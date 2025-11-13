Dólar
El ex Nacional Leo Gamalho sigue haciendo goles y está muy cerca de batir un récord histórico del fútbol de Brasil

El atacante de 39 años, que jugó en los tricolores en 2016, está muy bien posicionado para lograr una marca histórica de goles

13 de noviembre 2025 - 7:57hs
Léo Gamalho
Léo Gamalho

El exdelantero brasileño de Nacional, Leo Gamalho, sigue haciendo goles y está muy cerca de batir un récord en el fútbol de Brasil, lo que fue destacado por la prensa de ese país.

El atacante de 39 años, que jugó en los tricolores en 2016, está muy bien posicionado para convertirse en el máximo goleador de la historia de la Serie B, la segunda división de Brasil.

Leo Gamalho en Los Céspedes
Leo Gamalho en Los Céspedes

Gamalho juega actualmente en Botafogo FC de San Pablo y suma 90 goles en esa categoría.

Se encuentra a dos tantos de igualar a Zé Carlos, el máximo goleador de “la B” brasileña con 92 conquistas.

Ignacio Ithurralde
FÚTBOL

Se terminó el ciclo de Ignacio Ithurralde como técnico de Defensor Sporting tras la determinación de la comisión directiva del club

El momento en que partió la bengala
INVESTIGACIÓN

Hincha de Nacional que había sido enviado a la cárcel por tirar la bengala en el clásico obtuvo arresto domiciliario

Actualmente, Gamalho lleva cuatro goles en la temporada 2025 de la Serie B, en la que busca la permanencia del Botafogo paulista.

Los dos goles en Nacional

En su paso por Nacional, en el primer semestre de 2016, Gamalho marcó dos goles: uno ante El Tanque Sisley y el otro frente a Defensor Sporting, ambos por el Campeonato Uruguayo.

Gamalho con la camiseta de Nacional
Gamalho con la camiseta de Nacional

En total, jugó 16 partidos, con cinco triunfos, seis empates y cinco derrotas.

Leo Gamalho en Nacional
Leo Gamalho en Nacional
Temas:

Nacional fútbol Brasil Brasileño

