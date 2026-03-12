Embajador de Estados Unidos transmitió queja a Orsi por declaraciones de Sánchez sobre el Escudo de las Américas

El embajador de Estados Unidos en Uruguay, Lou Rinaldi, expresó al presidente Yamandú Orsi una queja por las declaraciones del secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez , sobre el Escudo de las Américas promovido por el presidente Donald Trump, según informó Eduardo Preve en X y confirmó El Observador con una fuente de Presidencia.

El jerarca dijo en Al Weso que si bien hay “muy buenas relaciones” entre ambos países , le parece que con el Escudo de las Américas “nos están intentando dividir entre el club de los amigos de Trump y el club de los enemigos de Trump, porque son zurdos”.

El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Estados Unidos junto a varios países del continente con el objetivo de coordinar acciones contra los carteles del narcotráfico , las organizaciones criminales transnacionales y las redes de narcoterrorismo.

Entre los países que participan de esta coalición figuran Argentina, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago, entre otros.

A su vuelta de Chile, Orsi fue consultado sobre esa iniciativa y aseguró que le parecía "raro" que Uruguay no haya sido invitado.

"Raro, raro. Ayer fue un tema de conversación en Chile. Incluso hubo una propuesta de uno de los países que estuvo ahí: ya que el tema era el narcotráfico y el crimen organizado, '¿por qué no invitamos a Uruguay?'. Lo dijo delante del resto y todos fueron contestes en que podía ser", sostuvo Orsi en rueda de prensa.

En esa misma declaración, el presidente aseguró que Uruguay está dispuesto a integrarse si es invitado.

Desde el gobierno aseguran que existe una muy buena relación con Estados Unidos pese a que Uruguay integra un listado de 75 países para el que las visas de inmigrantes fueron congeladas. El gobierno desconoce los motivos por los que Estados Unidos tomó esta decisión a mediados de enero y, según dijo el canciller Mario Lubetkin en el Parlamento a mediados de febrero, no hay novedades sobre el tema.