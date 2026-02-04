El Deportivo Táchira del Chino Recoba abrió la Copa Libertadores 2026 con una derrota ante The Strongest en la altura, que lo deja con chance para la vuelta

El Chino Recoba en el debut de Deportivo Táchira por la Copa Libertadores 2026

El Chino Recoba en el debut de Deportivo Táchira por la Copa Libertadores 2026

El Deportivo Táchira de Venezuela , dirigido por el uruguayo Álvaro Chino Recoba , estrenó una nueva edición de la Copa Libertadores con una derrota 2-1 con The Strongest en la altura de Bolivia , por la ida de la primera fase previa.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Con los uruguayos Agustín Pérez y Jairo Villalpando en el once titular, y sin contar con Guillermo Fratta y Rodrigo Pollero , el Táchira de Recoba llegó a La Paz con el difícil reto de aguantar los 3.600 metros de altura en los que juega The Strongest, pero sacó un buen resultado de cara a la vuelta.

Dos penales resolvieron el partido para el conjunto boliviano. Jaime Arrascaita convirtió desde ese punto el 1-0 para el local a los 56, y luego Víctor Ábrego convirtió otra pena máxima a los 82 para romper el 1-1 transitorio que había anotado Carlos Calzadilla.

Los dirigidos por el Chino dejaron buenas sensaciones, e incluso tuvieron chances muy claras para decantar el marcador a su favor.

Embed - GOLES | THE STRONGEST vs. DEPORTIVO TÁCHIRA | FASE 1 | CONMEBOL LIBERTADORES 2026

FÚTBOL El Chino Recoba ganó con Deportivo Táchira de Venezuela su primer partido que además, fue internacional

VENEZUELA El Chino Recoba sumó a su cuarto jugador uruguayo a Deportivo Táchira, un "9" que se inició de Peñarol, para "enamorar con goles"

A los 8 minutos Adalberto Peñaranda, una de las figuras de aquella selección de Venezuela que llegó a la final del Mundial Sub-20 en 2017 (eliminando a Uruguay en semis), tuvo un remate frente al arco que desvió sin mucha oposición.

A los 32 Delvin Alfonzo tuvo otra chance sin ninguna oposición más que el golero Rodrigo Banegas, pero se la terminó tirando a las manos.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2018877956710453299?s=20&partner=&hide_thread=false EL PRIMER ERRADO DE LA CONMEBOL #LIBERTADORES 2026: Alfonzo se tomó todo el tiempo del mundo, pero no pudo vencer la resistencia de Banegas. Para colmo, su Táchira cayó 1-2 con The Strongest en la ida de la Fase 1.



TODA la CONMEBOL #Libertadores por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/cJN0VTrafF — SportsCenter (@SC_ESPN) February 4, 2026

La serie se definirá en San Cristóbal, Venezuela, el próximo martes 10 de febrero a las 21:30.

Los otros partidos de la primera fase previa de la Copa Libertadores, con presencia uruguaya

Este jueves se jugará el segundo partido de la primera ronda de clasificación, entre 2 de Mayo de Paraguay y Alianza Lima. El encuentro se disputará en el estadio Río Parapití de Paraguay y comenzará a las 21:30.

El jueves debutará el primer club uruguayo en este torneo: Juventud de Las Piedras.

Los pedrenses jugarán ese día ante Universidad Católica de Ecuador a la hora 21.30 en el Estadio Centenario.

El club brinda locomoción a $ 250 a los hinchas desde el Polideportivo

Los precios que fijó Juventud de Las Piedras son: Tribuna Olímpica generales $ 350, socios $ 200 y tribuna visitante (América) $ 2.000.

El partido podrá verse en ESPN y en streaming en Disney+.