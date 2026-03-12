Gobierno de Orsi confirmó a Estados Unidos su interés de recibir donación de un patrullero de la Guardia Costera

El canciller Mario Lubetkin firmó días atrás una nota dirigida a Estados Unidos para manifestar el interés del Estado uruguayo de recibir un patrullero de la clase Reliance , tal como había ofrecido en donación la embajada de ese país en enero. El gobierno de Yamandú Orsi confirmó de esta manera su beneplácito para incorporar este buque de la Guardia Costera a la flota de la Armada Nacional , según confirmaron fuentes del Poder Ejecutivo a El Observador.

Luego del ofrecimiento que hiciera la Embajada de Estados Unidos al subsecretario de Defensa Joel Rodríguez, fueron invitados a visitar la embarcación el embajador uruguayo en ese país, Daniel Castillos y el agregado naval en esa representación diplomática, el capitán de navío Daniel Di Bono .

El patrullero oceánico en cuestión fue fabricado por Estados Unidos en 1968 y reformado en los 90’ para continuar su operativa en la Guardia Costera norteamericana. La embarcación tiene 64 metros de eslora y desplazamiento de 1.145 toneladas, por lo que no encuadra en los requisitos pretendidos por la Armada desde el pasado gobierno para la adquisición de dos nuevas OPV-87, para las que se buscan más de 80 metros de eslora y a partir de 1.500 toneladas.

Fuentes navales explicaron a El Observador que el buque de la clase Reliance es más idóneo para patrullar las llamadas “aguas verdes” de las costas uruguayas, que van hasta las 100 millas náuticas y no a océano abierto. Por el contrario, las OPV de la polémica –encargadas en primera instancia al astillero español Cardama y ahora en plena discusión tras el malogrado contrato– serían para cubrir exclusivamente esas “aguas azules” de altamar, donde hoy está la falencia más grande la Armada Nacional.

Asimismo, en el Ministerio de Defensa se maneja que poner a punto la embarcación estadounidense –que ya tiene varias décadas de actividad y a la que pronto habrá que asegurarle un recambio de motores– saldría entre US$ 8 millones y US$ 14 millones.

Intereses en juego

Uruguay figura como posible destinatario de un Reliance Class Medium Endurance Cutter de la Guardia Costera desde 2022, en el marco de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa de EEUU.

Si bien este organismo ya había intentado la donación a mediados del gobierno pasado, la administración de Javier García en el Ministerio de Defensa había dejado la propuesta de lado, entre otros aspectos, por la veteranía de los buques Reliance.

De todos modos, hubo durante ese período un acercamiento del gobierno uruguayo con EEUU en términos de armamento y equipamiento militar, con la entrega en noviembre de 2022 de tres lanchas clase Protector para la Armada.

La adquisición de material militar suele ser un tema sensible para la geopolítica y Uruguay no ha estado exento. En 2022, tal como informó entonces El Observador, la Embajada de Estados Unidos llegó a plantear al gobierno uruguayo –a través del senador blanco Carlos Camy– su malestar por la posible compra de dos OPV al astillero China Shipbuilding Trading Co (CSTC).

Aquel llamado terminó quedando por el camino y abriendo la puerta a la posterior contratación de la polémica al astillero gallego Cardama.

Ahora, en el marco de la nueva propuesta de un patrullero de clase Reliance, más que por las bondades de un barco que ya tiene muchos años de servicio y que requerirá de una importante puesta a punto, en el seno del gobierno se habla de la necesidad de preservar su buen relacionamiento con Estados Unidos.