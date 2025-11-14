La lista que tiene Jadson Viera para 2026 con las sorpresas de Frugone y Guille López: ¿Cómo les fue a los 15 jugadores de Nacional que salieron a préstamo?

Más de 10 futbolistas que salieron a préstamo de Nacional en esta temporada 2025, y que terminaron su actuación en la Liga AUF Uruguaya, serán evaluados una vez disputadas las finales por el título a las que los tricolores accedieron como ganadores de la Tabla Anual.

Los albos tuvieron dos tandas de jugadores que salieron a préstamo, con una primera cuando comenzó la temporada y el entrenador era Martín Lasarte, y una segunda a mitad de año, cuando el DT era Pablo Peirano.

Ahora, con Jadson Viera al frente del equipo, cuando termine la actividad habrá una reunión entre el cuerpo técnico, el manager deportivo Sebastián Eguren y el vicepresidente Flavio Perchman, para evaluar los rendimientos de los futbolistas cedidos y decidir qué hacen con ellos: si regresan al plantel, si vuelven a ser cedidos o si, en caso de haber ofertas, son transferidos.

Tras los dos períodos de pases de este año, los tricolores publicaron informes en los que comunicaron todos sus movimientos de altas, bajas y también préstamos.

En el primer informe del año, los jugadores cedidos fueron los siguientes: Rodrigo Chagas, Christian Ebere , Axel Frugone, Rafael Haller, Luciano Inverso, Guillermo López y Axel Méndez.

Rodrigo Chagas

El polifuncional jugador campeón del mundo sub 20 se fue a préstamo a Juventud de Las Piedras y la SAD al frente del equipo decidió comprar el 50% de su ficha tras sus buenos rendimientos en el cuadro revelación de la temporada.

Rodrigo Chagas Juventud de Las piedras.jpeg Rodrigo Chagas celebra el 1-0 de Juventud ante Progreso FOTO: @LIGAAUF

El artíguense jugó todos los partidos del Apertura, 10 de 15 como titular, y es recordado su gol a Nacional en el Gran Parque Central, lo que le hizo caer lágrimas al marcarle al que era el club dueño de su ficha en ese entonces.

En el Torneo Intermedio jugó cuatro partidos y en el Clausura otros cuatro, hasta que sufrió una dura lesión de meniscos.

En agosto, Juventud de Las Piedras anunció su fichaje, comprando el 50% de la ficha y con un contrato hasta 2028. La operación fue por US$ 200.000, según indicó Nacional. Si se vende el restante 50%, Juventud debe pagarle 100.000 netos a Nacional y luego 50% a cada uno.

Christian Ebere

El jugador nigeriano se fue a Plaza Colonia y regresó para el Torneo Clausura, cumpliendo el “compromiso obligatorio de incorporarlo nuevamente el primero de agosto de 2025”, que había comunicado el club en su informe.

Christian Ebere en Nacional vs Cerro Largo FC Christian Ebere en Nacional vs Cerro Largo FC Foto: Dante Fernández / FocoUy

El delantero integra el actual plantel tricolor y en el Clausura jugó 12 partidos, uno como titular y con un gol anotado.

Axel Frugone

El lateral izquierdo estuvo cedido a Cerro, club que logró la permanencia. Tiene contrato con Nacional hasta diciembre de 2026.

Axel Frugone y Antonio Palma El juvenil de Nacional Axel Frugone y Antonio Palma Nacional

El juvenil de 20 años tuvo una destacada actuación en la victoria ante Peñarol en el Tróccoli, lo que despertó el interés de otros clubes.

Cerró la temporada con 28 partidos: nueve en el Apertura, seis en el Intermedio y 13 en el Clausura, con un total de 2.033 minutos y siete tarjetas amarillas.

Rafael Haller

El lateral derecho que fue fichado por Nacional en 2024 salió a préstamo a Cerro en la primera mitad de la temporada 2025 y jugó 13 partidos en el Apertura, 10 como titular, y tres en el Intermedio, todos de suplente.

1704461519982.webp Rafael Haller Nacional

Para el segundo semestre, se fue cedido a Boston River, donde fue dirigido por Jadson Viera y disputó ocho partidos por el Clausura, cuatro como titular, y dos por Copa AUF Uruguay, con 26 partidos y 1.588 minutos.

Luciano Inverso

Considerado una de las promesas juveniles de Nacional años atrás, Inverso se fue a River Plate para comenzar la temporada con Diego “Memo” López como entrenador.

luciano inverso.jpg Foto: @cariverplateuru

Comenzó como titular en los tres primeros partidos del Torneo Apertura y luego sumó una sola presencia en la sexta fecha, sin volver a jugar y quedando afuera de las últimas seis convocatorias, como también sin citaciones en el Torneo Intermedio.

En el segundo semestre del año volvió a ser cedido y pasó a Rentistas, de la Segunda división, donde jugó nueve partidos, uno como titular.

Guillermo López

El extremo juvenil que había dejado muy buenas sensaciones en la pasada temporada, con un recordado penal en la final del Torneo Intermedio 2024, este año fue cedido a Boston River para seguir sumando minutos tras haber disputado 10 partidos con los albos.

20250306 . MONTEVIDEO (URUGUAY), 06/03/2025.- Guillermo López (d) de Boston disputa un balón con Éverton Ribeiro de Bahía este jueves, en un partido de la tercera ronda de la Copa Libertadores entre Boston River y Bahía en el estadio Centenario en Montevi Everton Ribeiro y Guillermo López EFE/ Gastón Britos

El atacante de 22 años tuvo muy buenos números en el equipo de Jadson Viera, quien ya lo conoce, con partidos por Copa Libertadores, Copa Sudamericana y la Liga AUF Uruguaya.

