Boston River vs Nacional en VIVO: el tricolor arranca el Torneo Apertura en el Campeones Olímpicos de Florida sin el Diente López
Nacional visita a Boston River a la hora 20.30 en el estadio Campeones Olímpicos de Florida con el Diente, Nicolás López, afuera de la convocatoria
8 de febrero 2026 - 18:52hs
Jadson Viera
Foto: Leonardo Carreño/Focouy
Nacional visita a Boston River, desde la hora 20.30, en el debut de ambos en el Torneo Apertura en un partido que se jugará en el estadio Campeones Olímpicos de Florida.
Sobre la hora 19.43, Jadson Viera confirmó la formación de Nacional con Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva; Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos, Tomás Verón Lupi; Maximiliano Gómez.
En el banco de suplentes quedaron Federico Bonilla, Paolo Calione, Juan de Dios Pintado, Nicolás Rodríguez, Lucas Rodríguez, Agustín Dos Santos, Nicolás Lodeiro, Exequiel Mereles, Rodrigo Martínez y Maximiliano Silvera.
Boston River: Bruno Antúnez, Juan Acosta. Marco mancebo, Agustín Agurre, Fredy Martínez: Agustín Amado, Francisco Barrios; Facundo Muñoa, Franco Pérez, Leandro Suhr; Francisco Bonfligio. DT: Israel Damonte
Nacional: Luis Mejía, Emiliano Ancheta, Sebastián Coates, Julián Millán, Federico Bais; Luciano Boggio, Christian Oliva; Baltasar Barcia, Juan Cruz De los Santos, Tomás Verón Lupi; Maximiliano Gómez. DT: Jadson Viera
Cancha: Campeones Olímpicos de Florida
Equipo arbitral: Andrés Matonte, Pablo Llarena y Franco Mieres. Cuarto árbitro: Andrés Martínez. VAR: Diego Dunajec y Santiago Fernández
La previa
La formación de Boston River:
La formación de Nacional:
Nacional y Boston River jugaron en 24 ocasiones con 15 triunfos para el tricolor, cinco empates y cuatro victorias para el Sastre. El bolso festejó 43 goles y sufrió 20.