Boston River vs Nacional en VIVO: el tricolor arranca el Torneo Apertura en el Campeones Olímpicos de Florida sin el Diente López

Nacional visita a Boston River, desde la hora 20.30, en el debut de ambos en el Torneo Apertura en un partido que se jugará en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.

Sobre la hora 19.43, Jadson Viera confirmó la formación de Nacional con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva; Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos, Tomás Verón Lupi; Maximiliano Gómez.

En el banco de suplentes quedaron Federico Bonilla, Paolo Calione, Juan de Dios Pintado, Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Exequiel Mereles, Rodrigo Martínez y Maximiliano Silvera.

Con respecto al equipo que perdió el domingo pasado la final de la Supercopa Uruguaya por penales contra Peñarol , salen del equipo Juan Pablo Patiño, Lucas Rodríguez, Nicolás López y Gonzalo Carneiro entrando en sus lugares Federico Bais, Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos y Tomás Verón Lupi.

La ficha

Boston River: Bruno Antúnez, Juan Acosta. Marco mancebo, Agustín Agurre, Fredy Martínez: Agustín Amado, Francisco Barrios; Facundo Muñoa, Franco Pérez, Leandro Suhr; Francisco Bonfligio. DT: Israel Damonte

Nacional: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva; Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos, Tomás Verón Lupi; Maximiliano Gómez. DT: Jadson Viera

Cancha: Campeones Olímpicos de Florida

Equipo arbitral: Andrés Matonte, Pablo Llarena y Franco Mieres. Cuarto árbitro: Andrés Martínez. VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández

La previa

La formación de Boston River:

La formación de Nacional:

Nacional y Boston River jugaron en 24 ocasiones con 15 triunfos para el tricolor, cinco empates y cuatro victorias para el Sastre. El bolso festejó 43 goles y sufrió 20.

Así llegó Julián Millán al Campeones Olímpicos.

Este es el equipo que paró Jadson Viera en la semana. Mirá la probable formación.

Mirá en esta nota por dónde ver el partido.

Estos son los convocados de Nacional: no está Nicolás "Diente" López, por molestias físicas. Gonzalo Carneiro está afuera por suspensión.