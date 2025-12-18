Al cierre del primer año de Orsi, así están las preferencias partidarias según una encuesta de Opción

A pocos días de que se termine el primer año con Yamandú Orsi en el poder, la consultora Opción presentó una nueva encuesta de opinión pública sobre preferencias partidarias.

Ante la pregunta "¿De cuál de los siguientes partidos se siente más cercano?" el 40% de los consultados respondió al Frente Amplio , el 29% al Partido Nacional, el 9% al Partido Colorado, el 3% a Identidad Soberana, y Cabildo Abierto y el Partido Independiente tienen un 2% cada uno.

Hay un 15% que no siente cercanía por ninguno o que directamente no contesta a la pregunta. En ese segmento, hay una "sobrerrepresentación" de personas que votaron a la coalición en las elecciones de 2024 .

"Habiendo transcurrido poco más de un año del último ciclo electoral nacional y faltando poco menos de cuatro años para la celebración del siguiente, se observa un clima de estabilidad predominante en las cercanías partidarias de los uruguayos ", dice el análisis de la consultora.

Cercanía partidaria serie histórica Opción Opción Consultores

Al comparar por bloques, el FA y la coalición reúnen exactamente el mismo número de adhesiones: 40%. Un dato relevante es que en esta agrupación Opción no cuenta a Cabildo Abierto como parte del bloque coalicionista. Si se sumara, la coalición llegaría a 42%.

"Si se observan las tendencias presentadas a la luz de los resultados electorales pasados, son mayores las similitudes que las diferencias. La mayor diferencia es el peso del Partido Colorado, que votara un 16% en octubre de 2024, es decir, casi el doble del porcentaje que el Partido Colorado registra en cercanía partidaria", dice el análisis. Sin embargo, la consultora aclara, que no se trata de un "fenómeno novedoso" porque ya se dio en 2019 y 2024.

"Este desfasaje confirma que las cercanías partidarias no son equivalentes a una medición integral de la intención de voto, donde se incorpora el influjo de las candidaturas presidenciales", agrega el informe y explica que en los dos últimos ciclos electorales captó "algunos votos de electores más cercanos al Partido Nacional". Y además este 9% es el registro más alto para el Partido Colorado en los últimos 5 años.

Evolución por bloques

El escenario presentado por Opción es de alta estabilidad. "Luego de 2021 (año donde la coalición superara al FA en preferencias en algunos puntos), se aprecia un panorama de fuerte estabilidad y paridad, con diferencias mínimas entre uno u otro bloque según el año considerado".

En las elecciones de octubre de 2024, la coalición superó al Frente Amplio por 3 puntos (47% a 44%) y en la medición actual hay un empate en 40%. Sin embargo, al sumar a Cabildo Abierto la diferencia aumenta en dos puntos a favor de la coalición. "La estructura de las preferencias por bloque serían casi idénticas a las reflejadas en las urnas en la primera vuelta de 2024", señala.

Preferencia por bloques serie histórica Opción Opción Consultores

Una diferencia

Teniendo en cuenta que muchas veces la evaluación de gobierno afecta las preferencias partidarias, los niveles moderados de aprobación gubernamental no han tenido por ahora efectos negativos para el oficialismo.

Casi 4 de cada 10 votantes del FA tienen una evaluación neutra o negativa del gobierno de Orsi, pero el Frente Amplio mantiene su caudal de preferencias partidarias de los últimos años.

"Esto marca un contraste relevante con el anterior ciclo del FA, cuyos niveles de aprobación a esta altura eran bastante similares a los del actual gobierno. Sin embargo, en aquel entonces el FA sí había sufrido un deterioro de sus niveles de cercanía partidaria", sentenció el estudio.