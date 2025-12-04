Dólar
POLÉMICA

Desde el Frente Amplio piden la renuncia de la directora de Desarrollo Social de la intendencia de Salto

El pedido es debido a un audio filtrado atribuido a la directora María Eugenia Taruselli en el que afirma que no quería este cargo: "A mí no me gusta Desarrollo Social, no me gusta, se me cae un huevo con Desarrollo Social, me embola"

4 de diciembre 2025 - 18:19hs
Bandera del Frente Amplio
Bandera del Frente Amplio Camilo dos Santos

Sectores del Frente Amplio de Salto, como el Partido Socialista o el Partido Demócrata Cristiano, piden la renuncia de la directora de Desarrollo Social de esta intendencia tras un audio filtrado atribuido a la jerarca departamental.

María Eugenia Taruselli, es la elegida por el intendente Carlos Albisu como la directora de este departamento, pero según un audio que se le atribuye a la jerarca, ella nunca quiso esta dirección.

La Mesa Política del FA de Salto va tratar este y otros temas en la tarde de este jueves. "Cuando me dieron la dirección de Desarrollo Social estuve a punto de no agarrar, porque no era lo que yo quería. Me importa un puto huevo el sueldo que me pagan, esa es la puta verdad, porque yo no vivo de esto", explicó Taruselli en el audio publicado por Brecha.

"Agarré esto porque me dijeron: 'Si vos agarrás esto, tu equipo está garantizado' ¿Y qué hice yo? Agarro esto. A mí no me gusta Desarrollo Social, no me gusta, se me cae un huevo con Desarrollo Social, me embola", prosigue la jerarca.

Luego se refiere al intendente Albisu como "Carlitos". "Y Carlitos lo tiene muy claro eso. O agarro lo que a mí me gusta y me corto sola, o agarro Desarrollo Social y voy con el grupo. Entonces, elegí Desarrollo Social. Una vez más María Eugenia se inmola", sentencia.

Las primeras reacciones tras el audio atribuido a Taruselli: "Forma despectiva e insensible"

directora de desarrollo social salto

El Partido Socialista de Salto expresó "firme rechazo" por "las expresiones trascendidas de la Directora de Desarrollo Social Eugenia Taruselli".

"Se ha manifestado de forma despectiva e insensible en relación a la tarea que desempeña al frente del área de desarrollo social de la Intendencia de Salto", agrega un comunicado de los socialistas salteños.

A su vez, recuerdan que durante el gobierno de Luis Lacalle Pou, "Taruselli fue propuesta como directora departamental del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) en gran parte por su formación en trabajo social, pero pese a esto, ha demostrado insensibilidad y falta de empatía frente a la tarea desempañada".

"Muestra de ello ha sido su rechazo constante y categórico a la ayuda a la red de ollas y merenderos en un contexto de emergencia alimentaria y sanitaria, y su renuncia a la dirección del Mides para priorizar su carrera política electoral", enumeran los socialistas.

El Partido Demócrata Cristiano (PDC) afirmó que "si las expresiones" atribuidas a Taruselli "fueran verídicas", estas resultan "incompatibles con la conducción de una política social seria y comprometida".

El audio en cuestión "desvaloriza" la importancia de la dirección "al mero hecho de ocupar cargos para su equipo", explica un comunicado del PDC.

Temas:

Frente Amplio salto Carlos Albisu

