Cae la evaluación del gobierno de Yamandú Orsi: 23% tiene juicios positivos y 38% negativos, según encuesta de Opción

La consultora Opción presentó este viernes una nueva encuesta de evaluación del gobierno de Yamandú Orsi , a pocas horas de que se cumpla un año del inicio de la gestión.

En este primer trimestre de 2026 , la evaluación del gobierno presenta estas cifras: 37% considera que no es ni buena ni mala , 23% que es mala , 15% que es muy mala , 20% que es buena y 3% que es muy buena . Otro 2% dijo no saber qué responder o no contestó.

La encuesta fue realizada entre el 17 y el 25 de febrero , y la respuesta formulada fue: "Tomando en cuenta todos los aspectos, ¿cómo evalúa usted la gestión del gobierno nacional encabezado por Yamandú Orsi? Diría que es...".

Los cuellos de botella que estancan el crecimiento de la economía y cómo trabajan el gobierno y el sector privado para destrabarlos

ENCUESTA ¿Este primer año de Yamandú Orsi le dio "orgullo", "decepción" o qué sentimiento le generó? La encuesta que podés responder de El Observador y académicos de Udelar

En términos generales, entonces, 23% considera que la gestión del gobierno es muy buena o buena , 37% tiene valoraciones intermedias y 38% considera que es mala o muy mala.

Desde la última medición de Opción (en el cuarto trimestre de 2025), la aprobación del gobierno en su conjunto cayó de 28% a 23%, la desaprobación subió de 30% a 38%, y las valoraciones intermedias pasaron de 39% a 37%.

Embed

Si se mide desde el inicio del gobierno, la aprobación está en el nivel más bajo desde que inició la administración de Orsi, que para el segundo trimestre de 2025, apenas después de asumir, registraba 30% de aprobación, entre consideraciones buenas y muy buenas. Por ese entonces, la desaprobación era de 19%.

Opción también midió cómo es la evaluación del gobierno de Orsi según el voto en las pasadas elecciones. Es así que concluyó que dentro de los electores del Frente Amplio (FA), 44% aprueba la gestión del gobierno, 40% no la considera ni buena ni mala, y 13% considera que es muy mala o mala.

Entre los votantes de la coalición, en tanto, 61% considera que es muy mala o mala, 30% que no es ni buena ni mala, y 8% que es buena o muy buena.

Aquellos que votaron a otros partidos en las pasadas elecciones, 38% considera que la gestión de este gobierno es muy mala o mala, 43% que no es ni buena ni mala, y 16% que es muy buena o buena.

¿Cómo se posiciona el gobierno de Orsi respecto a los últimos dos, teniendo en cuenta la misma altura del período?

La aprobación de la administración de Orsi tiene la aprobación más baja de los últimos dos gobiernos (el segundo de Tabaré Vázquez, entre 2015-2020, y el de Luis Lacalle Pou, entre 2020-2025).

La evaluación de Orsi como presidente

Las cifras cambian cuando se consulta a los uruguayos sobre la evaluación del desempeño de Orsi como presidente y no del gobierno.

En ese escenario, 29% aprueba el desempeño del mandatario, 37% no lo aprueba ni lo desaprueba y 29% lo aprueba.

Aunque en ese escenario las cifras son mejores a las que registra el conjunto del gobierno, también han tenido un deterioro con el paso del tiempo, ya que en noviembre de 2025 el porcentaje de aprobación de Orsi ascendía a 34%, los juicios intermedios se ubicaban en 35% y los negativos en 30%.

El análisis de la encuestadora Opción

Yamandú Orsi Yamandú Orsi encabeza una conferencia de prensa en Torre Ejecutiva por la reconversión de la Biblioteca Nacional el 20 de setiembre Foto: Gastón Britos/FocoUy

Con los datos de esta nueva encuesta, Opción sostiene en su análisis que el clima en la opinión pública, al cabo del primer año de gobierno de Orsi, está "caracterizado por un saldo negativo de imagen de gestión".

"Se trata de un escenario con similitudes al que enfrentaba la segunda gestión de Tabaré Vázquez al cabo de su primer año de gestión. En cambio, el contexto es bien diferente al que caracterizaba en su momento tanto a los dos primeros ciclos de gobierno del FA como al reciente gobierno de la Coalición Republicana", sostiene la consultora.

Y argumenta que en los demás casos los "juicios positivos superaban con claridad a los juicios negativos al cierre del primer año de gestión".

Además, Opción señala que es la primera vez en lo que va del gobierno que la aprobación tiene una "caída relevante", mientras que la desaprobación "ha mostrado una tendencia de crecimiento en todos los trimestres", al punto que hoy es el doble que la registrada al inicio del período.

La segmentación por electorados sigue mostrando una "fuerte división", pero por primera vez hay un deterioro en la aprobación de la gestión del gobierno al interior del FA.

"Esta es la primera vez que menos de la mitad de sus electores aprueba la labor del gobierno", destaca Opción. Y subraya que la caída de la aprobación "al interior de los votantes del FA es el principal factor explicativo del descenso generado en el total de población uruguaya".

Por todo lo anterior, Opción considera que el gobierno de Orsi enfrenta "dos claros desafíos".

"Por un lado, sus guarismos de aprobación son minoritarios y muy inferiores al capital electoral conque el FA emergió de las pasada elecciones nacionales. Simultáneamente, desde sus inicios el gobierno experimenta una tendencia caracterizada por un deterioro continuo de su imagen de gestión debido a un doble proceso: la pérdida de apoyo explícito por parte del electorado oficialista y el crecimiento continuo de la desaprobación al interior del electorado opositor".