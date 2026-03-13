Nacional derrotó 2-0 a Liga de Quito y recuperó su ilusión en la Copa Libertadores sub 20: mirá los goles
Nacional se levantó de su caída ante Santiago Wandereres y se jugará el domingo contra Belgrano su pase a semis
13 de marzo 2026 - 0:26hs
Juan Ignacio García
Foto: @LibertadoresU20
Nacional derrotó este jueves 2-0 a Liga de Quito en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores sub 20 que se disputa en Quito.
El primer gol se lo dieron a Mateo Soria, aunque claramente fue en contra, y el segundo llegó tras gran jugada personal de Juan Ignacio García quien sacó un potente remate de zurda que se desvío para vencer al golero rival.
El partido se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado.