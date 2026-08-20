Así se juega la tercera fecha del Torneo Clausura: Peñarol visita Maldonado y Nacional con el debut de Carreño y arbitraje femenino; mirá partidos, horarios y detalles

El debut de Daniel Carreño como nuevo entrenador de Nacional marcará la tercera jornada del Torneo Clausura, en la que el tricolor buscará sumar sus primeros puntos con una victoria que le permita tomar confianza antes del clásico frente a Peñarol, que este fin de semana tendrá un duro partido de visita ante Deportivo Maldonado.
Dos partidos el viernes
La etapa comenzará el viernes con dos encuentros: Albion-Boston River a las 15:30 y Liverpool-Cerro a las 19:00.
Peñarol visita a Deportivo Maldonado
El sábado Peñarol visitará a Deportivo Maldonado en un juego que pondrá cara a cara al líder de la Tabla Anual y a su más inmediato perseguidor.
Foto: Dante Fernández/Focouy
Reciente campeón del Torneo Intermedio, el aurinegro vive su mejor momento del año, sabe que una victoria lo dejaría muy bien posicionado para quedarse con la acumulada y le daría un gran impulso antes de enfrentarse en el Clásico a un Nacional que no llegará bien.
También el sábado, Cerro Largo recibirá a Defensor Sporting y Juventud visitará a Central Español.
El debut de Carreño
"No estoy con mucho tiempo como para inculcar una idea, para empezar de cero. Vamos a apelar a cosas simples. Yo no era nacido y Nacional ya tenía un estilo de juego, un estilo propio. Ese es el estilo de Nacional. No hay ningún estilo que agregar. Nacional tiene que ganar y jugar bien. Hoy nos urge ganar. Jugar bien lo vamos a intentar, porque es el estilo de Nacional y es lo que pretendo como entrenador", aseguró el director técnico al ser presentado.
Daniel Carreño en su presentación como entrenador de Nacional
Foto: Federico Gutierrez / FocoUy
De acuerdo con esto, el entrenador ya se encuentra trabajando con un equipo que está octavo en la Tabla Anual acumulada y obligado a empezar a sumar puntos para poder jugar copas internacionales el próximo año.
Con su llegada, Carreño se convirtió en el tercer entrenador de Nacional en la temporada después de las salidas de Jadson Viera y Jorge Bava, algo que al tricolor ya le había pasado en 2025, cuando comenzó con Martín Lasarte, siguió con Pablo Peirano y acabó siendo campeón uruguayo con Viera en el banquillo.
Este domingo, Nacional recibirá a Progreso, con la jueza Anahí Fernández al frente del equipo arbitral, mientras que Racing visitará a Danubio y Montevideo City Torque se medirá con Montevideo Wanderers.
Anahí Fernández en su debut arbitrando a uno de los grandes, en el partido entre Progreso y Peñarol por el Torneo Apertura 2026
Foto: Enzo Santos / FocoUy
Los 'ciudadanos' afrontarán ese encuentro impulsados por su gran victoria de este miércoles ante Tigre, que les permitió sellar el boleto a los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El partido tendrá a Mathías De Armas como juez y a su hermano asistente Agustín De Armas.
Por su parte, Wandereres y Danubio afrontarán sus respectivos partidos buscando puntos de oro para la Tabla del Descenso.
Los detalles de la tercera fecha del Torneo Clausura:
|Día
| Hora
| Partido
| Cancha
| Juez
| Asistentes
| VAR
|Viernes 21 de agosto
|15:30
|Albion-Boston River
|Franzini
|Pablo Silveira
|Andrés Nievas, Gustavo M. Lisboa y Esteban Guerra
|
Christian Ferreyra y Daniel Fedorczuk
|Viernes 21
|19:00
|Liverpool-Cerro
|Parque Viera
|Hernán Heras
|Pablo Llarena, Pablo Alvez y Felipe Vikonis
|
Yimmy Álvarez y Richard Trinidad
|Sábado 22
|11:00
|
Central Español-Juventud
|Palermo
|Javier Feres
|Agustín Berisso, Sebastián Silvera, Andrés Martínez
|
Daniel Rodríguez y Yimmy Álvarez
|Sábado 22
|15:00
|
Cerro Largo-Defensor Sporting
|Paladino
|Gustavo Tejera
|Nicolás Tarán, Carlos Barreiro y Marcelo García
|
Leodan González y Santiago Fernández
|Sábado 22
|18:30
|
Deportivo Maldonado-Peñarol
|Campus de Maldoando
|Esteban Ostojich
|Mathías Muniz, Nicolás Piaggio y Bruno Sacarelo
|
Diego Dunajec y Javier Irazoqui
|Domingo 23
|11:00
|
Danubio-Racing
|Jardines
|Javier Burgos
|Martín Soppi, Julián Perez, Leandro Lasso
|
Andrés Cunha y Diego Riveiro
|Domingo 23
|15:00
|
Montevideo City Torque-Wanderers
|Charrúa
|Mathías De Armas
|Héctor Bergalo, Agustín De Armas y Elías Lorenzo
|
Antonio García y Federico Piccardo
|Domingo 23
|18:30
|
Nacional-Progreso
|
Gran Parque Central
|Anahí Fernández
|Horacio Ferreiro, Daiana Fernández y Daniel Rodríguez
|
Jonathan Fuentes y Marcelo Alonso