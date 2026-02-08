Los goles del triunfo de Nacional ante Boston River con un asistidor que fue determinante: Christian Oliva

Nacional logró este domingo un trascendente triunfo en su debut por el Torneo Apertura al superar 2-1 a un combativo Boston River que se hizo fuerte de local en el Campeones Olímpicos de Florida.
Los goles del triunfo fueron obra de Maximiliano Gómez y del argentino Tomás Verón Lupi.
Gómez cortó una racha de siete partidos sin convertir con 693 minutos sin poder mandarla a guardar.
No anotaba desde el 18 de octubre de 2025 cuando le anotó dos goles a Miramar Misiones por el Torneo Clausura en el Gran Parque Central.
Fue un gol de cabeza tras gran centro de Christian Oliva, que fue el mejor jugador del partido.
El juez asistente Franco Mieres cobró fuera de juego pero el VAR, a cargo de Diego Dunajec y Santiago Fernández, demostró con acierto que Juan Acosta había quedado enganchado habilitando claramente al delantero centro de Nacional.
A los 80' empató Gastón Ramírez con un implacable golpe de cabeza.
Algunos jugadores tricolores protestaron falta. La misma no existió. Rodrigo Martínez dio enormes ventajas y recién cuando Ramírez saltó y se despegó del piso acudió, tardísimo, a la marca quedando por debajo de un jugador que entró en contacto con el antebrazo usado para ganar impulso, pero no para apoyarse.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2020677771983245566&partner=&hide_thread=false
El gol definitivo llegó tras otro centro que lanzó desde la izquierda Oliva.
Fredy Martínez fue a cuerpear a Gómez y descuidó su espalda donde quedó solo Verón Lupi quien remató potente y de sobrepique para vencer a Antúnez.
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/2020682505645342738&partner=&hide_thread=false
