Bacheo, plazas, castraciones y ciclovía: las prioridades de cada municipio de Montevideo para el quinquenio

Este lunes inicia la discusión del presupuesto departamental en la Junta de Montevideo y los primeros en comparecer, a partir del miércoles, serán los responsables de los ocho municipios de la capital.

El Observador realizó un relevamiento con los alcaldes para conocer las prioridades de cada zona para este quinquenio. Los municipios, tercer nivel de gobierno, reciben presupuesto por dos lados: la Intendencia de Montevideo (IM) y la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

Desde el único municipio que prefirieron no brindar declaraciones fue el B, que comprende a los barrios céntricos como Ciudad Vieja, Centro, Cordón, Parque Rodó, Palermo y Barrio Sur. Patricia Soria “no quiere adelantar nada antes de presentarlo a la Junta el 4 de febrero”, indicaron desde el equipo de la alcaldesa frenteamplista.

A continuación un resumen de las prioridades de cada municipio de cara al quinquenio 2026-2030.

Municipio A

El municipio del suroeste de Montevideo, que incluye los barrios Cerro, La Teja, Paso de la Arena y Belvedere, entre otros, será el primero en ir a la Junta el miércoles. Su prioridad estará en la vialidad y el alumbrado.

El alcalde interino Néstor Piñeyro -Juan Carlos Plachot está desde hace semanas con licencia médica- indicó que aún no se definieron las zonas priorizadas, pero que intentarán “cumplir y repartir por todos lados”.

Las otras dos prioridades están en el turismo y el empleo. En el primer caso, buscarán fomentar la llegada de turistas a la Fortaleza del Cerro y los humedales de Santa Lucía, entre otros puntos.

En el caso del trabajo, Piñeyro detalló que hablaron con las empresas que están instaladas en la zona para conocer “cuáles son sus prioridades para dar empleo” y se realizarán talleres y capacitaciones junto al Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (INEFOP) para formar a los trabajadores.

Municipio C

En el Municipio C -Prado, Jacinto Vera, Aguada, Goes, Mercado Modelo, La Comercial, entre otros- la prioridad será el barrido.

“La cobertura de barrido es grande porque tenemos mucha calle. Si bien la inversión que tenemos es muy importante, no estamos llegando. Con caminar un rato te das cuenta, no nos tenemos que hacer los distraídos en que falta aumentar”, indicaron desde el municipio que es presidido por el frenteamplista Damián Salvetto.

Para esto, se aumentará la cantidad de trabajadores dedicados a la tarea en calles y plazas y se buscará “mejorar la eficiencia a partir de planificación de circuitos”.

Las otras tres prioridades presupuestales serán arbolado, alumbrado y vialidad.

Con respecto al primer punto, ponen foco en las veredas que están afectadas por raíces de árboles. “Es una implicancia presupuestal grande, porque tenés que podar y después reparar la vereda que rompiste”.

Además, continuarán el recambio hacia luminarias LED con un “trabajo escalonado que se inició en el Prado”. En el 2026 prevén colocar 300 nuevas columnas, que es “un barrio y un poco más”, indicaron autoridades municipales.

Municipio CH

En el Municipio CH -barrios Tres Cruces, Larrañaga, La Blanqueada, Parque Batlle, Pocitos y Punta Carretas, entre otros- el 40% del presupuesto se destinará a limpieza.

“El barrido de calles corresponde a los municipios y los contenedores a la intendencia. Desde 2024 cubrimos la totalidad del barrido de calles. En la zona norte trabajamos con Dinali (Dirección Nacional del Liberado) y en el sur con Tacurú. También la limpieza de las bocas de tormenta”, contó Matilde Antía.

Además, este año extenderán “la aplicación del operativo de ley de faltas”, para el que ya hicieron un “plan piloto en noviembre y diciembre de 2025 con la Policía y una ONG”. Este plan busca la “limpieza de los campamentos” de las personas en situación de calle.

“Salimos con la Policía y un camión nuestro. La Policía le dice al señor que se tiene que retirar, que tiene que ir a un refugio y aplica la ley de faltas. Nosotros limpiamos el campamento. En acuerdo con la Policía tomamos la decisión de hacer este servicio todo el año los lunes, miércoles y viernes. Hemos tenido buena respuesta de los vecinos y ya hemos erradicado campamentos. Esto se lleva alrededor de $2 millones”, destacó.

La segunda prioridad a nivel presupuestal (25% del total) está en el arbolado. Este año, contó la dirigente nacionalista, se aumentará un 25% el presupuesto para esta área, llevándolo a entre $62 millones y $70 millones.

“Es nuestro talón de Aquiles”, reconoció, sobre esta tema que tiene un “atraso tremendo” en “todo Montevideo”.

A nivel de obra pública, se refaccionarán -en diálogo con los vecinos- cuatro plazas. Una en Parque Batlle y tres en La Blanqueada “la plaza Secco Illa (Joaquín Secco Illa, Gilbert e Ibirapitá), la Portugal (Monte Caseros y Carlos Anaya) y la ubicada frente al liceo Dámaso (Jaime Cibils y Avenida Centenario)".

Municipio D

El Municipio D (barrios Manga, Toledo Chico, Piedras Blancas, Casavalle, Villa Española, Cerrito y Aires Puros, entre otros) tendrá en la vialidad el principal gasto del quinquenio.

El alcalde frenteamplista Gabriel Velazco explicó que el “reclamo más fuerte está hacia el lado de Manga, que es donde hay más caminos de balasto.

