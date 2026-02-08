Una mujer de 77 años está grave tras ser embestida por un ómnibus en Montevideo; el conductor se encuentra detenido

Un ómnibus embistió a una mujer en el Centro.

Una mujer de 77 años quedó grave luego de ser embestida por un ómnibus de la empresa Cuctsa en Montevideo , informó la Jefatura de Policía de la capital en un comunicado al que tuvo acceso El Observador.

Según el parte oficial, el siniestro se produjo en horas de la mañana de este domingo, sobre Avenida Uruguay y Río Branco .

Personal policial se dirigió allí y encontró a la mujer tirada en el suelo, debajo del ómnibus, con su pierna izquierda en una de las ruedas .

Tras constatar los hechos, los oficiales solicitaron la presencia de la Dirección Nacional de Bomberos, que se encargó de rescatarla .

Tras ser auxiliada, la víctima fue trasladada en emergencia móvil rumbo a un centro médico cercano con un diagnóstico de "politraumatismo grave".

En la escena, Policía de Tránsito le practicó la prueba de espirometría al conductor del ómnibus que tuvo resultado 0.

Cámaras de videovigilancia de la zona registraron el accidente y mostraron que mientras el conductor circulaba por Av. Uruguay y al llegar a Río Branco se detuvo para dialogar con un inspector y al retomar luego la marcha, giró hacia Río Branco y terminó embistiendo a la mujer, cuando "ambas partes" estaban habilitadas por el semáforo, según el parte policial.

El caso está a cargo de la Fiscalía de Flagrancia de 6.° Turno, que dispuso la detención del conductor del ómnibus.