Directora de Salto que renunció tras audio filtrado: "Estas situaciones no deberían naturalizarse en política"

María Eugenia Taruselli renunció a su cargo de directora del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto tras la divulgación de un audio de una conversación privada con su agrupación política en la que afirmaba que no le gustaba el área en la que estaba, con expresiones como “se me cae un huevo”.

-En el audio que se ha conocido parece quedar claro que no le gustaba su trabajo como directora de Seguridad Social. Sin embargo, antes usted fue directora departamental del Mides y es licenciada en trabajo social. Entonces... ¿no le gusta?

-Gracias por la consulta. Es importante aclararlo. A mí me encanta trabajar con la gente, y lo he demostrado durante años en la gestión social, tanto en el Mides como ahora en la Intendencia. Disfruto profundamente del trabajo territorial, de diseñar promover, articular y ejecutar proyectos sociales (y fuera del ámbito social) y de estar cerca de todo aquel que necesite. Esa vocación no cambia, ni cambió nunca.

Lo que se escucha en el audio fue una conversación privada, en un contexto que no era el adecuado, y con palabras que claramente no fueron las más afortunadas. Yo no estaba hablando de la gente ni del trabajo social en sí, sino de los cargos en general, de la estructura política y de mis propios desafíos personales. Coincidió que mencioné “Desarrollo Social” porque era el cargo que estaba desempeñando, pero no tenía que ver con la valoración del trabajo ni con la ciudadanía, ni con el buen desempeño de la función.

De hecho, mi carta de renuncia explica algo que vengo pensando desde hace tiempo: después de muchos años de trabajo intenso, sentía que era momento de buscar un desafío nuevo. Eso no quita ni desmerece la dedicación, el compromiso ni el orgullo que tengo de haber ocupado este rol y el de directora del Mides, donde siempre trabajé con total entrega y dedicación.

-Capaz que le gustaba la tarea tal como se hace en el Mides y no tanto en la Intendencia...

-No pasa por la tarea porque me encanta, sino por buscar nuevos desafíos personales, hacer algo distinto a lo que vengo haciendo desde hace mucho tiempo y con mucho orgullo y dedicación.

-Y en ese sentido, ¿cuál era el área en la que le hubiese gustado trabajar en la Intendencia?

-No tengo una definida como “ideal”. Sí tengo claras mis fortalezas: gestión, planificación, articulación y ejecución. Son desafíos donde suelo rendir muy bien. Eso no desmerece para nada a Desarrollo Social; al contrario, allí también pude aplicar mucho de ese trabajo.

-Lo que pasa es que las expresiones dando a entender que no le interesa Desarrollo Social fueron bastante categóricas.

-Entiendo como sonó, pero yo estoy muy tranquila, porque realmente sé de lo que estaba hablando en realidad, que es lo que le conté recién.

-Otra duda que queda del audio es lo que refiere a “su equipo”. Usted dice le dieron a elegir entre un puesto que le gustaba más, pero sin su equipo, o Desarrollo Social con su equipo. Y eligió Desarrollo Social por ellos. Se inmoló, dice. ¿Cuál era la situación exacta? ¿Ellos se quedaban sin trabajo en la Intendencia si usted optaba por otro puesto?

-No, no, hablaba del equipo técnico…

-Explíqume, por favor.

-No hay mucho para explicar. En mi equipo hay un excelente caudal técnico con el cual se podía hacer una tarea maravillosa. Pero son técnicas en el área social, entonces que yo aceptara el puesto en Desarrollo Social era la forma de trabajar juntas y poder hacer lindos proyectos.

-¿Cuántas personas son?

-Tres.

-Y si usted optaba por otra área de gestión, ellas quedaban afuera.

-No. Pero no trabajaríamos juntas.

-Suena a algo clientelar. Como que usted debía conseguirles el puesto.

-Todo lo contrario. Cuando hablé de mi equipo no me refería a clientelismo, ni a cargos, ni a favores, ni a nada que se le parezca. Me refería a un equipo de gente joven, formada, que viene construyendo un espacio político desde cero, con esfuerzo real, sin estructuras heredadas. Es un equipo que se movió por convicción y por trabajo. Quienes hacemos política en el interior sabemos lo difícil que es armar algo genuino, plural, con trabajo territorial de verdad. Eso fue lo que quise defender: una construcción humana y honesta que nada tiene que ver con prácticas clientelares.

-Usted dice en el audio que no vivía del salario de directora de la Intendencia. ¿Tiene otra actividad?

-Prefiero no entrar en detalles de mi vida personal. Lo que dije en aquella conversación privada apuntaba únicamente a que mi situación económica no dependía exclusivamente del cargo. Fue una expresión dentro de un contexto específico, no una valoración del trabajo, ni del rol.

-¿Qué reflexión le merece todo el episodio?

-Estas situaciones no deberían naturalizarse en la política. Que se grabe y difunda una conversación privada, es grave y marca un límite. También me deja aprendizajes personales y profesionales. De aquí en más, voy a tomar un tiempito para ordenar, cerrar este capítulo y evaluar con calma los próximos pasos. Mi vocación por la gestión y por los procesos de trabajo sigue intacta, pero ahora empieza una nueva etapa para mí. En la última elección fui la mujer más votada del departamento, dentro de una agrupación que tenía apenas dos años de existencia y que aun así obtuvo 6.300 votos provenientes de todos los partidos (blancos, colorados, cabildantes, ex frenteamplistas) y representación con dos ediles titulares en la Junta Departamental. Ese resultado no fue solo un número: fue la confirmación de un liderazgo humano y real, construido desde el trabajo cotidiano, la cercanía y la confianza de la gente. Pero también dejó al descubierto una verdad que, como mujer en la política del interior, una aprende rápido: cuando empezamos a ocupar espacios de decisión reales surgen resistencias. Y cuando uno empieza a consolidar ese camino, también aparecen presiones y tensiones propias de cualquier construcción política. Lo que pasó ahora refleja parte de ese proceso.

-¿La divulgación del audio fue parte de esas presiones y tensiones?

-No lo sé. Yo hice la denuncia y no podría contestar esa pregunta hasta que no avance la investigación. Pero creo que es un todo.

-¿Qué quiere decir?

-Que no sé el trasfondo aún de por qué dos personas que me acompañan desde el principio harían una cosa de esas. Lo que se me ocurre pensar es que tiene un trasfondo político y la mala práctica de algunas personas de causar daño.