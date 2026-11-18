La Policía Caminera realizó una serie de operativos en rutas del norte del país que terminaron con la incautación de más de 800 litros de bebidas alcohólicas y dos vehículos , en procedimientos realizados entre el 14 y el 16 de noviembre. El Ministerio del Interior dio a conocer un video del operativo , en el que se incautaron cargamentos de whisky y cerveza que eran transportados en presunta infracción aduanera .

Las actuaciones se desarrollaron en Tacuarembó, Salto y Bella Unión (Artigas) , y el valor total de lo incautado fue estimado en $ 1.500.000 .

Uno de los procedimientos se realizó en la ruta 5, a la altura del kilómetro 393, en Tacuarembó.

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Durante una recorrida, efectivos de Policía Caminera observaron una camioneta que circulaba con una evidente sobrecarga, por lo que resolvieron interceptarla.

Tras una primera inspección, el vehículo fue trasladado al destacamento policial para continuar con las actuaciones administrativas. Allí se constató que transportaba 540 litros de whisky en presunta infracción aduanera.

Otros 235 litros de bebidas incautados en Salto

En otro operativo, funcionarios del Destacamento de Salto detuvieron una camioneta que circulaba por la ruta 3, a la altura del kilómetro 566.

Al inspeccionar el vehículo, los efectivos encontraron varias cajas con bebidas alcohólicas, por lo que dispusieron su traslado junto con los ocupantes a la dependencia policial.

Con la intervención de funcionarios de Aduanas, se realizó el procedimiento de incautación y se contabilizaron más de 235 litros de bebidas.

Bella Unión: 384 botellas de cerveza y dos vehículos brasileños incautados

En Bella Unión, departamento de Artigas, Policía Caminera realizó otros dos procedimientos.

El primero ocurrió en el kilómetro 610 de la ruta 3, donde los efectivos detuvieron un camión conducido por un hombre de 52 años. Durante la inspección de la caja del vehículo encontraron 16 cajas de cerveza, que contenían 384 botellas de 355 mililitros, equivalentes a más de 136 litros.

La mercadería estaba en presunta infracción aduanera, por lo que el conductor, el camión y la carga fueron trasladados al subdestacamento para continuar con los trámites.

En otro control, realizado en el kilómetro 619 de la misma ruta, los policías incautaron dos vehículos con matrícula brasileña. El primero era conducido por un uruguayo de 28 años que no tenía licencia de conducir y cuyo examen de espirometría dio positivo. Además, el vehículo carecía de seguro obligatorio internacional y no tenía registrada su entrada al país.

El segundo automóvil era conducido por un uruguayo de 59 años, quien también dio positivo en la prueba de espirometría. El vehículo tampoco contaba con seguro ni tenía registrada su entrada a Uruguay. El hombre viajaba acompañado por una mujer de 28 años, que fue detenida por desacato durante el procedimiento.

En todos los casos se dio intervención a la Fiscalía y lo incautado fue derivado a la Dirección Nacional de Aduanas.