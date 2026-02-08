Jadson Viera y su análisis del triunfo de Nacional sobre Boston River: "El del segundo tiempo fue el equipo que todos queremos"

El entrenador de Nacional , Jadson Viera, se expresó satisfecho luego del triunfo que su equipo logró este domingo contra su exequipo, Boston River, en el Campeones Olímpicos de Florida, por la primera fecha del Torneo Apertura.

"Siempre cuesta, más en esta cancha, con este equipo y con estos jugadores que juegan bien", comenzó diciendo Viera a la transmisión oficial del partido una vez consumado el triunfo.

"Fue un partido con chances para los dos lados, creo que en el primer tiempo hubo alguna chance más para nosotros, pero bastante parejo. Y creo que el del segundo tiempo fue el equipo que todos queremos . Más allá que los primeros tiempos son un poco más trabados, un poco más lentos, tuvimos las chances y también cosas a mejorar, como lo que que es el balón parado. Y bueno, después tuvimos que defender", analizó.

En realidad, en el primer tiempo, Boston River fue muy superior; le anularon dos goles (uno de ellos en una acción muy fina, con intervención del VAR), Agustín Amado lastimó con pases profundos y Facundo Muñoa tuvo una doble chance muy clara, primero atajada por Luis Mejía y luego salvada por el palo izquierdo.

NACIONAL Los goles del triunfo de Nacional ante Boston River con un asistidor que fue determinante: Christian Oliva

En el segundo tiempo, con el ingreso de Maximiliano Silvera por Juan Cruz De los Santos, el partido cambió y se tornó favorable a Nacional que se posicionó el campo rival con un gran trabajo de Christian Oliva, quien repartió los pases de los goles.

"Obviamente que hay que sumar. Los Aperturas ahora van a ser un poco más jugados también. Tenemos que sumar y lo hicimos en una cancha difícil de visitante, así que estamos ahí arriba", dijo el DT.

"Entrenamos también en la semana bastante eso, las variantes, los posicionamientos. Me salió, la verdad, sabiendo también lo duro que iba a ser. El segundo tiempo sí me gustó un montón, el primer tiempo por momentos, pero teníamos que sumar y nos vamos contentos con el triunfo", agregó.

Sobre las dificultades que Nacional encontró en el primer tiempo, Viera terminó admitiendo lo siguiente: "Ellos nos plantearon un bloque defensivo para transicionar, achicaban bastante la línea defensiva, que eso lo pudimos ajustar en el segundo tiempo. Tenemos que tener un poquito más de paciencia, o sea, fue difícil encontrar el primer pase en la primera circulación, lo hemos encontrado en alguna ocasión, lo que pasa es que estuvimos un poquito mal parados en las transiciones de ellos que buscaron eso, y lo pudimos ajustar. Se veía un partido entretenido el segundo tiempo y creo que fuimos superiores".

Consultado sobre la importancia del gol de Maximiliano Gómez que llevaba 693 minutos sin anotar, Viera dijo: "Siempre, aparte porque busca todo el tiempo también".