- Agustín Alonso (Náutico Boca del Cufré)

3- Thomas Silva (Astana XDS)

Masculino Sub 23

1- Pablo Bonilla (Náutico Boca del Cufré)

2 - Ciro Pérez (AVC Aix Provence Dole)

3 - Felipe Reyes (Náutico Boca del Cufré)

Hombres Junior

1- Laurencio Aquino (Unión Ciclista Treinta y Tres)

2- Iván Salvagno (Náutico Boca del Cufré)

3- Andy Devotto (Peñarol de Colonia)

Femenino Elite:

1- Mariana García (Dolores Cycles)

2- Paola Silva (Armonía Cycles)

3- Ana Álvarez (Libre Colonia)

Femenino Sub 23

1- Florencia Revetria (Armonía Cycles)

2- Romina Rodríguez (Libre Cerro Largo)

3- Xiomara Morales (Con Los Mismos Colores)

Femenino Junior

1- Sol Mockford (Armonía Cycles)

2- Julieta Albornoz (Aguas Corrientes)

3- Belén Bonilla (Alas Rojas Santa Lucía)

Temas:

Leonel Rodríguez Roderyck Asconeguy ciclismo uruguayo ciclismo Rocha

Seguí leyendo

Las más leídas

Christian Ebere debutó con Cruz Azul de México
MÉXICO

Cruz Azul perdía con el bicampeón mexicano, Toluca, le dieron ingreso a Christian Ebere, debutó y fue fundamental en la jugada del empate de visita; mirá el video

Nicolás Vallejo debutó en León de México mientras lo siguen esperando en Peñarol
FÚTBOL

Atento Peñarol: Nicolás Vallejo, quien sigue siendo esperado por Diego Aguirre, debutó con León en México y perdieron 2-0

Tomás Verón Lupi, Maximiliano Gómez, Maximiliano Silvera y Emiliano Ancheta
TORNEO APERTURA

Boston River 1-2 Nacional: con goles de Maxi Gómez y Tomás Verón Lupi, el tricolor debutó con triunfo en el Torneo Apertura

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
FÚTBOL URUGUAYO

"Dato mata relato": los números que compartió Ignacio Ruglio, en los que se muestra como el presidente más ganador del siglo XXI en el fútbol uruguayo

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos