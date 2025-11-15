Dólar
A qué hora juegan hoy y dónde ver en vivo el clásico Nacional vs Peñarol por el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino, en el que las albas van por el título

Nacional y Peñarol se enfrentan por la novena fecha de la Serie Campeonato y el tricolor puede consagrarse bicampeón uruguayo

15 de noviembre 2025 - 5:00hs
20241117 Sofía Oxandabarat. Clásico del fútbol femenino.
Foto: Inés Guimaraens

Nacional vs Peñarol se verán las caras hoy, sábado 15 de noviembre, por la novena fecha de la Serie Campeonato 2025 de fútbol femenino de la AUF. El partido clásico se jugará en el Gran Parque Central, en una jornada en la que el tricolor puede consagrarse bicampeón del Uruguayo.

En caso de lograr el título, al que llegará con un empate o una victoria ante Peñarol, el equipo de Marcelo Rauss asegurará su clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Nacional, a un paso del bicampeonato

El tricolor llega a la penúltima jornada como líder de la Serie Campeonato con 16 unidades, seguido por Peñarol con 12 puntos cuando restan dos fechas para el final del torneo.

Nacional será campeón con un empate o un triunfo.

Nacional vs Defensor Sporting Copa AUF Uruguay celebración título Campeonato Uruguayo femenino 2024.jpeg
Nacional, a un paso del bicampeonato

Nacional, a un paso del bicampeonato

Si ganara Peñarol extenderá la definición a la última fecha, en la que jugará ante Defensor Sporting.

Si se queda con el título será el cuarto de Nacional en los últimos seis años, tras ganar en 2020, 2022 y 2024.

Antes había logrado cuatro en 22 temporadas: 1997, 2000, 2010 y 2011.

¿A qué hora juega Nacional vs Peñarol y dónde verlo en vivo?

El encuentro comenzará a la hora 14 en el Gran Parque Central y se podrá ver en vivo por AUFTV.

