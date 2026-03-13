Dólar
El Observador / Copa Libertadores / LIBERTADORES SUB 20

Nacional derrotó 2-0 a Liga de Quito y recuperó su ilusión en la Copa Libertadores sub 20: mirá los goles

Nacional se levantó de su caída ante Santiago Wandereres y se jugará el domingo contra Belgrano su pase a semis

13 de marzo 2026 - 0:26hs
Juan Ignacio García

Foto: @LibertadoresU20

Nacional derrotó este jueves 2-0 a Liga de Quito en partido correspondiente a la segunda fecha del grupo C de la Copa Libertadores sub 20 que se disputa en Quito.

El primer gol se lo dieron a Mateo Soria, aunque claramente fue en contra, y el segundo llegó tras gran jugada personal de Juan Ignacio García quien sacó un potente remate de zurda que se desvío para vencer al golero rival.

El partido se jugó en el estadio Rodrigo Paz Delgado.

El domingo, el tricolor se jugará el pase a semis enfrentando a Belgrano que este jueves perdió 2-0 ante Santiago Wanderers.

Belgrano empató en el debut 1-1 con Liga de Quito.

Se clasifican a semis los primeros de cada uno de los tres grupos y el mejor segundo.

Así comenzó jugando Nacional.

HDPczlmbQAIHSQR
Copa Libertadores sub 20 Nacional Liga de Quito

