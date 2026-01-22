Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Viernes:
Mín  19°
Máx  27°

Siguenos en:

/ Nacional / Member / ARMADA

En medio del caso Cardama, Estados Unidos ofreció a Defensa un patrullero de su Guardia Costera

Estados Unidos reflotó la oferta de un patrullero clase Reliance, dispuesto desde fines de 2022 para ser transferido a Uruguay; diplomáticos de ese país se interesaron por la visita de Lazo a astillero chino

22 de enero 2026 - 5:00hs
2-PNs-Gilenti-PRO-21 1
US Naval Institute
El Observador | Ramiro Pisabarro

Por  Ramiro Pisabarro

Apenas abrió el 2026, la Embajada de Estados Unidos se comunicó con el ministro interino de Defensa, Joel Rodríguez, para retomar una propuesta planteada desde fines de 2022: la donación de un patrullero oceánico de la clase Reliance, buques de fines de los ‘60 que están al servicio de la Guardia Costera norteamericana y que son puestos a disposición de países amigos a través del programa Excess Defense Article.

La oferta también fue reflotada por oficiales de la Marina estadounidense en contacto con las jerarquías de la Armada Nacional.

Rodríguez puso al tanto a Presidencia y desde el Ministerio de Defensa confirmaron a El Observador que están evaluando la propuesta. En la cartera observan que, pese a plantearse como una donación, la eventual incorporación de un Reliance trae aparejados los costos de ponerlo a punto, dado que es un instrumento naval que está por ser descartado.

Más noticias
Vista general del Parlamento Europeo
POLÍTICA EXTERIOR

Nuevo obstáculo para el acuerdo Mercosur-Unión Europea: quiénes votaron mandarlo al Tribunal de Justicia y la alternativa que manejan en Europa

playa brava: de las cuerdas para banistas al auge de las torres de lujo en punta del este
PUNTA DEL ESTE ICONIC

Playa Brava: de las cuerdas para bañistas al auge de las torres de lujo en Punta del Este

El portal especializado Zona Militar dio cuenta días atrás de que desde diciembre de 2022 figura en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes estadounidense la “notificación de intención de transferencia” a favor de Uruguay de un Reliance Class Medium Endurance Cutter de la Guardia Costera.

La propuesta es parte de la Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa estadounidense y fue incluso considerada por la Armada durante el anterior gobierno, pero la administración de Javier García no avanzó en ella, entre otros aspectos, por la veteranía de las embarcaciones. Durante ese período hubo un acercamiento del gobierno uruguayo con Estados Unidos en términos de armamento y equipamiento militar, con la entrega en noviembre de 2022 de tres lanchas clase Protector para la Armada.

Fuentes del Ministerio de Defensa aseguraron a El Observador que esa reciente oferta –como varias otras conversadas de manera informal desde la explosión del affaire Cardama – no suplanta la eventual adquisición de las OPV-87 (Offshore Patrol Vessels) resuelta desde el gobierno de Luis Lacalle Pou y reivindicada por la nueva administración frenteamplista.

El presidente Yamandú Orsi ha asegurado que, sin perjuicio de lo que ocurra con Cardama, la Armada “sí o sí” va a tener las patrullas oceánicas para custodiar sus aguas. De momento, el gobierno espera analizar en las próximas horas los hallazgos de la calificadora Bureau Veritas, contratada por el Estado para controlar la construcción en el astillero de Vigo.

Cardama

Cardama ya transmitió que los motores de Caterpillar no llegarán hasta que no se laude el diferendo con el gobierno uruguayo, por lo que el Poder Ejecutivo espera a que en enero se concrete el incumplimiento de ese hito previsto en el contrato. En Torre Ejecutiva también entienden que hay mérito suficiente para no renovar la carta de crédito entre el Banco República y el Deutsche Bank.

El nuevo acercamiento de Estados Unidos al Ministerio de Defensa ocurre entre rumores de una presunta inclinación del gobierno uruguayo en favor de adquirir las OPV a China, luego de que la anterior administración declarara desierta la primera licitación en que salió mejor puntuado el astillero chino CSTC.

De hecho, según pudo saber El Observador, diplomáticos estadounidenses se interesaron en saber si la visita de la ministra Sandra Lazo a ese astillero en Shangai a mediados de setiembre para pedir “disculpas” por la “desprolijidad” del caducado proceso fue con la finalidad de continuar con ellos la compra.

Los buques de clase Reliance son más pequeños que las OPV pretendidas por Uruguay –a modo de ejemplo, tienen 64 metros de eslora contra los casi 87 metros que medirían los buques encargados a Cardama–, pero son embarcaciones para patrullar en aguas abiertas.

"Mirar a Brasil"

Como es de costumbre ante este tipo de compras millonarias, la del patrullero Reliance no es la única oferta seria en consideración del Ministerio de Defensa. Durante el Día de la Armada el pasado 15 de noviembre, acudieron a Uruguay tres navíos de la Marina de Brasil y su vicealmirante José Achilles Abreu. Los oficiales brasileños ofrecieron en ese marco la posibilidad de que la Armada adquiera un patrullero de clase Macaé, que se construyen en astilleros de ese país.

La ministra Lazo insinuó en diciembre en diálogo con Canal 5 que “hay que mirar también a Brasil, que tiene una industria de defensa muy importante y un componente estatal”, por lo que “no es lo mismo hacer una compra de Estado a Estado que a una empresa”.

Como con el Reliance, desde el gobierno indicaron a El Observador que la posibilidad está bajo evaluación, aunque no reemplaza la compra de OPV como las dos encargadas a Cardama. En el Poder Ejecutivo manejan que la construcción saldría en el entorno de US$ 50 millones, monto que no es comparable a la obra en Vigo (US$ 90 millones).

Cuando el gobierno de Lacalle Pou declaró desierta la primera licitación por las patrullas oceánicas, el Ministerio de Defensa también tuvo en consideración varias ofertas. La más sonada provino del gobierno de Noruega, que puso a disposición sus buques clase Nordkapp, aunque la Armada los terminó descartando por diversas “limitantes” técnicas.

La escasez de infraestructura en la marina uruguaya es un problema de larga data del que volvió a hacerse eco el comandante José Luiz Elizondo durante el Día de la Armada. “Nadie mejor que nosotros sabe el estado de nuestros medios fluviales , marítimos y aeronavales, quien les puede decir a ustedes los que están embarcados cuál es el estado de sus buques y que es necesario un recambio generacional”.

Temas:

Ministerio de Defensa Estados Unidos Patrullas oceánicas Brasil opv Cardama Embajada de Estados Unidos

Seguí leyendo

Las más leídas

Matías Arezo 
PEÑAROL

Peñarol 1 (3)-1 (4) Colo Colo EN VIVO por la Serie Río de la Plata: Washington Aguerre atajó cuatro penales pero el aurinegro tuvo una ineficacia alarmante al patear

Por segunda vez, Ricardo Medina y Antranic Ohannessian no concurrieron a declarar porque el Ministerio no les facilitó vehículos para trasladarse
JUSTICIA

Juez Puñales negó permiso al general Castellá a asistir al velorio de su hermano porque pidió permiso a Fiscalía y la respuesta no le llegó

La nueva apuesta de la fundación del reconocido empresario uruguayo Sergio Fogel para resolver un problema vinculado a la educación
INICIATIVA

La nueva apuesta de la fundación del reconocido empresario uruguayo Sergio Fogel para resolver un problema vinculado a la educación

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas
ARTES VISUALES

A los 101 años murió Linda Kohen, una de las artistas visuales uruguayas más destacadas

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos