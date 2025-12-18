Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla como regalo de fin de año para diputados, funcionarios y guardia policial

Foto: Leonardo Carreño

Por Leonardo Haberkorn

La Cámara de Representantes compró 600 sets de parrilla para regalar a fin de año a un costo de 475.800 pesos, según el resultado de un concurso de precios cuyo resultado se publicó recientemente en la web del Poder Legislativo.

Cada set estará integrado por una tabla de madera o bambú y un juego de cuchillo de acero y tenedor, ambos con mango de madera. Además trae un estuche o faja transportadora de símil cuero. El concurso fue ganado por la empresa Carlex SA.

Sebastián Valdomir, presidente de la Cámara y diputado del Frente Amplio, dijo que los sets de parrilla serán el regalo de fin de año para los diputados, los funcionarios y los policías e integrantes del Batallón Florida que trabajan en ella.

Valdomir señaló que el regalo se eligió en función de los obsequios de años anteriores, el presupuesto disponible y tratando que no fuera ni comida ni bebida, sino algo más perdurable. También remarcó que se siguieron los procedimientos establecidos para las compras de la Cámara.

La adquisición de los sets de parrilla había sido difundida en la red social X (ex Twitter) por un usuario que se identifica como Martín Fitzek y que habitualmente denuncia gastos o compras que considera excesivas por parte de funcionarios y políticos.