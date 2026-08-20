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Así se juega la tercera fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita Maldonado y Nacional con el debut de Carreño y arbitraje femenino; mirá partidos, horarios y detalles

La tercera fecha del Torneo Clausura se juega desde este viernes al domingo; mirá todos los detalles

20 de agosto de 2026 15:14 hs
Agustín Berisso, Anahí Fernández y Andrés Matonte
Agustín Berisso, Anahí Fernández y Andrés Matonte Leonardo Carreño

El debut de Daniel Carreño como nuevo entrenador de Nacional marcará la tercera jornada del Torneo Clausura, en la que el tricolor buscará sumar sus primeros puntos con una victoria que le permita tomar confianza antes del clásico frente a Peñarol, que este fin de semana tendrá un duro partido de visita ante Deportivo Maldonado.

Dos partidos el viernes

La etapa comenzará el viernes con dos encuentros: Albion-Boston River a las 15:30 y Liverpool-Cerro a las 19:00.

Peñarol visita a Deportivo Maldonado

El sábado Peñarol visitará a Deportivo Maldonado en un juego que pondrá cara a cara al líder de la Tabla Anual y a su más inmediato perseguidor.

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Reciente campeón del Torneo Intermedio, el aurinegro vive su mejor momento del año, sabe que una victoria lo dejaría muy bien posicionado para quedarse con la acumulada y le daría un gran impulso antes de enfrentarse en el Clásico a un Nacional que no llegará bien.

También el sábado, Cerro Largo recibirá a Defensor Sporting y Juventud visitará a Central Español.

El debut de Carreño

"No estoy con mucho tiempo como para inculcar una idea, para empezar de cero. Vamos a apelar a cosas simples. Yo no era nacido y Nacional ya tenía un estilo de juego, un estilo propio. Ese es el estilo de Nacional. No hay ningún estilo que agregar. Nacional tiene que ganar y jugar bien. Hoy nos urge ganar. Jugar bien lo vamos a intentar, porque es el estilo de Nacional y es lo que pretendo como entrenador", aseguró el director técnico al ser presentado.

Daniel Carreño en su presentación como entrenador de Nacional

Daniel Carreño en su presentación como entrenador de Nacional

De acuerdo con esto, el entrenador ya se encuentra trabajando con un equipo que está octavo en la Tabla Anual acumulada y obligado a empezar a sumar puntos para poder jugar copas internacionales el próximo año.

Con su llegada, Carreño se convirtió en el tercer entrenador de Nacional en la temporada después de las salidas de Jadson Viera y Jorge Bava, algo que al tricolor ya le había pasado en 2025, cuando comenzó con Martín Lasarte, siguió con Pablo Peirano y acabó siendo campeón uruguayo con Viera en el banquillo.

Este domingo, Nacional recibirá a Progreso, con la jueza Anahí Fernández al frente del equipo arbitral, mientras que Racing visitará a Danubio y Montevideo City Torque se medirá con Montevideo Wanderers.

Anahí Fernández en su debut arbitrando a uno de los grandes, en el partido entre Progreso y Peñarol por el Torneo Apertura 2026

Anahí Fernández en su debut arbitrando a uno de los grandes, en el partido entre Progreso y Peñarol por el Torneo Apertura 2026

Los 'ciudadanos' afrontarán ese encuentro impulsados por su gran victoria de este miércoles ante Tigre, que les permitió sellar el boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido tendrá a Mathías De Armas como juez y a su hermano asistente Agustín De Armas.

Por su parte, Wandereres y Danubio afrontarán sus respectivos partidos buscando puntos de oro para la Tabla del Descenso.

Los detalles de la tercera fecha del Torneo Clausura:

Día Hora Partido Cancha Juez Asistentes VAR
Viernes 21 de agosto 15:30 Albion-Boston River Franzini Pablo Silveira Andrés Nievas, Gustavo M. Lisboa y Esteban Guerra

Christian Ferreyra y Daniel Fedorczuk
Viernes 21 19:00 Liverpool-Cerro Parque Viera Hernán Heras Pablo Llarena, Pablo Alvez y Felipe Vikonis

Yimmy Álvarez y Richard Trinidad
Sábado 22 11:00

Central Español-Juventud

 Palermo Javier Feres Agustín Berisso, Sebastián Silvera, Andrés Martínez

Daniel Rodríguez y Yimmy Álvarez
Sábado 22 15:00

Cerro Largo-Defensor Sporting

 Paladino Gustavo Tejera Nicolás Tarán, Carlos Barreiro y Marcelo García

Leodan González y Santiago Fernández
Sábado 22 18:30

Deportivo Maldonado-Peñarol

 Campus de Maldoando Esteban Ostojich Mathías Muniz, Nicolás Piaggio y Bruno Sacarelo

Diego Dunajec y Javier Irazoqui
Domingo 23 11:00

Danubio-Racing

 Jardines Javier Burgos Martín Soppi, Julián Perez, Leandro Lasso

Andrés Cunha y Diego Riveiro
Domingo 23 15:00

Montevideo City Torque-Wanderers

 Charrúa Mathías De Armas Héctor Bergalo, Agustín De Armas y Elías Lorenzo

Antonio García y Federico Piccardo
Domingo 23 18:30

Nacional-Progreso

Gran Parque Central

 Anahí Fernández Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Daniel Rodríguez

Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso

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