FÚTBOL

Nacional 0-0 Peñarol EN VIVO por el Campeonato Uruguayo Femenino: el tricolor cerca del primero

Nacional va por el bicampeonato ante Peñarol a la hora 14 en el Gran Parque Central por la penúltima fecha de la Serie Campeonato 2025

15 de noviembre 2025 - 14:20hs
Nacional y Peñarol definen el Uruguayo femenino
Nacional y Peñarol definen el Uruguayo femenino

EN VIVO

Nacional vs Peñarol se verán las caras hoy, sábado 15 de noviembre a las 14 horas, por la novena fecha de la Serie Campeonato 2025 de fútbol femenino de la AUF. El partido clásico se jugará en el Gran Parque Central, en una jornada en la que el tricolor puede consagrarse bicampeón del torneo uruguayo.

Seguí el partido en vivo:

Live Blog Post

Minuto 12: otro aviso de Nacional

Error en la salida de Peñarol y presión alta de Nacional, la pelota derivó en Cardoso que colocó un centro frontal al primer palo y Figueredo conectó bien de cabeza, pero la arquera Alonso se lució con una gran atajada.

Live Blog Post

Minuto 10: otra chance clara para Nacional

Gran desborde de Gómez por la derecha luego de un gran balón largo a la espalda del lateral, colocó el centro y llegó Oxandabarat por el centro que conectó bien pero falló en la puntería y el disparo se fue cerca del palo. Mucho mejor el tricolor en este inicio.

Live Blog Post

Minuto 5: dominio tricolor

En este inicio de partido, Nacional salió a imponer las condiciones desde el primer momento, al punto que tuvo la ocasión más clara antes del minuto. Maneja la pelota, la mueve de un lado a otro y Peñarol, mientras tanto, expectante y esperando atrás.

Live Blog Post

Minuto 1: tremendo gol errado por Nacional

La goleadora Oxandabarat tuvo en sus manos el primer gol antes del minuto, luego de perderse un gol en el área chica y con el arco a su disposición tras un gran pase al medio de Figueredo. Avisa el tricolor en la primera del encuentro.

Live Blog Post

Partido en marcha: Nacional 0-0 Peñarol

Live Blog Post

Once confirmado de Peñarol

Las 11 futbolistas elegidas por Cecilia Santo para el clásico ante Nacional en el Gran Parque Central.

Live Blog Post

Así está la tabla de posiciones

Nacional lidera la tabla con 16 unidades, seguido por Peñarol con 12 puntos. En caso de que el tricolor gane o empate, se consagrará bicampeón.

Serie Campeonato tabla

Live Blog Post

Once confirmado de Nacional

Estas son las 11 futbolistas que serán titulares en Nacional en busca del bicampeonato ante Peñarol en el Gran Parque Central.

Live Blog Post

Peñarol busca estirar la definición

Peñarol, que la fecha pasada quedó libre, en caso de ganar el clásico extenderá la definición del torneo hasta la última fecha, en la que el manya enfrentará a Defensor Sporting y Nacional hará lo propio ante Liverpool.

Micaela Domínguez de Peñarol, celebra su gol para el empate contra Nacional en el clásico de fútbol femenino
Micaela Domínguez de Peñarol, celebra su gol para el empate contra Nacional en el clásico de fútbol femenino

Micaela Domínguez de Peñarol, celebra su gol para el empate contra Nacional en el clásico de fútbol femenino

Live Blog Post

Nacional, a un paso del título

El tricolor llega a la penúltima jornada como líder de la Serie Campeonato con 16 unidades, seguido por Peñarol con 12 puntos cuando restan dos fechas para el final del torneo. El tricolor será campeón con un empate o un triunfo.

Nacional vs Defensor Sporting Copa AUF Uruguay celebración título Campeonato Uruguayo femenino 2024.jpeg
Live Blog Post

Nuevo clásico en el Gran Parque Central

Nacional y Peñarol se miden por la anteúltima fecha del campeonato femenino 2025, en una jornada en la que el equipo tricolor puede consagrarse bicampeón y sumar su octavo título.

Alison Latua de Nacional celebra con sus compañeras su gol
Alison Latua de Nacional celebra con sus compa&ntilde;eras su gol&nbsp;

Alison Latua de Nacional celebra con sus compañeras su gol

Live Blog Post

Comienza la transmisión en vivo de Referí

Comienza el relato en vivo de Referí del clásico entre Nacional y Peñarol por el campeonato uruguayo femenino. Bienvenidos a una jornada que promete emociones.

