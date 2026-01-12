Dólar
Se juntaron dos ex Nacional: el Chino Recoba le ganó a Pablo Repetto con Deportivo Táchira a Independiente Santa Fe de Colombia

El equipo aurinegro del ídolo tricolor, superó al del otro entrenador uruguayo

12 de enero 2026 - 14:45hs
Álvaro Recoba, técnico de Deportivo Táchira de Venezuela, dialogando con el uruguayo Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe de Colombia

Álvaro Recoba, técnico de Deportivo Táchira de Venezuela, dialogando con el uruguayo Pablo Repetto, entrenador de Independiente Santa Fe de Colombia

El Chino Recoba jugó su tercer partido amistoso con el equipo que dirige, Deportivo Táchira de Venezuela, que disputó tres encuentros en suelo colombiano, perdiendo el primero, y ganando los dos restantes.

Como informó Referí, el extécnico de Nacional había debutado con una derrota por 2-1 ante Internacional de Bogotá el 5 de enero.

Victoria sobre el equipo de Repetto

El Chino Recoba se encontró con un viejo conocido, Pablo Repetto, quien dirige técnicamente a Independiente Santa Fe, uno de los grandes colombianos.

Diego Aguirre, técnico de Peñarol, ante Liverpool por la Copa AUF Uruguay
FÚTBOL

El nuevo extremo que busca Diego Aguirre para Peñarol y por el que ya comenzaron negociaciones

Cristian Cebolla Rodríguez se encontró con Thiago Cardozo en Córdoba, Argentina
FÚTBOL

Cebolla Rodríguez le ganó a Argentina en el partido de las leyendas, viajó a Córdoba y se encontró con un excompañero de Peñarol con el que fue campeón

En los últimos días, Deportivo Táchira se enfrentó ante el conjunto cardenal en cuatro partidos amistosos de 35 minutos.

El equipo aurinegro de Recoba venció al de Pablo Repetto por 3-2. Uno de los goles del perdedor lo anotó el uruguayo Franco Fagúndez, exdelantero de Nacional.

El Chino contrató a tres futbolistas uruguayos desde que dirige a Deportivo Táchira: Guillermo Fratta, Jairo Villalpando y el ex Plaza Colonia y Cerro Largo, José Agustín Pérez Siri.

