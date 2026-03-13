Nacional derrotó 2-0 a Liga de Quito y recuperó su ilusión en la Copa Libertadores sub 20: mirá los goles

Nacional derrotó este jueves 2-0 a Liga de Quito en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores sub 20 que se disputa en Quito.

El primer gol se lo dieron a Mateo Soria, aunque claramente fue en contra, y el segundo llegó tras gran jugada personal de Juan Ignacio García quien sacó un potente remate de zurda que se desvío para vencer al golero rival.

El partido se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

En su debut, el pasado lunes, el equipo de Santiago Espasandín había caído 2-0 ante Santiago Wanderers .

El domingo, el tricolor se jugará el pase a semis enfrentando a Belgrano que este jueves perdió 2-0 ante Santiago Wanderers.

Belgrano empató en el debut 1-1 con Liga de Quito.

Se clasifican a semis los primeros de cada uno de los tres grupos y el mejor segundo.

Así comenzó jugando Nacional.