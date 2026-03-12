Orsi dijo que Uruguay estaría "dispuesto" a integrar el Escudo de las Américas de Trump, en caso de ser invitado

La semana pasada, Estados Unidos convocó a varios países a integrarse a la alianza "Escudo de las Américas" , un grupo que tiene como objetivo la coordinación de acciones contra los carteles del narcotráfico. El presidente de la República, Yamandú Orsi , opinó sobre este hecho y dijo que le pareció "raro" que Uruguay no fuera invitado.

" Raro, raro. Ayer fue un tema de conversación en Chile . Incluso hubo una propuesta de uno de los países que estuvo ahí: ya que el tema era el narcotráfico y el crimen organizado, '¿por qué no invitamos a Uruguay?'. Lo dijo delante del resto y todos fueron contestes en que podía ser", sostuvo Orsi en rueda de prensa.

Tras esto, reveló que varios mandatarios mencionaron que existe la posibilidad de incluir a más países al "Escudo de las Américas" .

"Ayer lo analizamos mano a mano con algunos de ellos y coincidimos. La forma a veces tiene mucho de dato. Creo que lo que pasó es que un país convoca al resto y salen como un grupo de países. Ayer se planteó ampliarlo y nosotros estamos dispuestos ", afirmó.

"A su vez, nosotros vamos a plantear estos mismos temas en otros ámbitos, como en la Celac. Creo que estamos sin entender que los problemas son los mismos, compartimos, no hay dos visiones del asunto", planteó después.

De acuerdo con Orsi, cuando los inviten por "problemas concretos", ellos "por supuesto" van "a estar".

Qué es el "Escudo de las Américas"

El Escudo de las Américas es una iniciativa impulsada por Estados Unidos junto a varios países del continente con el objetivo de coordinar acciones contra los carteles del narcotráfico, las organizaciones criminales transnacionales y las redes de narcoterrorismo.

Entre los países que participan de esta coalición figuran Argentina, Paraguay, El Salvador, Ecuador, Costa Rica, República Dominicana, Guyana, Panamá, Honduras y Trinidad y Tobago, entre otros.

El programa busca fortalecer la cooperación internacional mediante el intercambio de inteligencia criminal, coordinación de operaciones contra el narcotráfico por tierra, mar y aire, entrenamiento conjunto de fuerzas de seguridad y persecución de las estructuras financieras de las organizaciones criminales, incluido el lavado de activos.

Bardaberry sobre el "Escudo de las Américas"

El lunes, el senador del Partido Colorado, Pedro Bordaberry, pidió que Uruguay realice gestiones ante Estados Unidos para integrarse al "Escudo de las Américas".

El planteo fue realizado durante una entrevista con Arriba Gente (Canal 10), en la que el legislador reclamó al presidente Yamandú Orsi y a los ministros del Interior y de Relaciones Exteriores que impulsen contactos con el gobierno de Donald Trump para que el país sea incorporado al mecanismo de cooperación.

Según sostuvo, Uruguay no debería quedar al margen de un esquema de coordinación regional en un contexto en el que el narcotráfico se ha convertido en un problema creciente.

"El narcotráfico hoy opera como una red internacional. Ningún país puede enfrentarlo solo. Cuando varios países coordinan acciones para combatir a las organizaciones criminales, estas no desaparecen: se desplazan", afirmó.

En ese sentido, señaló que si Uruguay queda fuera de este tipo de mecanismos de cooperación existe el riesgo de que organizaciones criminales perseguidas en otros países trasladen sus operaciones hacia territorios con menor coordinación internacional.

El senador también recordó que en los últimos años Uruguay ha sido mencionado en investigaciones internacionales por grandes incautaciones de cocaína vinculadas al puerto de Montevideo, así como por el avance de bandas criminales y el aumento de homicidios asociados a disputas territoriales entre organizaciones delictivas.

"Cuando surge una iniciativa continental destinada a combatir a los carteles y al crimen organizado transnacional, Uruguay no debería quedar afuera", sostuvo.

"En estos temas la ideología debe quedar de lado. El narcotráfico no distingue entre gobiernos ni entre partidos. Lo importante es coordinar esfuerzos para defender la seguridad de nuestros ciudadanos", aseveró.