¿Bombazo en Argentina? Leandro Paredes habló sobre la posible llegada de Paulo Dybala a Boca Juniors; mirá lo que dijo

Leandro Paredes, la gran figura de Boca Juniors, habló con los medios de comunicación tras el entrenamiento del pasado miércoles y se refirió a la posible llegada al xeneize de su amigo Paulo Dybala, actualmente en la Roma de Italia, pensando en la Copa Libertadores 2026.

Boca Juniors se clasificó a la Copa Libertadores 2026 luego de dos años de ausencia tras imponerse por 2-0 ante River Plate en el Superclásico en La Bombonera, y buscará reforzarse de la mejor manera y con jerarquía internacional para lograr conseguir la tan ansiada séptima, que estuvo muy cerca en 2023.

Leandro Paredes y la posible llegada de Dybala Al término del primero de los dos turnos del día, el plantel tuvo contacto con la prensa en el predio de Ezeiza el pasado miércoles. Paredes, amigo y excompañero de la Joya en Roma y la Selección Argentina, se refirió a la posibilidad de su llegada. "Tener un jugador como Paulo en el equipo, con la calidad que tiene y la jerarquía que tiene, sería algo espectacular", empezó diciendo.

Leandro Paredes Leandro Paredes en Boca Juniors AFP "Dejo que la decisión la tome cada uno, no puedo meterme, no soy quien para hacerlo. Hay muchísimas cosas para poner en la balanza, está por ser papá también. Ojalá que tome la mejor decisión para él y su familia. Acá lo esperamos con la ilusión intacta", agregó Paredes en diálogo con los medios.

Días atrás, su padre había revelado una charla que tuvieron ambos futbolistas e ilusionó a todo el pueblo bostero: "Yo sé cosas, sé que Paulo quiere venir. Tiene corazoncito de Boca. Escuché una conversación entre ellos y Paulo le dijo que venía. Paulo va a venir, van a jugar juntos. La nena va a ser hincha de Boca y lo va a ver a su papá en La Bombonera", contó el padre de Paredes.