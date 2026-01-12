Se juntaron dos ex Nacional: el Chino Recoba le ganó a Pablo Repetto con Deportivo Táchira a Independiente Santa Fe de Colombia

El Chino Recoba jugó su tercer partido amistoso con el equipo que dirige, Deportivo Táchira de Venezuela, que disputó tres encuentros en suelo colombiano, perdiendo el primero, y ganando los dos restantes.
Como informó Referí, el extécnico de Nacional había debutado con una derrota por 2-1 ante Internacional de Bogotá el 5 de enero.
Victoria sobre el equipo de Repetto
El Chino Recoba se encontró con un viejo conocido, Pablo Repetto, quien dirige técnicamente a Independiente Santa Fe, uno de los grandes colombianos.
En los últimos días, Deportivo Táchira se enfrentó ante el conjunto cardenal en cuatro partidos amistosos de 35 minutos.
El equipo aurinegro de Recoba venció al de Pablo Repetto por 3-2. Uno de los goles del perdedor lo anotó el uruguayo Franco Fagúndez, exdelantero de Nacional.
El Chino contrató a tres futbolistas uruguayos desde que dirige a Deportivo Táchira: Guillermo Fratta, Jairo Villalpando y el ex Plaza Colonia y Cerro Largo, José Agustín Pérez Siri.