El ex Nacional Leo Gamalho sigue haciendo goles y está muy cerca de batir un récord histórico del fútbol de Brasil

El exdelantero brasileño de Nacional , Leo Gamalho , sigue haciendo goles y está muy cerca de batir un récord en el fútbol de Brasil, lo que fue destacado por la prensa de ese país.

El atacante de 39 años, que jugó en los tricolores en 2016, está muy bien posicionado para convertirse en el máximo goleador de la historia de la Serie B , la segunda división de Brasil.

Gamalho juega actualmente en Botafogo FC de San Pablo y suma 90 goles en esa categoría .

Se encuentra a dos tantos de igualar a Zé Carlos , el máximo goleador de “la B” brasileña con 92 conquistas.

Actualmente, Gamalho lleva cuatro goles en la temporada 2025 de la Serie B, en la que busca la permanencia del Botafogo paulista.

Los dos goles en Nacional

En su paso por Nacional, en el primer semestre de 2016, Gamalho marcó dos goles: uno ante El Tanque Sisley y el otro frente a Defensor Sporting, ambos por el Campeonato Uruguayo.

0004913174.webp Gamalho con la camiseta de Nacional Foto: @nacional nacional.uy

En total, jugó 16 partidos, con cinco triunfos, seis empates y cinco derrotas.