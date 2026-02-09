Dólar
"Hubo jugadas dudosas que para algunos lados es más fácil cobrar": Gastón Ramírez tras la derrota ante Nacional, en un partido con polémicas, aciertos e intervenciones del VAR; mirá el compacto

El encuentro estuvo marcado por la actuación del VAR en cuatro situaciones, tras intervenciones del línea Franco Mieres

9 de febrero 2026 - 8:19hs
Gastón Ramírez y Gonzalo Reyna



Foto: Felipe Mereola/FocoUy

El volante de Boston River, Gastón Ramírez, cuestionó la actuación arbitral en el partido que el sastre perdió por 2-1 ante Nacional este domingo a la noche en el Estadio Campeones Olímpicos de Florida, por la primera fecha del Torneo Apertura 2026.

El encuentro tuvo la particularidad que estuvo marcado por la actuación del VAR en cuatro situaciones, en fallos en los que el juez de línea Franco Mieres levantó el banderín, tres de ellas de forma acertada.

Al comenzar el partido, Boston River tuvo dos goles anulados por fuera de juego en los primeros 7 minutos, en los que Mieres los marcó de buena forma, lo que luego fue corroborado por el VAR.

20260208 Gastón Ramírez Nacional Boston River Torneo Apertura 2026. Foto Felipe Mereola-FocoUy (14)
Gastón Ramírez



Luego, en el segundo tiempo, volvió a levantar el banderín en una jugada en la que Maxi Silvera abría el marcador, y nuevamente estuvo acertado.

Minutos después, Mieres marcó fuera de juego en la jugada del gol del Maxi Gómez, pero el VAR señaló que el tanto era válido al habilitar Juan Acosta en el lado opuesto al del juez de línea.

Y en el final, luego del tanto de Gastón Ramírez para el empate parcial 1-1, en el que se desestimó una posible carga en ataque, hubo cuestionamientos por el gol de Tomás Verón Lupi para el gol de Nacional en el 2-1, pero la jugada fue correcta.

20260208 Andrés Matonte Nacional Boston River Torneo Apertura 2026. Foto Felipe Mereola-FocoUy (9)
Andrés Matonte



Tras el partido, Ramírez habló con AUF TV y valoró el “gran partido” que hizo su equipo.

“Lo planteamos desde el inicio, lo preparamos bien y se hicieron buenas cosas. Lamentablemente no rescatamos un punto que merecíamos”, señaló el ex Peñarol.

Además, dijo que para no perder en el debut les faltó “hacer un gol más que ellos”.

Luego, cuestionó la actuación arbitral. “Al final hubo alguna jugada medio dudosa. Hubo unas cuantas jugadas dudosas que para algunos lados es más fácil cobrar”, comentó.

Embed - Boston River 1-2 Nacional | HL largo | Liga AUF Uruguaya 2026 | Fecha 1 | Torneo Apertura | #AUFTV

Temas:

Gastón Ramírez Nacional Boston River

