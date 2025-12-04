Renunció directora de Intendencia de Salto tras filtración de audio en el que afirmó: "A mí no me gusta Desarrollo Social, se me cae un huevo"

La directora del Departamento de Desarrollo Social de la Intendencia de Salto , María Eugenia Taruselli , renunció este jueves tras la divulgación de un audio de una conversación en la que afirmó que no le gustaba el área en la que estaba , pero que lo había aceptado porque de esa forma su equipo estaba "garantizado" en la comuna.

Tras la difusión del audio, Taruselli le envió una carta de renuncia al intendente Carlos Albisu , quien aceptó la salida de la jerarca.

En una reunión privada con su agrupación política, la ahora exjerarca manifestó: "Cuando me dieron la dirección de Desarrollo Social estuve a punto de no agarrar , porque no era lo que yo quería. Me importa un puto huevo el sueldo que me pagan , esa es la puta verdad, porque yo no vivo de esto", según el audio publicado por Brecha.

"Agarré esto porque me dijeron: 'Si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado' ¿Y qué hice yo? Agarro esto. A mí no me gusta Desarrollo Social, no me gusta, se me cae un huevo con Desarrollo Social , me embola", prosigue la jerarca.

Luego se refiere al intendente Albisu como "Carlitos". "Y Carlitos lo tiene muy claro eso. O agarro lo que a mí me gusta y me corto sola, o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces, elegí Desarrollo Social. Una vez más María Eugenia se inmola", sentencia.

Este audio fue grabado sin su consentimiento y luego divulgado por medios de comunicación, por lo cual afirmó que presentó una denuncia en Delitos Informáticos.

La exdirectora recordó en la carta de renuncia que lleva 10 años trabajando en el ámbito social, entre ellos cuando le tocó formar parte del Ministerio de Desarrollo Social del gobierno de Luis Lacalle Pou.

Como en el audio, Taruselli confirmó en esta carta que el departamento que se le asignó no fue su opción inicial. Sin embargo decidió aceptarlo "por sentido de responsabilidad política".

Desde el inicio de su gestión en la intendencia, el pasado 10 de julio, destacó como logros la "limpieza de prácticas equivocadas de gestiones anteriores". En las pasadas elecciones de mayo, Albisu fue electo bajo el lema Coalición Republicana, en el que confluyeron tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado.

Las primeras reacciones tras el audio atribuido a Taruselli: "Forma despectiva e insensible"

La Mesa Política del FA de Salto iba tratar este y otros temas en la tarde de este jueves, mientras que dos de sus sectores ya habían pedido la renuncia.

El Partido Socialista de Salto había expresado "firme rechazo" por "las expresiones trascendidas de la Directora de Desarrollo Social Eugenia Taruselli".

"Se ha manifestado de forma despectiva e insensible en relación a la tarea que desempeña al frente del área de desarrollo social de la Intendencia de Salto", agrega un comunicado de los socialistas salteños.

A su vez, recuerdan que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, "Taruselli fue propuesta como directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en gran parte por su formación en trabajo social, pero pese a esto, ha demostrado insensibilidad y falta de empatía frente a la tarea desempañada".

"Muestra de ello ha sido su rechazo constante y categórico a la ayuda a la red de ollas y merenderos en un contexto de emergencia alimentaria y sanitaria, y su renuncia a la dirección del Mides para priorizar su carrera política electoral", enumeran los socialistas.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirmó que "si las expresiones" atribuidas a Taruselli "fueran verídicas", estas resultan "incompatibles con la conducción de una política social seria y comprometida".

El audio en cuestión "desvaloriza" la importancia de la dirección "al mero hecho de ocupar cargos para su equipo", explica un comunicado del PDC.