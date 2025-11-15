Nacional 0-0 Peñarol EN VIVO por el Campeonato Uruguayo Femenino: el tricolor cerca del primero

Nacional vs Peñarol se verán las caras hoy, sábado 15 de noviembre a las 14 horas, por la novena fecha de la Serie Campeonato 2025 de fútbol femenino de la AUF. El partido clásico se jugará en el Gran Parque Central, en una jornada en la que el tricolor puede consagrarse bicampeón del torneo uruguayo.