En otras zonas, como Villa Española, Cerrito, Unión, Pérez Castellano, la demanda de los vecinos es el bacheo. Finalmente, en “los asentamientos que van surgiendo” se trabaja en “la calle principal” porque “el presupuesto no da para todas las calles del barrio”. “Con eso vos garantizas que pueda entrar la ambulancia, el ómnibus escolar, el patrullero".

En cuanto a los espacios públicos, Velazco consideró que el municipio está “a tope”, pero con "dificultad de atenderlos correctamente”. El foco estará en construir espacios públicos en la zona rural, donde “no hay plazas porque no hay espacios fiscales, son todos padrones rurales”.

Finalmente, el municipio pondrá especial atención en el desarrollo económico de su zona rural. “Es un debe que tenemos de los últimos cinco años, no logramos avanzar en que las familias que viven de la granja se afinquen. Tenemos una cantidad de chacras vacías. Estamos trabajando para que las generaciones nuevas se queden en la zona rural y sigan produciendo”, reconoció.

Como las chacras de la zona son pequeñas (“de tres a cinco hectáreas”) tienen una producción “acotada y un margen de negociación acotado” cuando se dirigen a centros como la UAM. Por esto, el municipio plantea la creación de un “Mercado de Cercanía” en la zona de Instrucciones y Belloni para “que los productores puedan vender directamente a la población sin competir con la UAM”.

MUNICIPIO E

Mercedes Ruiz, la alcaldesa nacionalista del Municipio E -que incluye los barrios Malvín, Malvín Norte, Carrasco, Carrasco Norte, Punta Gorda y La Unión, entre otros-, marcó cuatro prioridades para el periodo: "Espacios públicos, arbolado, iluminación y bacheo”.

“Las plazas prácticamente las tenemos todas completas, así que se irá haciendo el mantenimiento. Nos vamos a enfocar más en el bacheo de las calles y en el arbolado de todos los barrios”, explicó.

Municipio F:

A la alcaldesa frenteamplista Matilde Palermo y a otros cuatro concejales les toca la difícil tarea de distribuir el presupuesto en un municipio “re jodido”, con “vialidad atrasada 40 años” y “plazas abandonadas”.

“Gran parte del presupuesto de los municipios se va para vialidad. Tenemos barrios que hace más de 40 años que están pidiendo sus calles y si bien esto se trabajó, porque realmente en los municipios hay una fuerte dedicación, tenemos mucha parte del territorio sin las calles, en barro. Es una de las prioridades de esta gestión”, explicó Palermo.

Por ejemplo, se trabajará en asentamientos cercanos al barrio Piedras Blancas llamados Los Milagros 1 y Los Milagros 2, también en el asentamiento San Fernando, que está constituido desde 1985 en la zona de Jardines del Hipódromo, pero sigue sin calles. Actualmente se trabaja en el barrio La Roca, en la zona de Manga rural.

La segunda prioridad a nivel presupuestal estará en los espacios públicos y la poda. “El municipio se extiende cada vez más porque la gente se va del centro de la ciudad para el norte y en todo el territorio tenemos que trabajar el tema arbolado. Además, tenemos más de 100 espacios públicos y en algunos no estamos trabajando bien, por ejemplo en dos plazas ubicadas en la zona de Camino Oncativo y Camino Carrasco. Están bastante deterioradas”, indicó.

Un tercer objetivo del municipio está vinculado al bienestar animal: “Vamos a duplicar el presupuesto. En 2025 se hicieron 3.000 castraciones, vamos a llevarlas a 5.000. Además, hemos atendido más de 7.000 animales y lo podemos llevar a más”, indicó.

Municipio G

La alcaldesa del municipio G -Sayago, Lezica, Colón, Peñarol, Melilla, entre otros- Leticia De Torres puso uno de los focos en la vialidad y alumbrado de la zona rural. “Ya alumbramos una parte de Melilla, con una experiencia piloto de luminarias solares en los cruces y paradas. Pero obviamente falta, la idea ahora es ir, por ejemplo, a Cuchilla Pereira”.

Al igual que ocurre en el Municipio F, hay escasez de espacios públicos en las zonas rurales porque “no existen terrenos municipales”. “Una de las cosas que tenemos que trabajar con los vecinos y vecinas, son los lugares de esparcimiento para la gente. A veces los clubes sociales son los que ayudan a generar un espacio, ya lo hicimos en la Juventud Melilla el período pasado", dijo la frenteamplista De Torres.

En cuanto a los barrios de la zona urbana, se trabajará en “las calles que faltan hacer”, en los cordones y cunetas y en la “mejora del alumbrado en algunos barrios". También se continuará con la entrega de contenedores intradomiciliarios en coordinación con la Intendencia de Montevideo. En la zona ya hay 700 viviendas que tienen este método de recolección de residuos.

Además, las autoridades municipales buscarán construir una ciclovía, aunque aún no está definido el lugar. “Por lo menos queremos avanzar. Lo habíamos puesto en el plan en el período pasado y no logramos hacerlo y en este período es una de las iniciativas que tenemos como muy importantes de que la movilidad activa también sea una prioridad para la gestión”, indicó.

Una de las opciones es que “conecte centralidades del municipio": "Tenemos la zona de Colón, de Peñarol, de Sayago”, ejemplificó.

Finalmente, se construirá un “espacio inclusivo” para niños frente a la sede del municipio (María Orticochea y Camino Castro), en la zona conocida como “El Pradito”.