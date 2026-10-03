Básquetbol: la FUBB suspenderá la actividad de la DTA y formativas desde el domingo porque los árbitros no realizaron la prueba física, debido a una medida gremial

La Federación Uruguaya de Basketball ( FUBB ) resolvió suspender la actividad de la Divisional Tercera de Ascenso ( DTA ) y las formativas del básquetbol local desde este domingo , debido a que la Unión de Jueces Oficiales de Basketball (Ujobb) resolvió que sus afiliados no se presentaran a la prueba física obligatoria que pide el organismo.

Según indicó la FUBB en un comunicado publicado este sábado, el pasado 30 de setiembre el gremio de árbitros exigió a la Federación que se realice solo una prueba física al año, que se abone un viático por comparecer a esta actividad y "financiar 4 meses de gimnasio y preparador físico para los árbitros , extendiéndolo a las instancias de recuperación", y el Comité Ejecutivo del organismo aceptó "el 100% de las condiciones demandadas".

Sin embargo, la FUBB lamentó que la Ujobb "resolvió de forma injustificada mantener la orden de no presentarse a la prueba física fijada para los días 2 y 3 de octubre" , a pesar de que ya habían desplegado la "logística completa" en el Centro de Entrenamiento de la selección uruguaya.

"Ningún árbitro concurrió a cumplir con la prueba", expresó la Federación, que detalló que el Reglamento del Departamento Arbitral "establece con claridad que el árbitro que no rinda y apruebe la prueba física queda inhabilitado para arbitrar", y soslayó que "designar jueces inhabilitados no solo violaría la reglamentación vigente pactada, sino que expondría a la Federación y a los propios Clubes a eventuales responsabilidades civiles, médicas y legales por incumplimiento ".

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"Lamentamos profundamente los perjuicios económicos y deportivos que esta actitud gremial causa a los clubes, patrocinadores y aficionados, tras el esfuerzo financiero que la propia FUBB asumió al conceder todos los puntos solicitados", expresaron desde el organismo, cuyo Comité Ejecutivo ratificó "su compromiso de defender la institucionalidad y la seguridad jurídica del básquetbol uruguayo, manteniendo los canales abiertos, pero exigiendo el cumplimiento de las normas que garantizan la salud e idoneidad el cumplimiento de la reglamentación".

Además, la Federación aclaró que "es falso que no se realizaron propuestas con anterioridad por parte de la FUBB ya que si se ha hecho en varias instancias ante el Ministerio de Trabajo y en reuniones bipartitas". "Que la directiva de la gremial las considerara insuficientes no implica que no fueron realizadas", se lee en el comunicado.

Por último, el órgano rector del básquetbol exhortó a los clubes asociados a asistir a la Asamblea General Extraordinaria del próximo miércoles 7 de octubre, donde se discutirán "los pasos que se seguirán" en este conflicto, que llega a nueve días de que comience la Liga Uruguaya de Básquetbol (LUB).