Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
29°C
cielo claro
Jueves:
Mín  22°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / TRAGEDIA

Accidente laboral fatal en Punta Carretas: un obrero de 24 años murió tras caer desde el octavo piso por el pozo de un ascensor

El relevamiento primario indicó que, al momento del accidente, la víctima “no estaría utilizando las medidas de seguridad correspondientes”

4 de febrero 2026 - 10:52hs
El obrero cayó desde el octavo piso de la obra

El obrero cayó desde el octavo piso de la obra

FocoUY.

Un obrero de 24 años murió este miércoles de mañana luego de caer desde un octavo piso por el pozo de un ascensor en una obra en construcción en Punta Carretas, confirmaron fuentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) a El Observador.

Según información policial divulgada en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el hecho ocurrió sobre las 09:00 en un edificio ubicado en Francisco Vidal y Juan María Pérez, a metros de la rambla. De acuerdo al parte, el trabajador “se habría mareado y caído desde el octavo piso por el ascensor de la obra hacia el vacío, impactando contra un recipiente de hierro”.

El relevamiento primario indicó además que, al momento del accidente, la víctima “no estaría utilizando las medidas de seguridad correspondientes”.

Más noticias
cerro la historica parrillada el tigre en punta carretas

Cerró la histórica parrillada El Tigre en Punta Carretas

justicia investiga a exdiputado blanco por denuncia de violencia domestica presentada por su expareja
JUSTICIA

Justicia investiga a exdiputado blanco por denuncia de violencia doméstica presentada por su expareja

Una ambulancia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concurrió al lugar y constató el fallecimiento del joven sobre las 9:15. El caso quedó a disposición de las autoridades para determinar las responsabilidades y las condiciones de seguridad en la obra.

Temas:

Punta Carretas obrero accidente laboral

Seguí leyendo

Las más leídas

Brasil emite alerta de gran peligro y enciende alarmas en zonas fronterizas con Uruguay: qué dice Inumet
CLIMA

Brasil emite alerta de "gran peligro" y enciende alarmas en zonas fronterizas con Uruguay: qué dice Inumet

Uruguayos en la lista negra del ICE: Estados Unidos los califica como lo peor de lo peor, ¿quiénes son?
INTERNACIONALES

Uruguayos en la "lista negra" del ICE: Estados Unidos los califica como "lo peor de lo peor", ¿quiénes son?

Podía haber sido el robo del siglo: desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco
CIUDAD VIEJA

"Podía haber sido el robo del siglo": desbaratan banda que excavaba un túnel en Ciudad Vieja para robar un banco

Maldonado exhorta a bañarse con precaución en playas del departamento por presencia de fragatas portuguesas
ADVERTENCIA

Maldonado exhorta a "bañarse con precaución" en playas del departamento por presencia de fragatas portuguesas

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos