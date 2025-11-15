Dólar
/ Nacional / SALTO

Intendencia de Salto busca prohibir que se tome alcohol y se fume en tres plazas del departamento

El intendente Carlos Albisu aseguró que "hay un reclamo permanente" de la población en este sentido

15 de noviembre 2025 - 12:55hs
Foto: Intendecia de Salto

La Intendencia de Salto busca prohibir que se tome alcohol y se fume en tres plazas del departamento, basados en otras experiencias que catalogaron como exitosas enviarán el proyecto a la Junta Departamental.

La propuesta es para la Plaza Artigas, Plaza de los Treinta y Tres Orientales y la Plazoleta Roosevelt, todas ellas ubicadas en la capital del departamento.

El intendente de Salto, Carlos Albisu, aseguró que "hay un reclamo permanente" de la población en este sentido.

"En determinadas horas las familias se tienen que ir de las plazas porque hay gente fumando, con el tema de la marihuana y con el alcohol están corriendo a las familias", dijo Albisu en diálogo con Telemundo de Canal 12.

El intendente citó como "positiva" una experiencia similar a esta propuesta, que se realizó en el Espacio Puerto de Salto. "Nunca tuvo que intervenir la Policía o Prefectura (para hacer cumplir la normativa), simplemente con la cartelería se pudo llevar adelante", sentenció Albisu.

El dirigente blanco fue electo en mayo bajo el lema Coalición Republicana, en el que confluyeron tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado. En la Junta Departamental la bancada oficialista quedó conformada por 18 ediles, mientras que por el Frente Amplio fueron electos 13.

"Por ahora son solo anuncios del intendente", dijo el presidente del Frente Amplio de Salto

1568918643928.webp
Bandera del Frente Amplio
Bandera del Frente Amplio

El presidente del Frente Amplio de Salto, Luis Alonso, fue consultado sobre la propuesta de Albisu y declaró que "por ahora son solo anuncios".

"El Frente Amplio procesará esta semana el tema pero ya solicitamos información al Ministerio del Interior al respecto", agregó Alonso en diálogo con El Observador.

El dirigente de la coalición de izquierda sentenció que por el momento "a la Junta Departamental aún no ha llegado ningún proyecto de decreto".

