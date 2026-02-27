Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

Los baches de Montevideo: en qué barrios de la ciudad se hacen más reparaciones de calle y en cuáles menos

Los municipios periféricos son los que recibieron mayor cantidad de intervenciones viales entre 2023 y 2025

27 de febrero 2026 - 5:00hs
Bache en Montevideo
Foto : Maria Ines Hiriart/Focouy

Entre 2023 y 2025 la Intendencia de Montevideo (IM) registró un total de 8.525 intervenciones de bacheo asfáltico superficial para reparar 217.276 metros cuadrados (m²) de pavimento. La información surge de una solicitud de acceso a la información pública realizado por El Observador mediante inteligencia artificial (como se explica en esta nota).

Cuando los datos se desagregan entre los ocho municipios, se percibe la concentración geográfica de las reformas: el municipio F (Manga, Maroñas, Villa Española, Jardines del Hipódromo, Punta de Rieles, entre otros) y el A (La Teja, Casabó, Pajas Blancas, Belvedere, Paso de la Arena y Cerro, entre otros) acumularon juntos más del 40% de toda la superficie reparada en la ciudad: 46.636 m² y 44.244 m² respectivamente.

El tercer lugar corresponde al Municipio G con 37.067 m².

Embed

Los municipios con menos intervenciones son el C (Prado, Aires Puros, Atahualpa, Brazo Oriental, Mercado Modelo y Bolívar, Jacinto Vera, La Comercial, Goes, Aguada, entre otros) y el CH (Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Batlle, Villa Dolores, Buceo, Pocitos y Punta Carretas).

En cada uno se realizaron aproximadamente 13.000 m² de obras en el acumulado de los tres años, lo que representa menos de un tercio de lo registrado en el Municipio F.

Obras estructurales y caminería rural

En el informe firmado por el director de Vialidad de la IM, Leonardo Cola, también se detalla la cantidad de obras estructurales, como la pavimentación en hormigón, asfalto y pavimentos económicos, además de la construcción de otras obras accesorias, como cunetas.

Allí se confirma el mismo patrón geográfico que en el bacheo superficial. Entre 2023 y 2025 la División Vialidad finalizó 365 obras distribuidas en los ocho municipios, con los municipios A (80 obras) y el F (72 obras) concentrando casi el 42% del total.

El Municipio B (Cordón, Parque Rodó, Palermo, Barrio Sur, Ciudad Vieja, Centro) es el que menos obras acumuló en el período, con apenas 14, seguido por el E (Unión, Malvín, Malvín Norte, Carrasco Norte, Carrasco, Punta Gorda), con 23 obras.

En cuanto a la caminería rural, el municipio D (Toledo Chico, Casavalle, Borro, Marconi, Las Acacias, Pérez Castellanos, Villa Española, Cerrito de la Victoria y Aires Puros, entre otros) y el F fueron los de mayor demanda vial, con 130 y 79 obras respectivamente.

Montevideo bache barrios ciudad

