El Observador / Fútbol Internacional / LIBERTADORES 2026

El Deportivo Táchira del Chino Recoba abrió la Copa Libertadores 2026 con una derrota ante The Strongest en la altura, que lo deja con chance para la vuelta

Los dirigidos por el Chino dejaron buenas sensaciones, e incluso tuvieron chances muy claras para decantar el marcador a su favor

4 de febrero 2026 - 8:31hs
Foto: EFE
Foto: EFE

El Deportivo Táchira de Venezuela, dirigido por el uruguayo Álvaro Chino Recoba, estrenó una nueva edición de la Copa Libertadores con una derrota 2-1 con The Strongest en la altura de Bolivia, por la ida de la primera fase previa.

Con los uruguayos Agustín Pérez y Jairo Villalpando en el once titular, y sin contar con Guillermo Fratta y Rodrigo Pollero, el Táchira de Recoba llegó a La Paz con el difícil reto de aguantar los 3.600 metros de altura en los que juega The Strongest, pero sacó un buen resultado de cara a la vuelta.

Dos penales resolvieron el partido para el conjunto boliviano. Jaime Arrascaita convirtió desde ese punto el 1-0 para el local a los 56, y luego Víctor Ábrego convirtió otra pena máxima a los 82 para romper el 1-1 transitorio que había anotado Carlos Calzadilla.

Embed - GOLES | THE STRONGEST vs. DEPORTIVO TÁCHIRA | FASE 1 | CONMEBOL LIBERTADORES 2026

Los dirigidos por el Chino dejaron buenas sensaciones, e incluso tuvieron chances muy claras para decantar el marcador a su favor.

A los 8 minutos Adalberto Peñaranda, una de las figuras de aquella selección de Venezuela que llegó a la final del Mundial Sub-20 en 2017 (eliminando a Uruguay en semis), tuvo un remate frente al arco que desvió sin mucha oposición.

A los 32 Delvin Alfonzo tuvo otra chance sin ninguna oposición más que el golero Rodrigo Banegas, pero se la terminó tirando a las manos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018877956710453299?s=20&partner=&hide_thread=false

La serie se definirá en San Cristóbal, Venezuela, el próximo martes 10 de febrero a las 21:30.

Los otros partidos de la primera fase previa de la Copa Libertadores, con presencia uruguaya

Este jueves se jugará el segundo partido de la primera ronda de clasificación, entre 2 de Mayo de Paraguay y Alianza Lima. El encuentro se disputará en el estadio Río Parapití de Paraguay y comenzará a las 21:30.

El jueves debutará el primer club uruguayo en este torneo: Juventud de Las Piedras.

Los pedrenses jugarán ese día ante Universidad Católica de Ecuador a la hora 21.30 en el Estadio Centenario.

El club brinda locomoción a $ 250 a los hinchas desde el Polideportivo

Los precios que fijó Juventud de Las Piedras son: Tribuna Olímpica generales $ 350, socios $ 200 y tribuna visitante (América) $ 2.000.

El partido podrá verse en ESPN y en streaming en Disney+.