López cerró la temporada con 29 encuentros jugados y cuatro goles anotados, dos por Sudamericana y uno en el Intermedio y otro en el Clausura, torneo en el que también tuvo dos asistencias.

Nacional informó que su préstamo incluye la opción de adquirir el 50% de los derechos económicos por U$S 600.000 y una vidriera para Boston de 20%.

Axel Méndez

Este delantero y extremo por ambas bandas de 20 años, que en 2024 fue prestado a Rentistas, fue cedido a Oriental FC de la Segunda división, donde disputó 21 partidos por dicho torneo, por el Competencia y la Copa AUF Uruguay.

Anotó un gol y jugó un total de 638 minutos.

Los préstamos del segundo semestre

En el segundo período de pases, Nacional tuvo nuevos préstamos de jugadores. Ellos fueron: Renzo Sánchez (Juventud), Nahuel López (Progreso), Jairo Amaro (Danubio), Alexis Cuadro (Progreso), Facundo Domínguez (Juventud), Rafael Haller (Boston River), Rodrigo Mederos (Racing), Facundo González (Racing) y Nicolás Ramos (Houston Dynamo de Estados Unidos).

Jairo Amaro

El volante central de 22 años que tiene 14 partidos en la Primera división de Nacional comenzó el año con 28 minutos en la final de la Supercopa Uruguaya.

Nacional San Lorenzo, copa rio de la plata 2025/Jairo Amaro Foto: Leonardo Carreño

Esa fue su única presencia en los albos en esta temporada, ya que luego no volvió a jugar por el Apertura, el Intermedio ni la Libertadores.

Ante esa situación, se decidió cederlo a Danubio, club en el que se formó, donde comenzó alternando en el inicio del Clausura pero luego fue perdiendo pie, sin jugar los últimos seis partidos y sin ser convocado en los últimos cuatro juegos.

Renzo Sánchez

Tras recuperarse de sus lesiones, el delantero de 21 años volvió este año a entrenar en Primera división de Nacional pero no llegó a tener minutos, si bien fue suplente en la última fecha del Apertura ante Defensor.

giv-2soxmaa0-gs-jpg..webp Renzo Sánchez salió lesionado @Nacional

Sin lugar en el plantel, finalmente se decidió cederlo a Juventud de Las Piedras para el Clausura, donde volvió a jugar en la tercera fecha con 55 minutos y luego en la sexta ante Defensor.

El juvenil luego sufrió un desgarro y pudo reaparecer en la última etapa ante Progreso con 21 minutos.

Rodrigo Mederos

Fue una de las revelaciones de Nacional en la pretemporada y jugó cuatro de los primeros seis encuentros del Torneo Apertura, pero luego perdió pie y no volvió a tener convocatorias hasta la última fecha de fase de grupos de la Copa Libertadores.

Los juveniles Agustín Dos Santos, Tiago Rijo, Benjamín Sánchez, Pável Nuñez, Rodrigo Mederos y Nahuel López en la pretemporada 2025 de Nacional Los juveniles Agustín Dos Santos, Tiago Rijo, Benjamín Sánchez, Pável Nuñez, Rodrigo Mederos y Nahuel López en la pretemporada 2025 de Nacional Foto: Nacional

Los tricolores decidieron cederlo a Racing de Sayago para el Clausura, torneo y club en el que solo jugó 7 minutos ante Liverpool por la fecha 11, luego de no haber sido convocado previamente.

Tras ese encuentro, fue suplente pero no volvió a jugar, al igual que en la semifinal de la Copa AUF Uruguaya ante Plaza.

Nahuel López

“El Magia” López, uno de los juveniles más esperados por los hinchas de Nacional, pasó a Progreso para el segundo semestre del año.

Nahuel Magia López en su debut en Progreso Nahuel "Magia" López en su debut en Progreso Progreso

Con cuatro partidos amistosos en su historial en los albos, el delantero de 18 años debutó oficialmente en Primera en los “gauchos” por el Torneo Clausura, en el que jugó cuatro partidos, todos como suplente en un total de 82 minutos, los que les bastaron para marcar un gol.

Alexis Cuadro

Otro tricolor que pasó a Progreso en el Clausura fue Alexis Cuadro, volante de 19 años, quien solamente fue suplente en dos partidos y no llegó a debutar.

Facundo Domínguez

El delantero de 18 años fue cedido a Juventud de Las Piedras, donde tuvo su debut en Primera división y sumó cuatro partidos en el cierre del Clausura (45 minutos en total), sin marcar goles.

Facundo González

El lateral derecho de 20 años fue cedido a Racing de Sayago para el Torneo Clausura, luego de haber jugado los últimos semestres a préstamo en River Plate y Danubio, donde jugó el Apertura 2025.

Tras disputar el Sudamericano sub 20 con Uruguay, cerró la temporada con 22 partidos. Con la franja disputó 10 juegos por el Apertura y el Intermedio, cinco de ellos como titular.

Luego, en Racing, jugó 12 partidos, nueve desde el vamos, por el Clausura y la Copa AUF Uruguay.

Con los de Sayago marcó un gol en la última fecha y en total dio cuatro asistencias en el año.

Nicolás Ramos

Nacional tuvo en el segundo semestre un préstamo internación con el zaguero Nicolás Ramos, quien pasó a Houston Dynamo de Estados Unidos.

Nicolás Ramos La firma junto a Martín Ligüera Foto: Nacional

El espigado defensor jugó siete encuentros por la MLS Next Pro, la “tercera” división de Estados Unidos, donde espera su debut en la máxima categoría.