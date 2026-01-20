Gobierno pedirá al Parlamento ascender a contralmirante a uno de los capitanes que envió a España a inspeccionar a Cardama

El gobierno de Yamandú Orsi se apresta a enviar al Parlamento cuatro venias para ascender a contralmirantes a cuatro capitanes de navío de la Armada , cubriendo de esta forma todas las vacantes que se han generado por pases a retiro ocurridos en los últimos meses.

Según confirmó El Observador con fuentes de la marina, uno de los cuatro será el capitán de navío Ismael González , uno de los dos enviados por Defensa a supervisar e inspeccionar el proceso de construcción de las dos patrullas oceánicas (OPV) por parte de Cardama. Los otros tres que ascenderán serán Francisco José Risso, Frederick Fontanot y Cesar Ricciardi.

Para ascender, la normativa vigente exige que tengan cinco años como capitanes de navío y que hayan realizado el curso de estado mayor.

Inicialmente, pese a que estaba dentro de los capitanes de navío más antiguos (lo que en la jerga se conoce como los “de la derecha”), el nombre de González no había sido considerado y en su lugar figuró Daniel Di Bono. Sin embargo, la lista sufrió una modificación tras intercambios con el Poder Ejecutivo y el oficial enviado a España finalmente estará.

Tanto la rescisión del contrato con Cardama como el rol de los capitanes de navío Ismael González y Héctor Cardozo en España ha generado controversia entre el oficialismo y la oposición.

Los oficiales formalizaron recientemente un pedido de ser sometidos a un Tribunal de Ética dentro de la Armada luego que el senador nacionalista Javier García -exministro de Defensa- los señalara durante la interpelación a la ministra de Defensa, Sandra Lazo, como “delegados personales y políticos” de ella y denunciara que ambos realizaron “tareas de inteligencia” en España con el objetivo de boicotear el contrato.

Desde setiembre ambos oficiales vienen enviando semanalmente informes sobre la marcha de la construcción de las patrulleras oceánicas, compradas por el Ministerio de Defensa a un costo de 82,2 millones de euros.

La acusación hacia los oficiales provocó una dura respuesta de la bancada oficialista. La senadora Bettiana Díaz acusó al exministro de actuar con irresponsabilidad, exponiendo a los oficiales a ser acusados de un delito militar.

Las vacantes

La Armada tiene cinco contralmirantes, pero actualmente solo hay un oficial superior en esa jerarquía. Se trata de José Ruiz. El otro almirante es el comandante en jefe, José Luis Elizondo.

Los otros cuatro que estaban pasaron a retiro este año. Son Héctor Magliocca, ascendido en marzo de 2023 durante la administración anterior, que pidió pasar a retiro a fin de año, mientras que antes habían pedido el retiro los contralmirantes Mario Vizcay, Gustavo Luciani y Miguel de Souza, en protesta por el nombramiento de Elizondo como comandante en jefe.

Estos oficiales entendían que Elizondo no podía ser designado por venir del cuerpo de Prefectura y no del Cuerpo General, tal como establece la ley de la Marina. Sin embargo, el gobierno apeló a otra ley que no hace esta distinción para nombrarlo.