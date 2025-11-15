A qué hora juegan hoy y dónde ver en vivo el clásico Nacional vs Peñarol por el Campeonato Uruguayo de fútbol femenino, en el que las albas van por el título
Nacional y Peñarol se enfrentan por la novena fecha de la Serie Campeonato y el tricolor puede consagrarse bicampeón uruguayo
15 de noviembre 2025 - 5:00hs
Foto: Inés Guimaraens
Nacional vs Peñarol se verán las caras hoy, sábado 15 de noviembre, por la novena fecha de la Serie Campeonato 2025 de fútbol femenino de la AUF. El partido clásico se jugará en el Gran Parque Central, en una jornada en la que el tricolor puede consagrarse bicampeón del Uruguayo.
En caso de lograr el título, al que llegará con un empate o una victoria ante Peñarol, el equipo de Marcelo Rauss asegurará su clasificación a la Copa Libertadores 2026.
Nacional, a un paso del bicampeonato
El tricolor llega a la penúltima jornada como líder de la Serie Campeonato con 16 unidades, seguido por Peñarol con 12 puntos cuando restan dos fechas para el final del torneo.