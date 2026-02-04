"Una cosa es meter la bañadera": la respetuosa corrección del Chino Recoba a un periodista que le dijo que Táchira había jugado "atrás" en la altura de La Paz; mirá el video

El entrenador uruguayo Álvaro “Chino” Recoba tuvo su debut en la Copa Libertadores al frente de Deportivo Táchira con derrota 2-1 ante The Strongest en la altura de La Paz, Bolivia, resultado que deja la serie abierta para la revancha.

El partido por fase 1 del certamen tuvo victoria local por dos goles de penales, en una llave que se definirá la semana próxima en San Cristóbal.

En la conferencia de prensa tras el partido, el Chino Recoba tuvo un cruce con un periodista al que le dio su punto de vista.

Álvaro Chino Recoba en su debut como DT del Deportivo Táchira por la Copa Libertadores, contra The Strongest

La situación se dio cuando al hacer la pregunta señaló que en la revancha en Venezuela “no se van a meter atrás” como en La Paz.

LIBERTADORES 2026 El Deportivo Táchira del Chino Recoba abrió la Copa Libertadores 2026 con una derrota ante The Strongest en la altura, que lo deja con chance para la vuelta

VENEZUELA El Chino Recoba sumó a su cuarto jugador uruguayo a Deportivo Táchira, un "9" que se inició de Peñarol, para "enamorar con goles"

“¿Muy atrás nos metimos?”, interrumpió Recoba, a lo que el periodista señaló “un poquito”.

Luego, el Chino se explayó. “Yo entiendo. Te estoy corrigiendo porque una cosa es meter la bañadera, otra cosa es parar. En ningún momento estuvimos con cinco defensores, en ningún momento estuvimos con ocho o nueve jugadores metidos dentro del área. En ningún momento. Ni con el 0-0, Ni con el 0-1 ni con el 1-1”, comentó.

Embed

“Te digo, lo digo por experiencia propia, vinimos a jugar con Always Ready y empezamos con línea de cinco y a los 10 minutos tuvimos que cambiar porque no era la solución la línea de cinco, y hoy planteamos línea de cuatro, con una línea de tres volantes y dos carrileros que nos daban una mano”, agregó.

“Perdón que te interrumpí, pero no me pareció que nos metimos tan atrás”, sostuvo el Chino.

Luego, se molestó un poco con otro periodista mientras le respondía porque se cambió de posición mientras le hablaba. "¿Me preguntaste? Te digo, te cuento", le dijo. "Perdón, me entreveraste, te me fuiste, me miraste para allá".

The Strongest le ganó a Deportivo Táchira

The Strongest de Bolivia venció al Deportivo Táchira de Venezuela con la anotación de dos penaltis, en el partido de ida de la fase 1 de la Copa Libertadores.

Los goles del equipo boliviano en los 3.650 metros de altitud del estadio Hernando Siles, fueron en el minuto 52 y 82, con ejecuciones de Jaime Arrascaita y Víctor Abrego, respectivamente. Descontó para los llaneros Carlos Calzadilla, en el minuto 31.

The Strongest tuvo dificultades para asentar su dominio en el partido, el arma principal que utilizó en los primeros minutos fueron los remates desde media distancia.

La opción más clara llegó con el remate del argentino Jonathan Bustos que forzó a una buena intervención del arquero Jesús Camargo.

El Deportivo Táchira planteó un juego defensivo y opciones de contragolpe con posibilidad de gol que Adalberto Peñaranda y Delvin Alfonzo no supieron resolver, en duelos mano a mano ante el arquero Rodrigo Banegas.

alvaro chino recoba deportivo tachira copa libertadores 20260203 Álvaro Chino Recoba en su debut como DT del Deportivo Táchira por la Copa Libertadores, contra The Strongest Foto: EFE

En el minuto 39, el colombiano Adrián Estacio anotó un gol para los locales, pero fue anulado por el juez brasileño Paulo Cesar Zanovelli debido a una mano de Arrascaita al inicio de la jugada.

Con el ingreso de Carlos Roca en el segundo tiempo, The Strongest potenció los ataques por la banda izquierda y su volumen de juego.

En el minuto 51, una falta contra el dominicano Carlos Ventura al ingreso del área fue suficiente para que el árbitro cobre penalti a favor del Tigre, algo que Arrascaita no desperdició.

Embed - GOLES | THE STRONGEST vs. DEPORTIVO TÁCHIRA | FASE 1 | CONMEBOL LIBERTADORES 2026

El gol hizo que el Táchira abandone su madriguera y que en la primera acción de ataque consiguiera la igualdad después de un tiro de esquina.

A falta de 10 minutos para el final, Abrego anotó el segundo para The Strongest, en la repetición de un penalti que había atajado Camargo a Arrascaita y que quedó invalidado por invasión de área durante esa ejecución.

El partido de vuelta se jugará el próximo 10 de febrero, en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en la ciudad venezolana de San Cristóbal.