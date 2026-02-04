Accidente laboral fatal en Punta Carretas: un obrero de 24 años murió tras caer desde el octavo piso por el pozo de un ascensor

El obrero cayó desde el octavo piso de la obra FocoUY.

Un obrero de 24 años murió este miércoles de mañana luego de caer desde un octavo piso por el pozo de un ascensor en una obra en construcción en Punta Carretas, confirmaron fuentes del Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) a El Observador.

Según información policial divulgada en primera instancia por Telemundo (Canal 12), el hecho ocurrió sobre las 09:00 en un edificio ubicado en Francisco Vidal y Juan María Pérez, a metros de la rambla. De acuerdo al parte, el trabajador “se habría mareado y caído desde el octavo piso por el ascensor de la obra hacia el vacío, impactando contra un recipiente de hierro”.

El relevamiento primario indicó además que, al momento del accidente, la víctima “no estaría utilizando las medidas de seguridad correspondientes”.

Una ambulancia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) concurrió al lugar y constató el fallecimiento del joven sobre las 9:15. El caso quedó a disposición de las autoridades para determinar las responsabilidades y las condiciones de seguridad en la obra.